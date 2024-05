Các tiếp viên hàng không chỉ ra đồ vật đã cứu sống mọi người khi máy bay Singapore Airlines gặp nạn: Hãy ghi nhớ để tự cứu chính mình!

Theo Straits Times, trong ngày 21/5, hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) đã thông báo về việc máy bay Boeing 777-300ER gặp "nhiễu động nghiêm trọng" khi đang di chuyển từ Anh về Singapore, và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan.



"Chúng tôi xác nhận một người đã tử vong và nhiều người bị thương trên chiếc Boeing 777-300ER. Vào thời điểm xảy ra sự số, có tổng cộng 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của nạn nhân", phía SIA cho biết.

Bên trong chuyến bay SQ321 của Singapore Arilines sau tai nạn

Trong một thông báo sau đó, SIA nói rằng đã có 30 hành khách bị thương trong vụ việc, 18 người trong số này đang được chăm sóc tại bệnh viện địa phương.

Reuters dẫn lời Dzafran Azmir, một hành khách 28 tuổi, thuật lại rằng việc máy bay giảm độ cao đột ngột khiến hành khách bị hất tung, dẫn tới một số người đập đầu vào ngăn hành lý bên trên.

"Chiếc máy bay đột nhiên nghiêng và lắc, nên tôi phải có sự chuẩn bị trước cho những gì sắp xảy ra. Và đột nhiên có một cú rơi rất mạnh, vì vậy tất cả những người không thắt dây an toàn đều bị hất tung lên trần máy bay", Azmir nói.

Kênh truyền hình CNA cũng cho hay một hành khách khác nói tín hiệu thắt dây an toàn đã bật sáng ngay trước lúc máy bay rớt độ cao đột ngột. Người này kể rằng một số hành khách bị đập đầu, chảy máu tai khi vụ việc xảy ra.

Hình ảnh trong khoang hành khách của chuyến bay SQ321, Hãng hàng không Singapore Airlines, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok

Hình ảnh bên trong khoang khách đã được báo chí tiếp cận sau vụ việc. Gần đúng như mô tả của các hành khách trước đó, phần để hành lý và trần bên trên máy bay hư hại nặng, nhiều khả năng do các hành khách không thắt dây an toàn bị hất tung, va đập.

Sau vụ máy bay của Singapore Airlines gặp nhiễu động, luôn thắt dây an toàn trở thành thông điệp mà các tiếp viên và phi công muốn gửi gắm tới các hành khách để tự bảo vệ chính mình.

Tại sao phải thắt dây an toàn trên máy bay?

Trong một cuộc khảo sát năm 2007 với 1.548 hành khách đi máy bay, 7% cho biết họ "hiếm khi" hoặc "không bao giờ" thắt dây an toàn khi đèn báo tắt.

Một số cũng ý thức yêu cầu thắt dây an toàn từ tổ bay. Tuy nhiên, cả hai trường hợp này là không đủ để ứng phó tai nạn bất ngờ như trên chuyến bay của Singapore Airlines.

Thứ nhất, khi đã ngủ và không thắt dây an toàn, hành khách gần như bị động tuyệt đối khi máy bay rung lắc hoặc hạ độ cao đột ngột.

Thứ hai, kể cả khi đang thức và lưu ý đèn tín hiệu cài dây, hành khách vẫn có thể gặp nạn.

Luật pháp yêu cầu các hãng hàng không phải bật đèn tín hiệu thắt dây an toàn khi chuyến bay cất cánh và hạ cánh, nhưng các hãng hàng không có quy trình riêng để đối phó với tình trạng nhiễu động trên không trung.

Hành khách có thói quen tháo dây an toàn khi tín hiệu tắt, điều này vô tình gây mất an toàn nếu như máy bay gặp nạn

Các chuyên gia an toàn cho biết nhiễu động không khí trong suốt (CAT) hầu như không thể phát hiện được với công nghệ hiện tại, nghĩa là nó có thể va chạm mà không báo trước. Điều này khiến hành khách trên máy bay càng phải thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay.

Dây an toàn trên máy bay được thiết kế theo dạng "đòn bẩy nâng", thay vì nhấn nút như ôtô, dây sẽ tự động được tháo. Đai nâng đòn bẩy được sử dụng trước khi máy bay tồn tại, nhưng chúng đã trở nên phổ biến trên máy bay vào những năm 1940. Đai đòn bẩy nâng vẫn là loại phổ biến nhất vì tiết kiệm chi phí và nhẹ.

Một số người không thắt dây an toàn trên máy bay vì tin rằng dây an toàn có thể cản trở việc sơ tán. Nếu có hỏa hoạn trong cabin, bạn sẽ muốn thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành bác bỏ ý tưởng này, cho rằng cơ chế đòn bẩy giúp việc thoát thân trở nên dễ dàng.

Hơn nữa, khi máy bay rơi vào vùng nhiễu động có thể đẩy hành khách văng khỏi ghế nếu họ không thắt dây an toàn. Trong những trường hợp xấu nhất, nhiễu động đã được ghi nhận là có thể khiến hành khách bị lật tung, gây chấn động não, gãy xương hoặc thậm chí là tử vong.

Vì vậy, hành khách nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, ngay cả khi đèn tín hiệu đã tắt.

Gập bàn ăn, mở tấm che cửa sổ

Ngoài thắt dây an toàn, hành khách còn thường xuyên nghe những đoạn thông báo như sau:

"Máy bay đang bay vào vùng thời tiết nhiễu động. Vì lý do an toàn, quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, cài dây an toàn và không sử dụng phòng vệ sinh trong lúc này. Vui lòng không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm".

Gập bàn ăn, mở tấm che cửa sổ cũng là những mẹo hay giúp bảo vệ hành khách trên chuyến bay

"Máy bay sẽ cất cánh trong ít phút tới đây. Xin quý khách lưu ý cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này".

Việc dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, cũng như không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm đều nhằm tránh cản trở quá trình thoát hiểm của hành khách ngồi trong cùng, nếu có xảy ra sự cố.

Trong khi đó, yêu cầu mở tấm che cửa sổ chỉ bắt buộc khi cất hoặc hạ cánh. Khi đó, hành khách và tiếp viên có thể nhìn ra ngoài.

Nếu có vấn đề xảy ra với động cơ, ví dụ có vật cản hoặc cháy, hành khách sẽ có thể phát hiện và báo với tiếp viên, vì tiếp viên không thể quan sát toàn bộ máy bay.

