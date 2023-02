Cách ẩn ứng dụng trên Samsung Galaxy

Điện thoại Galaxy đời đầu của Samsung không có các tính năng phần mềm và giao diện người dùng mạnh mẽ như các sản phẩm sau này, ví dụ như các mẫu Galaxy cũ hơn không có tính năng ẩn và khóa các ứng dụng có sẵn.

Bạn phải sử dụng phần mềm phức tạp và không an toàn từ bên thứ ba để ẩn các ứng dụng Android trên điện thoại. Nhưng với sự phát triển của dòng Galaxy, Samsung đã bổ sung tính năng One UI cho mẫu điện thoại của mình, cho phép bạn ẩn và bảo vệ ứng dụng bằng mật khẩu, mã PIN hoặc khóa sinh trắc học.

Người dùng có thể sẽ muốn ẩn một số ứng dụng tài chính hoặc ngân hàng chứa thông tin nhạy cảm, có quyền giám sát và khóa một số ứng dụng không phù hợp cho trẻ em, hay đơn giản là giảm thiểu phần mềm bloatware được cài đặt sẵn trên thiết bị và giữ cho màn hình chính được ngăn nắp và gọn gàng.

Có hai cách để ẩn ứng dụng với One UI của Samsung, sử dụng ứng dụng One UI Home hoặc tính năng Thư mục bảo mật. One UI Home chỉ làm cho biểu tượng biến mất khỏi màn hình, còn Thư mục bảo mật sẽ bảo vệ ứng dụng bằng khóa PIN, mật mã hoặc sinh trắc học, đồng thời sao chép ứng dụng để bạn có thể chạy hai phiên bản cùng lúc.

Cách ẩn ứng dụng với Samsung Home

Sử dụng ứng dụng Home là cách dễ nhất để ẩn ứng dụng trên Samsung Galaxy, nhưng nó chỉ ẩn ứng dụng khỏi trình khởi chạy. Theo Samsung, ứng dụng vẫn có thể được tìm thấy qua tính năng Tìm kiếm trên trang chủ. Đây sẽ không phải là cách an toàn nhất để ẩn ứng dụng vì mọi người đều có thể truy cập chúng. Các bước để ẩn ứng dụng với Samsung Home:

1. Nhấn và giữ vào một khoảng trống trên màn hình chính của bạn cho đến khi các tùy chọn hiện lên.

2. Nhấn vào Cài đặt .

3. Cuộn xuống và nhấn vào Ẩn ứng dụng . Điện thoại sẽ hiện một danh sách tất cả các ứng dụng đã cài đặt.

4. Chọn ứng dụng bạn muốn ẩn.

5. Nhấn Xong .

Các ứng dụng đã chọn sẽ biến mất khỏi màn hình chính nhưng vẫn có thể được truy cập bằng cách tìm tên của chúng trong ngăn kéo các ứng dụng.

Nếu bạn muốn bỏ ẩn một ứng dụng, hãy làm theo các bước sau đây:

1. Nhấn vào một khoảng trống trên màn hình của bạn và giữ cho đến khi các tùy chọn menu xuất hiện.

2. Nhấn vào Cài đặt .

3. Cuộn xuống và nhấn vào Ẩn ứng dụng .

4. Trong phần Ứng dụng đã ẩn , chạm vào biểu tượng dấu trừ.

5. Nhấn Xong .

Sau đó, ứng dụng ẩn sẽ xuất hiện trở lại trong màn hình chính.

Cách tạo Thư mục bảo mật trên Samsung Galaxy

Điện thoại Samsung Galaxy cũng cho phép bạn ẩn ứng dụng qua Thư mục bảo mật. Nói một cách đơn giản thì nó giữ cho các ứng dụng đã ẩn của bạn, cùng với ảnh, video và tài liệu được an toàn và riêng tư. Bạn sẽ cần có tài khoản Samsung để tạo Thư mục bảo mật và bạn sẽ chỉ có thể truy cập chúng thông qua mật khẩu, mã PIN hoặc sinh trắc học, ngay cả khi điện thoại của bạn được mở khóa.

Lưu ý rằng Thư mục bảo mật sao chép ứng dụng được ẩn và lưu trữ bản sao trong không gian được mã hóa, còn bản sao gốc của ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bạn đang ẩn một ứng dụng yêu cầu đăng nhập hoặc thiết lập, bạn sẽ cần lặp lại các bước như khi cài đặt mới. Dưới đây là các bước để tạo Thư mục bảo mật:

1. Mở Cài đặt .

2. Nhấn vào Sinh trắc học và bảo mật .

3. Chọn Thư mục bảo mật .

4. Chọn Tiếp tục .

5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình: đăng nhập vào tài khoản Samsung của bạn và chọn mã PIN, hình vẽ mở khóa hoặc mật khẩu để bảo mật Thư mục.

Thiết bị của bạn sẽ yêu cầu liên kết tài khoản Samsung của bạn với tính năng khôi phục. Tính năng này cho phép bạn truy cập vào Thư mục bảo mật nếu bạn mất hoặc quên mật mã. Chọn Kích hoạt để bật tính năng khôi phục. Thư mục bảo mật của bạn hiện đang hoạt động và bạn có thể tìm thấy nó trên Màn hình chính hoặc ngăn kéo ứng dụng. Truy cập nó từ mục thông báo hoặc vào Cài đặt > Sinh trắc học và bảo mật > Thư mục bảo mật .

Cách ẩn ứng dụng bằng Thư mục bảo mật của Samsung

Cách để thêm ứng dụng vào Thư mục bảo mật mới của bạn:

1. Tìm Thư mục bảo mật trong ngăn kéo ứng dụng.

2. Nhập mật mã xác minh của bạn bằng PIN, hình vẽ, mật khẩu hoặc sinh trắc học.

3. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ( + ) bên dưới nhãn Thư mục bảo mật.

4. Chọn ứng dụng bạn muốn ẩn.

5. Nhấn vào Thêm .

Thư mục bảo mật sẽ sao chép ứng dụng đó vào không gian riêng tư trong Thư mục bảo mật nhưng bản gốc vẫn sẽ được giữ nguyên. Sau khi sao chép, bạn có thể gỡ cài đặt bản gốc hoặc chạy song song hai phiên bản của ứng dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mở Thư mục bảo mật để truy cập ứng dụng nhân bản. Xóa ứng dụng khỏi Thư mục bảo mật bằng các bước sau đây:

1. Truy cập Thư mục bảo mật bằng thông tin đăng nhập bảo mật chính xác.

2. Chọn vào dấu ba chấm để truy cập menu.

3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng .

4. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa.

5. Chọn Xóa .

Bạn có thể đổi tên Thư mục bảo mật để tăng cường bảo mật. Nhấn vào menu có hình dấu ba chấm và chọn Tùy chỉnh . Đổi tên "Thư mục bảo mật" thành một cái gì đó khác tùy theo ý thích của bản thân và thay đổi biểu tượng.

Ngoài ra, bạn còn có thể ẩn Thư mục bảo mật đi bằng cách kéo ngăn thông báo xuống, vuốt cho đến khi bạn thấy công tắc cho Thư mục bảo mật và tắt nó đi. Bật lại khi bạn cần truy cập lại.