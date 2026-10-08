Các tướng lĩnh NATO tập trung tại Ukraine để làm gì?

Ngày 7/10, RT đưa tin, các đại diện quân sự từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO đã tập trung tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO (giữa), tướng Alexus G. Grynkewich, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh châu Âu (trái), và Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh chuyển đổi.

Trong một bài phát biểu qua video hôm 7/10, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone - Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, thông báo ông và các đại diện quân sự từ tất cả 32 quốc gia thành viên đã đến Kiev.

Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ủy ban này trong 8 năm.

“Chúng tôi có mặt ở đây với đầy đủ lực lượng và một thông điệp rõ ràng: Mối quan hệ giữa NATO và Ukraine ngày càng bền chặt hơn”, ông Dragone nói.

Theo quan chức NATO, phái đoàn đã thảo luận những ưu tiên quân sự với các tướng lĩnh cấp cao Ukraine, cũng như bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột có thể được sử dụng, để tăng cường khả năng sẵn sàng của khối đối với “mối đe dọa hiện tại và tương lai”.

Mặc dù không thuộc NATO, Ukraine đã phát triển mối quan hệ quân sự sâu rộng với khối này, và khối đã liên tục bơm ngày càng nhiều vũ khí hiện đại vào nước này kể từ năm 2022.

Nga đã cáo buộc NATO, đặc biệt là các quốc gia thành viên châu Âu, kéo dài cuộc đổ máu một cách không cần thiết, và tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga đến "người Ukraine cuối cùng".

Một số quốc gia thành viên có ảnh hưởng, bao gồm cả Mỹ và Đức, đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Phát biểu với tờ báo Handelsblatt của Đức hồi đầu tháng 7, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận, “hiện không có sự ủng hộ nhất trí” đối với việc Ukraine được kết nạp vào khối.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO, như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Chuyến thăm của các thành viên cái gọi là Ủy ban Quân sự diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO - một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc xung đột - “hiện không nằm trong chương trình nghị sự”.

Nga từ lâu đã phản đối việc khối quân sự do Mỹ dẫn đầu bành trướng về phía Đông, và coi việc Ukraine giữ thái độ trung lập là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Họ lập luận, sự hiện diện của NATO ở đó sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga.

Sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn ở Ukraine năm 2014, Ukraine đã coi việc gia nhập NATO là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, và sau đó ghi nhận mục tiêu này trong hiến pháp.

Tháng 9/2022, Tổng thống Vladimir Zelensky yêu cầu "đẩy nhanh quá trình gia nhập".

Tháng 7/2026, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn lập luận việc Ukraine gia nhập NATO là "hoàn toàn tự nhiên".

Tuy nhiên, vào tháng 8, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, ông không thấy có triển vọng thực tế nào về việc điều đó xảy ra.

Theo RT



