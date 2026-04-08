Cách cách cuối cùng của nhà Thanh sống đến năm 2014, lúc cuối đời mới công khai bí mật của gia tộc

Kim Mặc Ngọc (tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Kỳ) được lịch sử ghi nhận là nàng cách cách cuối cùng của vương triều phong kiến Trung Hoa. Bà là con gái của Túc Thân Vương Thiện Kỳ và là em ruột của nữ gián điệp nổi tiếng Kawashima Yoshiko (Ái Tân Giác La Hiển Dư).

Hành trình từ cung vàng điện ngọc đến cuộc sống thường dân

Dù mang thân phận hoàng tộc cao quý nhưng Hiển Kỳ lại sinh ra vào thời điểm nhà Thanh đã trên đà sụp đổ. Đây là giai đoạn chuyển giao thời đại với những biến động xã hội cực kỳ lớn. Những năm đầu đời, bà vẫn được hưởng cuộc sống nhung lụa, có người hầu kẻ hạ trong dinh thự tại Bắc Kinh. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi bà vừa tròn 18 tuổi.

Gia tộc sa sút, tài sản tiêu tán, Hiển Kỳ buộc phải rời khỏi phủ vương gia, trở thành người không chốn dung thân. Từ một vị cách cách lá ngọc cành vàng, bà chấp nhận rũ bỏ danh phận, thay tên đổi họ để bắt đầu cuộc sống của một phụ nữ bình thường.

Vượt qua nghịch cảnh và bi kịch tình yêu

Hiểu rằng không thể bám víu vào quá khứ, Kim Mặc Ngọc dũng cảm đối mặt với thực tại. Bà không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào để mưu sinh, từ mở tiệm giặt là đến kinh doanh nhà hàng nhỏ. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, đến năm 1952, bà tìm được công việc tại một tòa soạn và dần ổn định cuộc sống. Tại đây, bà nên duyên cùng một họa sĩ tài năng, tạo nên một câu chuyện tình đẹp và tiến tới hôn nhân.

Bà sống như một người dân bình thường nhưng không có kết cục có hậu

Tuy nhiên, số phận một lần nữa thử thách bà khi Kim Mặc Ngọc bất ngờ bị bắt giam và bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Để bảo vệ chồng khỏi sự liên lụy, bà đã đưa ra quyết định đau đớn là chủ động ly hôn. Hơn 10 năm trong chốn lao tù với sự ngược đãi tàn nhẫn đã khiến tinh thần và thể xác của vị cách cách năm xưa bị bào mòn nghiêm trọng, vẻ ngoài tươi trẻ biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và bất lực.

Lời giải oan muộn màng và tấm lòng cao cả

Mãi đến năm 2007, trong một buổi phỏng vấn khi đã ngoài 80 tuổi, Kim Mặc Ngọc mới lần đầu hé lộ bí mật về những năm tháng tù đày của mình. Bà công khai sự thật rằng chính người chị gái đã phản bội, gài bẫy và đổ oan cho bà là gián điệp. Tiết lộ này đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ, phơi bày những góc khuất đầy nghiệt ngã bên trong gia đình quý tộc lừng lẫy một thời.

Kim Mặc Ngọc khi về già

Kim Mặc Ngọc qua đời năm 2014 ở tuổi 96 sau một cơn đau tim. Dù phần lớn cuộc đời phải sống trong cảnh thiếu thốn và khổ cực, bà vẫn luôn giữ được cốt cách và lòng tự trọng của mình. Cuối đời, bà dành phần lớn tài sản để tài trợ cho các quỹ học bổng và xây dựng trường học giúp đỡ trẻ em nghèo. Hành động cao đẹp này đã giúp vị cách cách cuối cùng nhận được sự kính trọng sâu sắc từ xã hội.

Nguồn: Sohu