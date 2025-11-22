Quân đội Mỹ tấn công vào một con tàu ở Biển Caribe vào ngày 23/10/2025 (Ảnh: AFP/Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth nhận định.

Tuy nhiên, theo các quan chức thực thi pháp luật và quân đội Mỹ hiện tại và trước đây, cũng như các chuyên gia về ma túy, những băng đảng ma túy vận hành tàu thuyền ở vùng Caribe - nơi diễn ra khoảng 50% các cuộc không kích - chủ yếu vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ sang châu Âu, chứ không phải đến Mỹ. Và fentanyl - loại ma túy nguy hiểm nhất - hầu như chỉ được buôn lậu qua đường bộ từ Mexico.

Thực tế về hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh đặt ra câu hỏi về một phần lý do mà chính quyền Mỹ đã đưa ra cho chiến dịch quân sự chưa từng có của Washington chống lại các tàu chở ma túy. Và liệu chiến dịch tấn công tàu này có làm giảm đáng kể đến nguồn cung ma túy tại Mỹ hay không.

"Fentanyl không phải xuất xứ từ Venezuela. Fentanyl đến từ Mexico" - Christopher Hernandez-Roy, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington - cho biết - "Thứ xuất phát từ Venezuela là cocaine".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth (Ảnh: EPA)

Và phần lớn cocaine không được chuyển đến Mỹ - theo ông Hernandez-Roy, đồng tác giả của một báo cáo năm 2023 về chủ đề này. Thị trường cocaine ở châu Âu đã bùng nổ trong những năm gần đây, bởi cocaine sinh lời nhiều hơn và ít có khả năng phải đối mặt với án tù, ít nhất là ở một số cấp độ của chuỗi cung ứng.

Một quan chức Mỹ có chuyên môn về các nỗ lực chống ma túy cũng đưa ra nhận xét tương tự, cho biết cocaine chiếm khoảng 90% lượng ma túy đến từ Venezuela và hầu như tất cả đều được chuyển đến châu Âu.

Kể từ ngày 2/9, quân đội Mỹ đã thực hiện 21 cuộc tấn công tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Chính quyền Tổng thống Trump đã bảo vệ các cuộc tấn công tàu như một hành động pháp lý chống lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và là một cách tiếp cận hiệu quả để chống lại vấn nạn buôn bán ma túy.

Ông Trump cho rằng mỗi con tàu bị quân đội Hoa Kỳ đánh chìm đã cứu 25.000 mạng người bằng cách ngăn chặn fentanyl và các loại ma túy khác xâm nhập vào bờ biển nước Mỹ. Và trong một bài đăng trên mạng xã hội vào đầu tháng 11 này, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ sẽ truy vết và tiêu diệt mọi tàu thuyền có ý định buôn bán ma túy vào Mỹ để đầu độc công dân nước này.