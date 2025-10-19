Cách cầm điện thoại nói lên tính cách khác biệt gì ở bạn?

Tính cách là yếu tố làm nên bản sắc riêng của mỗi người, ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống từ cách ta giao tiếp, ứng xử cho đến cách ta đưa ra quyết định. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi: điều gì tạo nên tính cách của một người? Và liệu nó có thể thay đổi theo thời gian hay không?

Để giải đáp điều này, nhiều nghiên cứu dài hạn đã được thực hiện. Kết quả cho thấy phần "cốt lõi" của nhân cách con người thường khá ổn định, ngay cả khi ta già đi. Theo nhà nghiên cứu Paul T. Costa Jr, dù tuổi tác có tăng lên, cấu trúc tính cách cơ bản vẫn giữ được sự nhất quán. Tuy nhiên, vẫn có ba khía cạnh thường thay đổi theo thời gian: mức độ lo lắng , sự thân thiện và mức độ cởi mở với trải nghiệm mới .

Điều đó cho thấy, con người không hoàn toàn "bất biến", ta vẫn có thể phát triển, thích nghi và điều chỉnh tính cách của mình theo môi trường sống và trải nghiệm cá nhân.

Cách cầm điện thoại tiết lộ điều gì về bạn?

Nghe có vẻ lạ, nhưng cách bạn cầm điện thoại thực ra có thể tiết lộ khá nhiều về tính cách của bạn. Dựa trên hiện tượng ảo ảnh quang học , các nhà khoa học đã xây dựng một bài trắc nghiệm nhỏ giúp khám phá nét tính cách thông qua cách cầm điện thoại ưa thích.

Lựa chọn cách cầm điện thoại ưa thích của bạn

Theo các chuyên gia, ảo ảnh quang học xảy ra vì bộ não con người rất "thông minh" trong việc nhận dạng hình ảnh quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự nhạy bén đó đôi khi lại khiến chúng ta bị đánh lừa bởi hiệu ứng ánh sáng, màu sắc hoặc cách sắp xếp hình khối. Chính vì thế, khi nhìn vào một bức hình, mỗi người có thể nhận ra những chi tiết hoàn toàn khác nhau – phản ánh cách tư duy và đặc điểm tính cách riêng biệt.

Và đây là phần thú vị nhất: hãy nhìn hình minh họa và chọn cách cầm điện thoại bạn cảm thấy tự nhiên nhất. Dưới đây là bốn lựa chọn phổ biến cùng lời "bật mí" dành cho bạn:

Lựa chọn 1: Bạn thường cầm điện thoại bằng một tay, dùng ngón cái để lướt trên màn hình. Điều này cho thấy bạn là người vui vẻ, vô tư và rất tự tin. Bạn luôn nhìn đời bằng thái độ tích cực, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, bạn lại thận trọng hơn nhiều, thích tiến chậm để hiểu rõ đối phương trước khi mở lòng.

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2: Nếu bạn cầm điện thoại bằng hai tay và dùng một ngón để thao tác, bạn là người khôn ngoan, nhạy bén và có khả năng quan sát tinh tế. Bạn dễ dàng đọc vị người khác, sống thực tế và biết cách tránh rắc rối. Trong tình yêu, bạn dễ rung động, nhưng đôi khi hơi vội vàng, hãy nhớ "chậm mà chắc" để hạnh phúc được bền lâu.

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3: Bạn là người có tư duy nhanh nhạy, phản ứng tốt trong mọi tình huống và luôn tìm ra cách giải quyết hợp lý. Bạn thích nghi nhanh, là người thú vị trong các buổi tụ họp nhưng lại cực kỳ nghiêm túc khi nói về học thuật hoặc công việc. Tuy nhiên, trong tình cảm, bạn cần kiên nhẫn hơn và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn để duy trì mối quan hệ.

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4: Bạn là người sáng tạo, có trí tưởng tượng phong phú và sở hữu cá tính độc đáo. Mọi người bị cuốn hút bởi những ý tưởng lạ của bạn. Dù hướng ngoại, bạn vẫn cần khoảng không gian riêng để "nạp năng lượng". Trong tình yêu, bạn hơi rụt rè và thường chờ đối phương chủ động. Nhưng khi đã mở lòng, bạn là người tình cảm, sâu sắc và rất đáng tin cậy.

Lựa chọn 4

Dù chỉ là một bài kiểm tra vui, nhưng nó phần nào phản chiếu cách chúng ta nhìn nhận thế giới và phản ứng với cuộc sống xung quanh.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.