Các tính năng và nâng cấp tốt nhất của Samsung Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 5 mặc dù trông giống với các thiết bị Z Fold ra mắt trước đó, nhưng điều này không hẳn là một điều xấu. Dòng Galaxy S23 đã được ra mắt vào đầu năm nay, nhưng liệu dòng Galaxy Z Fold có đạt đến đỉnh cao về thiết kế như dòng Galaxy S đã làm hay không? Hay Samsung chỉ đơn giản là tìm một giải pháp an toàn khi có rất ít sự cạnh tranh trong phân khúc điện thoại màn hình gập toàn cầu?

Thời gian sẽ trả lời, nhưng không thể phủ nhận rằng Galaxy Z Fold 5 là sự cải tiến của công thức hiện có hơn là một thiết bị mang tính cách mạng. Thiết bị sử dụng những gì Samsung đã học được cho đến nay và cải thiện điều đó nhưng không đi chệch khỏi con đường đã định. Vì vậy, những tính năng tốt nhất mà Z Fold 5 đang sở hữu là gì? Điều gì giúp bản nâng cấp xác định là bước thành công tiếp theo của Galaxy Z Fold 4? Các bạn hãy cùng VnMedia tìm hiểu nhé.

Bản lề không khe hở

Mặc dù Galaxy Z Fold 5 trông gần giống với Z Flip 4, nhưng thiết bị mang đến một thay đổi thiết kế đáng kể ở dạng bản lề không khe hở được nâng cấp. Nếu bản lề được sử dụng bởi các mẫu Z Fold trước đây để lại khoảng cách giữa hai nửa gập thì bản lề của Galaxy Z Fold 5 đã không còn khe hở đó nữa.

Bản lề mới giúp Galaxy Z Fold 5 trông hiện đại hơn và cũng góp phần làm mỏng máy. Trên thực tế, với chiều dày chỉ 13,4mm thì đây là chiếc điện thoại có thể gập lại mỏng nhất mà Samsung từng sản xuất và tuyên bố đó bao gồm cả dòng sản phẩm Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip.

Thiết kế bền bỉ

Là thương hiệu điện thoại màn hình gập phổ biến nhất thế giới, Samsung chịu trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn về chất lượng hoàn thiện. Khách hàng muốn những chiếc điện thoại bền bỉ có thể tồn tại trong nhiều năm và Galaxy Z Fold 5 là một trong những điện thoại có thể gập lại được thiết kế tốt hơn trên thị trường.

Samsung cho biết bản lề Flex Hinge mới trên Z Fold 5 của hãng “cung cấp sự bảo vệ mà người dùng mong đợi”. Công ty tuyên bố rằng bản lề của Galaxy Z Fold 5 có cấu trúc đường ray kép giúp khuếch tán các tác động bên ngoài.

Ngoài ra, Galaxy Z Fold 5 có xếp hạng chống nước IPX8, khung nhôm Armor Aluminium và lớp bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2 cho màn hình ngoài. Tất cả điều này không chỉ tăng độ bền cho thiết bị mà còn không cần từ bỏ tính năng sạc không dây và sạc ngược không dây PowerShare.

Màn hình gập sáng hơn

Một trong những nâng cấp phần cứng được mong chờ nhất mà Galaxy Z Fold 5 giới thiệu đó là màn hình có thể gập lại sáng hơn, chắc chắn sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng thiết bị ngoài trời. Điều này chủ yếu do độ sáng màn hình của thiết bị cao hơn 30% so với người tiền nhiệm.

Để so sánh nhanh, Galaxy Z Fold 4 được phát hành năm ngoái có màn hình gập lại đạt độ sáng 1200 nits (cực đại), trong khi màn hình có thể gập lại Dynamic AMOLED 2X kích thước 7,6 inch mới được Galaxy Z Fold 5 sử dụng có độ sáng đạt tới 1.750 nits.

Màn hình có thể gập lại được nâng cấp đảm bảo khả năng hiển thị ngoài trời tốt hơn và sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái ngay cả dưới ánh sáng mặt trời.

Cải thiện năng suất và đa nhiệm thông qua One UI 5.1.1

Galaxy Z Fold 5 giới thiệu One UI 5.1.1. Theo Samsung thì đây không phải là một bản cập nhật quan trọng như One UI 6.0 , nhưng One UI 5.1.1 vẫn đi kèm một số tính năng thực sự thú vị.

One UI 5.1.1 là tất cả về việc cải thiện khả năng đa nhiệm và năng suất. Bản cập nhật mang đến thanh tác vụ cải tiến hiển thị tối đa bốn ứng dụng gần đây. Tính năng kéo và thả bằng hai tay mới được cải tiến cho phép người dùng tương tác với hai ứng dụng khác nhau cùng một lúc.

Ví dụ: Người dùng Galaxy Z Fold 5 có thể chạm và giữ một hình ảnh trong thư viện chỉ bằng một ngón tay, mở Samsung Notes bằng một ngón tay khác và kéo thả hình ảnh lên trên ứng dụng ghi chú.

Những cải tiến này làm cho Galaxy Z Fold 5 trở thành cỗ máy năng suất di động tối ưu.

Hiệu suất cao hơn và chế độ Flex Mode cũ tốt hơn

Galaxy Z Fold 5 đảm bảo hiệu suất tốt hơn so với điện thoại có thể gập lại thế hệ trước thông qua chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Đây cũng là con chip đã được chứng minh hiệu năng thực tế mà Samsung đang sử dụng cho dòng Galaxy S23 hiện. Samsung chỉ sử dụng duy nhất chip Snapdragon trên Z Fold 5 trên toàn thế giới, vì vậy sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào khi xét đến hiệu năng cho phù bạn mua chiếc điện thoại này ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mặc dù chế độ Flex Mode không phải là một tính năng mới, nhưng đây vẫn là một trong những tính năng tốt nhất khiến dòng Galaxy Z Fold khác biệt so với các điện thoại có thể gập lại do các thương hiệu khác cung cấp.

Chế độ Flex là một tính năng phần mềm được kích hoạt bởi bản lề Flex Hinge. Nhờ có bản lề này mà Z Fold 5 có thể gập lại giống như cuốn sách và có thể mở ở nhiều góc độ khác nhau, các ứng dụng cũng khớp với yếu tố hình thức thông qua chế độ Flex Mode.

Ví dụ khi giữ Z Fold 5 mở ở góc 90 đến 120 độ, người dùng có thể xem video ở nửa trên của màn hình và điều khiển phương tiện ở nửa dưới. Hoặc có thể sử dụng nửa trên làm kính ngắm camera trong khi điều khiển camera thông qua giao diện người dùng chuyên dụng ở nửa dưới của màn hình.

Chế độ Flex tối đa hóa tiềm năng của thiết kế bản lề và tạo ra các trường hợp sử dụng mới và thông minh. Vì vậy, mặc dù khái niệm về điện thoại màn hình gập của Samsung không phải là mới, nhưng Flex Mode vẫn xứng đáng được nhắc đến như một trong những tính năng nổi bật của Galaxy Z Fold 5.