Báo Mỹ đã đưa tin về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa dành cho máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine.

Do thiếu hụt tên lửa trầm trọng, các phi công lái tiêm kích F-16 của Ukraine buộc phải sử dụng pháo tự động để đánh chặn các mục tiêu trên không trong các phi vụ chiến đấu ban ngày.

Theo trang tin The War Zone (TWZ), kho vũ khí dành cho F-16 của Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa không đối không, buộc họ phải dựa hoàn toàn vào pháo tích hợp cho một số nhiệm vụ ban ngày .

Do tình trạng cạn kiệt, kho vũ khí hiện có đang được phân phối theo định mức, và quân đội đang đếm ngược từng phút chờ đợi những lô hàng mới đến.

Chỉ huy trưởng Không đoàn 107 của Không quân Ukraine với mật danh "Phantom", đã xác nhận vấn đề thiếu đạn dược: "Đúng vậy. Bất kỳ máy bay nào không có vũ khí đều vô dụng", ông nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shelby Wilder.

Theo vị chỉ huy, tên lửa hành trình và máy bay không người lái - những mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng của đất nước, vẫn là mục tiêu ưu tiên đánh chặn của F-16.

Tiêm kích F-16 của Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu tên lửa không chiến nghiêm trọng.

Việc sử dụng pháo M61A1 Vulcan cỡ 20mm thay vì tên lửa tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trong các cuộc đánh chặn mục tiêu di chuyển chậm vào ban đêm.

Viên sĩ quan Ukraine nhấn mạnh chỉ riêng máy bay là chưa đủ - việc cung cấp ổn định tên lửa AIM-9 và AIM-120, cũng như các loại đạn đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot là vô cùng cần thiết.

Tình trạng thiếu hụt càng trầm trọng hơn do tên lửa AIM-9 và AIM-120 cũng được sử dụng bởi các hệ thống phòng không mặt đất như NASAMS.

Nhu cầu toàn cầu cao đối với các hệ thống phòng không đang buộc đối tác phương Tây phải phân bổ nguồn cung theo định mức, dẫn đến việc Quân đội Ukraine kêu gọi nội địa hóa sản xuất tại chỗ hoặc trên lãnh thổ châu Âu. Mặc dù vậy, đây là quá trình lâu dài và sẽ không giải quyết được khó khăn trước mắt.