Trước cảnh giá cần sa sụt giảm mạnh trong khi chi phí vận hành tăng cao, nhiều chủ trang trại trồng cần sa trong nhà tại Mỹ đang rao bán hoặc cải tạo nhà xưởng thành các trung tâm dữ liệu AI nhờ sở hữu sẵn hạ tầng điện và nước quy mô lớn.

Cuộc chạy đua săn lùng mặt bằng lắp đặt máy chủ trí tuệ nhân tạo tại Mỹ đang tạo ra một cuộc chuyển dịch bất động sản công nghiệp đầy bất ngờ vào tháng 11/2026: hàng loạt nhà xưởng từng được xây dựng để trồng cần sa quy mô lớn trong nhà (indoor cannabis farms) đang được cải tạo để biến thành các trung tâm dữ liệu AI cỡ vừa và nhỏ. Xu hướng này diễn ra đúng vào thời điểm ngành trồng cần sa hợp pháp tại nhiều bang của Mỹ lâm vào khủng hoảng thừa cung, giá bán sỉ lao dốc trong khi hóa đơn tiền điện và chi phí vận hành nhà kính ngày càng đắt đỏ.

Lý do khiến các nhà đầu tư hạ tầng đám mây đặc biệt săn đón các trang trại trồng cần sa bỏ trống nằm ở sự tương đồng kỳ lạ về mặt kỹ thuật giữa việc nuôi cây công nghiệp trong nhà kín và việc vận hành hàng nghìn máy chủ tính toán. Để duy trì sự sống và kích thích tăng trưởng cho hàng vạn gốc cây không có ánh nắng mặt trời, các nhà xưởng trồng cần sa trong nhà ngay từ đầu đã phải đầu tư đường dây điện công suất cực lớn để thắp sáng dàn đèn sinh trưởng cường độ cao suốt 24/24 giờ, đi kèm hệ thống máy làm lạnh công nghiệp, quạt thông gió, thiết bị kiểm soát độ ẩm và đường ống cấp thoát nước lưu lượng lớn.

Dãy máy chủ trong một trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa. Ảnh: Victorgrigas/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Toàn bộ những hạng mục hạ tầng tiêu tốn nhiều thời gian xin giấy phép đấu nối nhất của một trung tâm dữ liệu AI - từ trạm biến áp điện năng, hệ thống nước giải nhiệt cho tới kết cấu sàn bê tông chịu lực và hàng rào an ninh bảo vệ nghiêm ngặt - đều đã có sẵn tại các cơ sở trồng cần sa này, giúp các công ty công nghệ tiết kiệm hàng năm trời chờ đợi xây mới từ con số không.

Một ví dụ điển hình đang được giới đầu tư công nghệ chú ý vào ngày 17/11/2026 là khu nhà xưởng trồng cần sa rộng hơn 3.050 mét vuông (32.850 foot vuông) tại thành phố Kalamazoo (bang Michigan, Mỹ): cơ sở này đã có sẵn đường cáp quang tốc độ cao, hệ thống điều hòa thông gió công nghiệp cùng nguồn điện đấu nối sẵn công suất 1,5 megawatt (MW), có thể nâng lên 2,5 MW chỉ trong vòng 1 năm và mở rộng tối đa tới 15 MW trong dài hạn để vận hành các cụm máy chủ AI.