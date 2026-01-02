Cách binh sĩ chiến thắng băng giá

Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Bộ Quốc phòng Nga tại vùng Kursk.

Từ máy bay không người lái đến sưởi ấm

Quần áo ấm áp và thoải mái cũng quan trọng không kém gì vũ khí hoạt động tốt, điều kiện sống thoải mái và việc cung cấp đạn dược, nước uống và thực phẩm kịp thời.

Binh lính ở cả hai phía chiến tuyến đều bị mắc kẹt trong các chiến hào đóng băng và những khu rừng trơ trụi. Những người không chăm sóc tốt bộ quân phục mùa đông của mình sẽ nhanh chóng bị cảm lạnh hoặc viêm phổi.

"Chúng tôi được cấp quần áo mùa đông, nhưng chúng tôi cũng mua thêm một số bộ theo sở thích cá nhân. Binh lính mặc nhiều lớp. Mỗi người đều phải có vài bộ đồ lót giữ nhiệt, không chỉ giữ ấm mà còn thấm hút mồ hôi. Bên ngoài là áo khoác nỉ và, nếu muốn, quần dài giữ nhiệt.

Lớp ngoài cùng là áo khoác mùa đông và quần dày. Một chiếc cổ áo bằng da lộn che kín cổ là rất cần thiết. Và, tất nhiên, găng tay và mũ. Với trang bị này, người lính có thể đứng yên trong cái lạnh khá lâu", một sĩ quan mang mật danh Maloy thuộc một trong các lữ đoàn pháo binh thuộc Quân khu phía Bắc, cho biết.

Người mặc áo choàng chống máy bay không người lái chắc chắn sẽ giữ ấm. Phát minh của ngành công nghiệp quốc phòng Nga này gần đây đã được sử dụng rộng rãi để xâm nhập bí mật vào vị trí của kẻ thù, thường là vào ban đêm.

Chiếc áo choàng đặc biệt này, giúp người mặc tàng hình trước máy ảnh nhiệt. Nó bao gồm nhiều lớp giữ nhiệt cơ thể. Mặc dù áo choàng có thể rất nóng vào mùa hè, nhưng nó lại mang đến sự ấm áp tuyệt vời và bảo vệ khỏi tuyết ướt vào mùa đông.

Giày dép cho mùa đông

Giày dép cũng quan trọng không kém. Tê cóng chi dưới là một trong những vấn đề phổ biến nhất vào mùa đông, có thể khiến người ta phải nghỉ việc trong thời gian dài. Không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người.

Một số người mang giày chiến thuật có màng Gore-Tex, số khác lại mang giày chiến đấu có lông giả. Đối với nhiệm vụ canh gác ở hậu phương, giày nỉ thông thường là hoàn toàn phù hợp. Chúng đã có rất nhiều trong các kho hàng từ thời Liên Xô và vẫn là một phần của đồng phục quân đội tiêu chuẩn.

"Miếng lót giày mùa đông dày dặn đặc biệt rất hữu ích. Ngoài ra, chúng tôi rất coi trọng những đôi tất trượt tuyết tốt - chúng giữ nhiệt tốt và giúp chân không bị đổ mồ hôi", một binh sĩ thuộc trung đội tấn công với mật danh "Nhà vật lý", tiết lộ.

Loại giày dép thiết thực nhất ở khu vực chiến sự trong xung đột Ukraine là những đôi ủng cao su thông thường dài đến đầu gối, có lớp cách nhiệt bằng nỉ hoặc len. Bởi bùn ở một số khu vực vẫn còn bám vào tận tháng Giêng.

Container ngầm

Ngay cả một người lính được trang bị đầy đủ và ăn mặc chỉnh tề cũng không thể trụ lâu ngoài trời trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Vì vậy, thiết lập môi trường sống tiền tuyến là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ đơn vị nào.

Để ẩn nấp an toàn khỏi máy bay không người lái ở địa hình trống trải, việc đào sâu xuống lòng đất là vô cùng quan trọng.

Trong trận chiến mùa đông giành Kurilovka ở vùng Kursk cách đây một năm, ba trinh sát thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 của Hạm đội Biển Đen đã sống suốt 40 ngày trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C trong những hầm trú ẩn mà họ tự đào trong rừng phía sau chiến tuyến của quân đội Ukraine.

Họ giữ ấm bằng áo mưa chống máy bay không người lái, đun nước bằng bếp ga và nhận thức ăn thả từ máy bay không người lái.

Trong gần một tháng rưỡi, bộ ba lính thủy đánh bộ này đã quan sát địch, rải mìn các tuyến đường dẫn vào làng và chỉ đạo pháo binh nhắm mục tiêu. Đối phương không hề phát hiện ra điều gì. Và những người lính Nga thậm chí còn không bị cảm lạnh.

Khi điều kiện cho phép, binh lính tiếp tục thiết lập vị trí của mình. Các chiến hào sâu được lót bằng ván, giải quyết được vấn đề bùn lầy trong chiến hào. Ở sâu bên trong, họ xây dựng các hầm trú ẩn với ba lớp gỗ.

Bên trong luôn ấm áp ngay cả trong những ngày lạnh giá nhất – người ta sử dụng bếp lò và phủ thảm lên tường để cách nhiệt. Ở đây, bạn luôn có thể sưởi ấm, uống trà nóng và nghỉ ngơi sau một đêm canh gác.

Trở lại năm đầu tiên của Chiến dịch Quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã thực hiện một giải pháp công sự khá lạ. Máy móc xây dựng đào một hố, và một container vận chuyển tiêu chuẩn được cẩu vào bên trong. Hai ống được lắp đặt bên ngoài - một để thông gió và một để dẫn khí cho bếp lò.

Toàn bộ cấu trúc được phủ bằng một tấm bê tông dày và lấp đầy đất. Bên trong container được lót bằng ván hoặc tấm ốp. Kết quả là một nơi trú ẩn thoải mái, khô ráo và có khả năng chống đạn pháo cho một tiểu đội bộ binh cơ giới.

Những khó khăn đối với công nghệ

Băng giá cũng ảnh hưởng đến phần cứng. Tất nhiên, các thiết bị quân sự do Liên Xô và Nga sản xuất có độ tin cậy cao—được thiết kế để chịu được nhiệt độ từ -50 đến +50 độ C. Tuy nhiên, chúng cần nhiên liệu và chất bôi trơn chuyên dụng, cũng như các phụ tùng thay thế, dụng cụ và phụ kiện chuyên dụng.

Do đó, mùa đông gây ra gánh nặng đặc biệt cho nhân viên hậu cần, những người phải thường xuyên vận chuyển tất cả những mặt hàng này đến vị trí của họ. Có quá nhiều máy bay không người lái ở một số khu vực trên chiến tuyến đến nỗi bất kỳ thiết bị nào cũng gần như chắc chắn sẽ bị phá hủy.

Một yếu tố quan trọng khác là khó khăn trong việc ngụy trang. Trong khi vào mùa hè, một đoàn xe bọc thép có thể ẩn mình trong khu vực rừng rậm, thì đến tháng 11, "thảm thực vật" biến mất. Nơi ẩn nấp đáng tin cậy rất khan hiếm.

Hơn nữa, dấu vết của xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và xe tải rất dễ bị phát hiện từ trên không. Cuối cùng, trong điều kiện nhiệt độ đóng băng, động cơ nóng có thể bị nhìn thấy từ khoảng cách hàng km bằng thiết bị ảnh nhiệt.

Điều này thường được tính đến: thiết bị được phủ lớp ngụy trang mùa đông và được che chắn bằng các loại áo choàng đặc biệt giúp giảm bức xạ nhiệt. Lực lượng và nguồn lực được triển khai lại trong điều kiện sương mù và bão tuyết, khi việc trinh sát trên không trở nên cực kỳ khó khăn.

Mùa đông là thời điểm khó khăn nhất đối với người điều khiển máy bay không người lái. Bên cạnh lượng mưa, mây thấp buộc các "cánh" trinh sát phải hạ độ cao xuống mức có thể bị phát hiện và bắn hạ.

Người điều khiển máy bay cũng gặp phải vấn đề riêng: pin hết rất nhanh. Những người điều khiển máy bay không người lái giàu kinh nghiệm thường giấu pin dự phòng dưới lớp áo khoác ngoài, sát người, để giữ ấm.

Có vô số những tính toán tinh vi của người lính. Chiến dịch mùa đông thứ tư đã và đang diễn ra ác liệt tại chiến trường. Mặc dù băng giá là một đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ đội quân nào, nhưng binh lính Nga, nhờ sự khéo léo và nỗ lực không ngừng, đã học được cách thích nghi.