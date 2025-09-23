Hong Kong (Trung Quốc) đã đóng cửa trước khi siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào hôm thứ Ba (23/9). Chính quyền kêu gọi người dân ở nhà, trong khi hầu hết các chuyến bay chở khách sẽ bị hoãn lại cho đến thứ Năm.

Mọi người đổ xô vào siêu thị, để lại rất ít hàng hóa trên kệ khi tâm lý hoảng loạn bắt đầu xuất hiện và người dân tích trữ nhu yếu phẩm vì sợ các cửa hàng có thể đóng cửa trong hai ngày.

Cửa sổ tại các ngôi nhà và doanh nghiệp trên khắp thành phố đều được dán kín, người dân hy vọng điều này có thể giúp giảm thiểu tác động của bất kỳ mảnh kính vỡ nào.

Người dân dán băng dính vào cửa kính để giảm thiểu ảnh hưởng khi bão vào

Các siêu thị đông người tới mua đồ dự trữ

Nhiều người chặn bao tải nặng trước cửa nhà

Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hủy trong thời gian này

Một số người dân ra bến cảng để ngắm các con sóng lớn trước bão

Đài quan sát Hong Kong cho biết Ragasa, với sức gió mạnh như bão lên tới 220km/h (137 dặm/h), đang gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với bờ biển Quảng Đông", ám chỉ tỉnh lân cận trung tâm tài chính này của Trung Quốc.

Bão sẽ duy trì cường độ siêu bão khi tiến gần bờ biển Quảng Đông và ảnh hưởng đến Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Đài Loan, sau khi quét qua miền bắc Philippines vào thứ Hai. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông từ trưa đến tối thứ Tư.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin vào hôm thứ Ba rằng chính quyền Quảng Đông đã sơ tán hơn 370.000 người. Thành phố Quảng Châu đã ra thông báo ngừng 5 ngày làm việc với các trường học, công việc, sản xuất, vận hành và kinh doanh để bảo đảm an toàn cho người dân.

Hồng Kông đã ban hành cảnh báo bão cấp 8, cấp cao thứ ba vào lúc 14h20 (06h20 GMT), yêu cầu hầu hết các doanh nghiệp và dịch vụ vận tải phải đóng cửa. Hơn 700 chuyến bay đã bị gián đoạn, bao gồm cả tại Ma Cao và Đài Loan (Trung Quốc).

Thời tiết dự kiến sẽ xấu đi nhanh chóng vào cuối ngày thứ Ba và đài quan sát cho biết họ sẽ đánh giá xem có nên đưa ra cảnh báo cao hơn vào cuối ngày thứ Ba hay sáng sớm thứ Tư hay không.

Gió mạnh như bão ngoài khơi và trên vùng đất cao có khả năng sẽ thổi vào Hong Kong vào thứ Tư, với lượng mưa lớn dự kiến sẽ gây ra một cơn bão đáng kể và nước biển dâng cao tại thành phố đông đúc này.

Cơ quan này cảnh báo mực nước biển dâng cao, cho biết mức độ sẽ tương tự như cơn bão Hato năm 2017 và cơn bão Mangkhut năm 2018, cả hai đều gây thiệt hại hàng tỷ đô la.

Đài quan sát cho biết mực nước sẽ dâng cao khoảng 2 mét dọc theo các khu vực ven biển của Hồng Kông và mực nước tối đa có thể đạt từ 4 đến 5 mét ở một số khu vực, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Chính quyền địa phương đã phát bao cát cho người dân ở những khu vực trũng thấp để gia cố nhà cửa, trong khi nhiều người tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày.

Một cư dân 35 tuổi họ Mak cho biết anh đã mua một số đồ tạp hóa nhưng vẫn cần mua thêm và đang chuẩn bị nhà cửa để ứng phó với cơn bão.

"Chúng tôi đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào ở nhà và kiểm tra xem có bị rò rỉ không", ông nói.

Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong sẽ vẫn mở cửa. Vào cuối năm ngoái, sàn đã thay đổi chính sách để tiếp tục giao dịch bất kể thời tiết thế nào.

Nguồn: Reuters