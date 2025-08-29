Nhờ sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí cũng như tránh tắc đường, xe buýt là phương tiện được nhiều người dân lựa chọn để di chuyển tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) tại Cổ Loa, Đông Anh. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội tổ chức 20 tuyến buýt tăng cường trong dịp này, bao gồm 2 tuyến 43, E10 hiện có và 18 tuyến bổ sung.

Lộ trình các tuyến xe buýt đến VEC

1. Hướng tuyến từ trung tâm TP, xuất phát tại 5 điểm: Trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, ga Hà Nội, Đại học Bách khoa, khu đô thị Times City, có 6 tuyến (tuyến số 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC).

2. Hướng tuyến phía đông thành phố, xuất phát tại 2 điểm: bến xe Gia Lâm, khu đô thị Ocean Park, có 3 tuyến (tuyến số 122TC, E02TC, E10TC).

3. Hướng tuyến phía tây thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Nhổn, bến xe Yên Nghĩa, bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Smart City, Trường đại học Mỏ - Địa chất, có 5 tuyến (tuyến số 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC).

4. Hướng tuyến phía nam thành phố, xuất phát tại 2 điểm: bến xe Giáp Bát, khu đô thị Gamuda, có 2 tuyến (tuyến số 32TC1, 24TC).

5. Hướng tuyến phía bắc thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã), Phố Nỉ (trung tâm thương mại Bình An), có 2 tuyến (tuyến số 15TC, 93TC).

6. Hướng tuyến từ sân bay Nội Bài, có 2 tuyến (tuyến số 90TC, E10).

Theo phương án bố trí trên, hành khách có nhu cầu đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt, có thể sử dụng 20 tuyến buýt trên tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến đi qua gồm:

- Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến số 43, 43TC).

- Bãi đỗ xe buýt Đại học Bách khoa (tuyến số 31).

- Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (tuyến số 96TC).

- Ga Hà Nội (tuyến số 23TC).

- Khu đô thị Gamuda (tuyến số E08).

- Bến xe Gia Lâm (tuyến số 122TC).

- Khu đô thị Ocean Park (tuyến số E02TC, E10, E10TC).

- Bến xe Mỹ Đình (tuyến số 34).

- Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC).

- Trường đại học Mỏ - Địa chất (tuyến số 31TC2).

- Khu đô thị Smart City (tuyến số E09).

- Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (tuyến số 32TC2).

- Khu đô thị Gamuda (tuyến số 24TC).

- Bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC1).

- Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã) (tuyến số 93TC).

- Phố Nỉ (trung tâm thương mại Bình An) (tuyên số 15TC)

- Sân bay Nội Bài (tuyến số 90, E10).

Về thời gian triển khai, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết từ ngày 12/8 đến 5/9, dự kiến sẽ triển khai 6 tuyến (tuyến số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC).

Từ ngày 28/8 đến 5/9, dự kiến sẽ triển khai 12 tuyến (tuyến số 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC).

Ngoài ra xe buýt tăng cường sẽ có biển phụ thông tin "Trung tâm triển lãm Việt Nam" đặt trước xe để nhân dân và du khách dễ nhận diện.

Giá vé: vé lượt: theo giá vé lượt của các tuyến nhánh chính. Riêng vé tháng, thực hiện theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Những điều cần lưu ý để việc di chuyển được thuận tiện

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần lên kế hoạch khởi hành sớm, tránh các khung giờ cao điểm (7h-8h30 và 17h-18h30), đồng thời chuẩn bị sẵn tiền lẻ hoặc vé tháng/vé điện tử để việc thanh toán được thuận tiện. Khi đến nơi, người dân đi theo biển chỉ dẫn dành cho người đi bộ từ bến xe buýt đến cổng triển lãm.

Bên cạnh đó, người dân có thể cài đặt ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam để theo dõi mọi thông tin liên quan tới Đại lễ 80 năm Quốc khánh, trong đó có thông tin về các tuyến đường cũng như lộ trình các tuyến buýt. Ứng dụng này cùng với website https://a80.hanoi.gov.vn là 2 kênh thông tin chính thống do thành phố Hà Nội phát triển, được cập nhật trực tiếp từ các cơ quan chức năng, nhằm phục vụ nhân dân và bạn bè quốc tế trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động đại lễ trên địa bàn Thủ đô.

Giao diện tra cứu lộ trình xe buýt và các sự kiện nổi bật trên ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam

Một trong những điểm nổi bật của nền tảng là bản đồ thời gian thực, cho phép người dùng:

- Tra cứu địa điểm tổ chức sự kiện, điểm xem trực tiếp.

- Tìm kiếm nhanh các trạm y tế, điểm cấp nước, khách sạn, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, tuyến xe buýt, lối thoát hiểm.

Đặc biệt, A80 tích hợp Chatbot AI – trợ lý ảo thông minh, sẵn sàng hướng dẫn lịch trình, chỉ đường và nhắc nhở người dùng tham gia sự kiện.

Ứng dụng A80 được tối ưu hóa với giao diện trực quan, hiệu năng mượt mà, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài tiếng Việt, nền tảng còn hỗ trợ tiếng Anh, giúp du khách quốc tế và kiều bào dễ dàng tiếp cận.