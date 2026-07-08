Các tòa nhà văn phòng mới tại HCM 2026-2030, nguồn cung dồi dào

Tron suốt nhiều năm, thị trường văn phòng cho thuê tại TPHCM luôn vận hành theo một quy luật: Chủ tòa nhà nắm quyền định giá, còn doanh nghiệp đi thuê gần như mặc định chấp nhận mức tăng trượt giá 3% - 5% sau mỗi chu kỳ gia hạn.

Tuy nhiên, theo báo cáo Tổng quan thị trường Bất Động Sản do CBRE công bố. Từ năm 2026 đến 2030, thị trường văn phòng bước vào chu kỳ bùng nổ nguồn cung với hơn 300.000 m² sàn mới chuẩn bị đi vào khai thác. Sự gia tăng ồ ạt này đẩy tỷ lệ mặt bằng trống tại các phân khúc cao cấp lên mức dự báo 15% – 20%. Trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh, mặt bằng giá thuê được dự báo sẽ đi ngang. Mở ra giai đoạn thuận lợi để các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thực hiện các kế hoạch dịch chuyển, nâng cấp văn phòng.

Phân bổ nguồn cung văn phòng mới 2026 - 2030

Tại lõi trung tâm Quận 1, năm 2025 sau sự xuất hiện của Marina Central Tower tâm điểm 2026 - 2030 đổ dồn về các tòa nhà, cao ốc mới trải đều từ vùng lõi trung tâm đến các vành đai phát triển mới:

Xu hướng định hình lại thị trường văn phòng 2026 – 2030

Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn mới trên tạo ra sự dịch chuyển rõ nét về mặt bằng thương mại tại TP.HCM:

- Sự phân tán nguồn cung dần ra khỏi Quận 1. Việc các mặt bằng chất lượng cao xuất hiện tại Quận 7 (như Millennial Tower), Thủ Đức (TD Tower) cung cấp cho doanh nghiệp các phương án thay thế có chất lượng tương đương nhưng chi phí thấp hơn từ 20% - 35% so với khu vực trung tâm truyền thống. Điều này buộc các tòa nhà Hạng A hiện hữu trên trục Lê Duẩn hay Nguyễn Huệ phải điều chỉnh lại chính sách giá thuê để giữ chân khách hàng.

- Vai trò trọng điểm của khu đô thị Thủ Thiêm. Tầm nhìn dài hạn của toàn bộ thị trường cho thuê văn phòng TP.HCM sẽ chịu sự chi phối lớn từ phía Đông. Khi tổ hợp Lotte Eco Smart City và tòa nhà Empire 88 Tower đi vào vận hành, một khối lượng sàn khổng lồ được tung ra sẽ hấp thụ phần lớn nhu cầu mở rộng quy mô của các doanh nghiệp. Góp phần bình ổn mặt bằng giá thuê chung của toàn thành phố.

Đòn bẩy đàm phán cho doanh nghiệp đi thuê

Thị trường văn phòng cho thuê TP.HCM

Theo dự báo của ông Nguyễn Mạnh Hùng – CEO của Galaxy Office đơn vị cho thuê văn phòng tại TPHCM. Tỷ lệ lấp đầy văn phòng Hạng A tại TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ khó vượt qua mốc 85%. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh về nguồn cung, các doanh nghiệp có thể áp dụng các tiêu chuẩn đàm phán hợp đồng mới:

Tối ưu hóa thời gian thi công miễn phí (Fit-out): Đối với các hợp đồng thuê mặt bằng diện tích lớn (trên 1.000m²), doanh nghiệp có thể đề nghị mức miễn phí tiền thuê để thi công nội thất.

Cố định biên độ tăng giá: Hạn chế các điều khoản trượt giá theo thị trường. Doanh nghiệp nên đàm phán mức trần tăng giá cố định hoặc yêu cầu giữ nguyên giá thuê cơ bản trong 3 năm đầu tiên.

Dưa ra đièu khoản trả mặt bằng linh hoạt: Để quản trị rủi ro biến động nhân sự, hợp đồng thuê mới cần bổ sung điều khoản cho phép hoàn trả từ 15% - 20% diện tích thuê sau năm thứ hai mà không bị trừ tiền đặt cọc.

Chu kỳ 2026 - 2030 mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê mới hoặc tái ký hợp đồng. Để cụ thể hơn về các lợi thế này, doanh nghiệp nên phối hợp cùng các đơn vị đại diện thuê chuyên nghiệp nhằm nắm bắt sớm thông tin các mặt bằng trống và thương lượng được giá thuê, đàm phán hợp đồng có lợi nhất trước khi ký kết.

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