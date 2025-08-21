Các tuyến phố Hà Nội kín người giữ chỗ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

video Mãn nhãn màn 10 trực thăng thao luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội Tiền Phong TV

photo Người dân xếp hàng, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Người dân đón chào các lực lượng trên đường Hoàng Hoa Thám

Trên tuyến phố Điện Biên Phủ, từng dòng người rộn ràng hòa chung nhịp đập vui tươi, hào hùng.

Rất đông người đã có mặt từ rất sớm để xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành trên một số tuyến phố như: Hùng Vương, Nguyễn Thái Học...

photo Người dân vẫy cờ, hò reo khi biên đội máy bay, bay qua Quảng trường Ba Đình

Đội hình 10 máy bay và 2 CASA bay qua khu vực đường Hoàng Diệu, đường Độc Lập, Quảng trường Ba Đình

Khoảng 10h57, đội hình 10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội. Máy bay theo hướng cầu Nhật Tân, qua Hồ Tây và hạ dần độ cao khi qua Quảng trường Ba Đình.

photo CSGT Hà Nội bắt đầu phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho hợp luyện diễu binh

Lực lượng CSGT phân luồng trên tuyến đường Điện Biên Phủ

Lực lượng cảnh sát yêu cầu các phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường Trần Nhật Duật di chuyển, tránh ùn tắc giao thông

Lực lượng kiểm soát quân sự làm nhiệm vụ tại các nút giao thông

Lực lượng CSGT Hà Nội họp triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào tối muộn ngày 20/8

video Xúc động với yêu cầu ưu tiên vị trí đẹp nhất cho những trường hợp đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 Tiền Phong TV

photo Hà Nội lắp nhiều màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Nhằm phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Ngoài hệ thống màn LED, hệ thống loa truyền thanh cũng được lắp đặt trên nhiều tuyến đường khu vực nội thành Hà Nội. Hệ thống loa truyền thanh phục vụ phát các nội dung theo kịch bản điều hành của ban tổ chức (hiệu lệnh, nhạc hành khúc, nhạc nghi lễ) đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10km.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (Lễ kỷ niệm) vào 6h30 ngày 2/9.

Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/8 (thứ Năm) ; Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8 (thứ Bảy).

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5h30 so với thông báo trước).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Đường tập kết vào lễ đài:

Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Các đơn vị Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân tập kết tại phố Quán Thánh.

Khối xe pháo tập kết tại khu vực nút giao đường Hùng Vương - phố Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Khối nhân dân tập kết tại đường Bắc Sơn, ngã tư phố Tôn Thất Đàm - đường Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi theo 4 tuyến đường:

- Hướng 1 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

- Hướng 2 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi -Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Hướng 3 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

- Hướng 4 : Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài thì đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài thì đi về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.