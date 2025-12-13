Các siêu dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược sắp được ưu đãi cho vay lên tới nửa triệu tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 và Nghị quyết số 366/NQ-CP ngày 12/11/2025 về việc triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành hướng dẫn để tổ chức thực hiện chương trình trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ gồm Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng ý kiến thống nhất và văn bản đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại, ngày 8/12/2025, NHNN đã ban hành Công văn số 10825/NHNN-TD hướng dẫn một số nội dung triển khai chương trình.

Theo hướng dẫn của NHNN, Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 2025-2026, các ngân hàng thương mại tham gia dành khoảng 100 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 20% quy mô chương trình, để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.

Giai đoạn 2027-2030, căn cứ tiến độ và nhu cầu sử dụng vốn tín dụng của các dự án, số vốn còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ và mở rộng, bảo đảm không vượt quá số tiền cam kết tham gia của từng ngân hàng và tổng quy mô chương trình tối đa không quá 500 nghìn tỷ đồng.

Thời gian triển khai chương trình đến hết năm 2030 hoặc đến khi doanh số cho vay đạt quy mô 500.000 tỷ đồng, tùy điều kiện nào đến trước.

Đối tượng vay vốn là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia

Đối tượng cho vay của chương trình là các doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược do các bộ cung cấp danh mục.

Đối với lĩnh vực điện, danh mục dự án tham gia chương trình được xác định theo Công văn số 9238/BCT-KHTC ngày 21/11/2025 của Bộ Công Thương.

Đối với lĩnh vực giao thông, danh mục dự án tham gia chương trình được xác định theo Công văn số 14394/BXD-KHTC ngày 2/12/2025 của Bộ Xây dựng.

Đối với lĩnh vực công nghệ chiến lược, các dự án phải thuộc "Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia" ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025, đồng thời được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đối tượng.

Việc triển khai chương trình được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn của chương trình và đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng thương mại về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với ngân hàng thương mại trong quá trình vay vốn theo chương trình.

Cơ chế cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1-1,5%/năm, lãi suất cho vay trong chương trình được áp dụng ở mức thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối thiểu là 2 năm kể từ ngày giải ngân từng lần, theo từng khế ước nhận nợ, nhưng không vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Ngân hàng thương mại dừng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khoản cho vay được giải ngân sau ngày 31/12/2030 hoặc khi hết nguồn vốn của ngân hàng thương mại đã đăng ký tham gia chương trình, tùy thời điểm nào đến trước.

Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết.

Tổ chức thực hiện và công tác giám sát chặt chẽ

Trường hợp ngân hàng thương mại phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, ngân hàng cho vay chấm dứt áp dụng lãi suất ưu đãi và thu hồi toàn bộ phần lãi suất đã được ưu đãi đối với khách hàng kể từ ngày giải ngân đến ngày chấm dứt ưu đãi lãi suất.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia chương trình khẩn trương ban hành hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình thống nhất trên toàn hệ thống của ngân hàng.

NHNN khuyến khích các ngân hàng thương mại theo thẩm quyền thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia chương trình, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay vốn để thực hiện chương trình bằng nguồn vốn tự huy động, có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc chương trình theo quy định.

Bên cạnh đó, NHNN giao các vụ, cục chức năng theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay theo chương trình.

NHNN các khu vực có trách nhiệm theo dõi, thanh tra việc cho vay theo chương trình của các ngân hàng thương mại trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành trong tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.