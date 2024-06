Vải thiều là loại quả rất mọng nước nhưng vỏ lại mỏng và rất dễ khô, thâm, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn giảm độ ngon.

Cách bảo quản vải thiều tươi lâu, không khô vỏ

Vải thiều ngon, ngọt nước nhưng không nên ăn quá nhiều cùng lúc. Do đó, cách bảo quản vải thiều tươi lâu, không khô vỏ sẽ rất cần, vì hầu hết mọi người không thể ăn hết cả chùm vải lớn.

Bọc giấy báo và túi nylon

Trước tiên, bạn cắt cuống vải rồi gói quả bằng hai lớp giấy báo dày, sau đó bọc kín bằng một lớp nylon rồi cất gọn vào ngăn mát tủ lạnh.

Đây là cách bảo quản vải thiều tươi lâu, không khô vỏ cực kỳ hiệu quả, tuy nhiên có nhược điểm là dễ khiến vải thiều rơi vào tình trạng bị hấp hơi và thối hỏng.

Bảo quản bằng túi zip

Bạn hãy chia các quả vải thành từng phần nhỏ rồi cho vào túi nylon hoặc túi zip, bọc kín rồi bảo quản trong tủ lạnh.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng máy hút chân không để loại bỏ không khí trong túi trước khi hàn khí. Cách bảo quản vải thiều này giúp ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc và rất tiện lợi nếu bạn muốn vận chuyển vải đi xa.

Bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh

Việc cất vải vào giấy báo hoặc túi zip rồi cất vào ngăn đông tủ lạnh để giúp kéo dài thời gian bảo quản và giữ cho vải tươi lâu hơn.

Nếu diện tích tủ lạnh nhỏ, bạn có thể thử cách bóc vỏ vải cho vào hộp, rắc thêm chút đường rồi đậy kín và để vào ngăn mát. Cách này nhanh, tiện lợi và giúp giữ nguyên hương vị.

Bạn có biết cách bảo quản vải thiều tươi lâu, không khô vỏ? (Ảnh: Minh Đức)

Cách chọn vải thiều ngon

Biết cách chọn được vải tươi ngon, bạn không chỉ được thưởng thức hương vị tuyệt vời của nó mà còn có thể bảo quản được lâu.

Khi mua vải thiều, bạn không nên tham chọn những chùm quả quá to mà nên chọn loại quả nhỏ, vừa phải, kích thước to hơn ngón chân cái một chút.

Nên quan sát cả cành, lá và cuống, đảm bảo chúng vẫn còn tươi, tránh những quả có dấu hiệu sâu đầu. Vỏ quả vải nên có màu đỏ hồng đều, không đốm, khi bóp nhẹ có cảm giác căng mọng. Quả vải ngon là những quả có vỏ nhẵn, ít sần sùi.

Những lợi ích sức khoẻ của quả vải

Theo Healthline , vải thiều đem lại một số lợi ích sức khoẻ như sau:

Ngăn ngừa ung thư

Vải thiều là loại quả rất giàu vitamin C và các hợp chất phenolic, giúp ngăn chặn sự phá huỷ tế bào do các chất ô nhiễm, hoá chất độc hại và các gốc tự do dẫn đến một số vấn đề về sức khoẻ như ung thư, viêm khớp và bệnh tim. Các gốc tự do sẽ phát triển khi cơ thể bạn tiếp xúc với thuốc lá, bức xạ hoặc khói. Đặc tính chống ôxy hoá của quả vải giúp bạn chống lại các độc tố trong cơ thể một cách hiệu quả.

Hơn nữa, phần thịt của quả vải thiều cũng giúp cung cấp một lượng lớn flavonoid cùng các chất chống oxy hoá khác - những chất có đặc tính kháng ung thư tuyệt vời. Chính vì thế, những người đang trong quá trình điều trị ung thư nên ăn vải để hỗ trợ ngăn ngừa các tác dụng phụ do hoá trị liệu gây ra.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả vải thiều giúp tăng cường khả năng miễn dịch nhằm chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và các bệnh mãn tính khác. Vitamin C trong vải thiều cũng góp phần kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu, giữ vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tác hại của quá trình ôxy hoá.

Cải thiện sự trao đổi chất

Ăn vải thiều giúp tăng tốc độ đồng hóa carbohydrate, protein và chất béo trong thực phẩm do vải hoạt động như một yếu tố xúc tác cho các enzym trong nhiều quá trình sinh hoá của cơ thể. Quả vải thiều cũng có tác dụng giúp thúc đẩy sự thèm ăn, tăng cường trao đổi chất và duy trì trọng lượng cơ thể một cách tối ưu.