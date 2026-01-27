Các sân bay kiểm tra "như thời Covid" phòng dịch Nipah như thế nào? Du khách đến những nơi này cần lưu ý

Trong bối cảnh ổ dịch virus Nipah vừa được ghi nhận tại bang West Bengal (Ấn Độ), nhiều quốc gia châu Á đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp kiểm tra y tế đặc biệt tại sân bay, với cách làm được mô tả là "tương tự thời Covid-19". Động thái này diễn ra trong lúc mùa du lịch quốc tế đang bước vào giai đoạn cao điểm, khiến không ít du khách quan tâm tới mức độ rủi ro cũng như những lưu ý cần thiết khi di chuyển.

Trích thông tin từ The Economic Times, giới chức y tế Ấn Độ xác nhận đã ghi nhận nhiều ca nhiễm Nipah tại West Bengal, đồng thời tiến hành khoanh vùng, truy vết và theo dõi y tế hàng chục trường hợp tiếp xúc gần. Đây được xem là yếu tố khiến các nước trong khu vực nhanh chóng nâng mức cảnh giác tại các cửa ngõ hàng không.

Ảnh BBC

Thái Lan, Nepal, Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt siết kiểm soát y tế tại sân bay

Sau khi Ấn Độ triển khai các biện pháp kiểm soát nội địa, Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong khu vực áp dụng sàng lọc y tế đặc biệt với du khách tại sân bay. Trích thông báo từ Bộ Y tế Thái Lan, từ ngày 25/1, các sân bay quốc tế lớn như Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket đã tăng cường đo thân nhiệt, theo dõi triệu chứng và đánh giá sức khỏe đối với hành khách đến từ khu vực có dịch.

Theo Daily Mirror, giới chức Thái Lan cho biết các biện pháp trên nhằm "phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm", đồng thời giúp hành khách được tư vấn y tế kịp thời nếu xuất hiện triệu chứng bất thường ngay khi nhập cảnh. Cơ quan y tế nước này cũng phát tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo du khách theo dõi sức khỏe trong thời gian sau chuyến đi.

Ngay sau Thái Lan, Nepal cũng thông báo nâng mức cảnh báo y tế tại Sân bay Quốc tế Tribhuvan (Kathmandu). Trích thông tin từ Daily Mirror và The Economic Times, Nepal đã bố trí bàn kiểm tra y tế, tăng cường giám sát thân nhiệt và tình trạng sức khỏe của hành khách, đặc biệt là những người đến từ Ấn Độ. Ngoài sân bay, các cửa khẩu đường bộ giáp Ấn Độ cũng được yêu cầu tăng cường theo dõi để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ảnh Bangkok Post

Ảnh HR Online

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng mềm hơn. Theo Focus Taiwan, cơ quan y tế Đài Loan đã đưa ra cảnh báo y tế du lịch ở mức "màu vàng", đồng thời yêu cầu các đơn vị y tế sẵn sàng kích hoạt quy trình giám sát đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Giới chức Đài Loan nhấn mạnh, các biện pháp hiện tại chủ yếu tập trung vào theo dõi sớm và khuyến cáo phòng ngừa, chưa áp dụng hạn chế đi lại hay phong tỏa.

Cập nhật cho tới hiện tại, chưa có quốc gia nào đóng cửa sân bay hay cấm bay vì Nipah, mà chỉ áp dụng các bước kiểm soát ở mức phòng ngừa, dựa trên kinh nghiệm từng triển khai trong đại dịch Covid-19.

Ảnh minh hoạ

Du khách lưu ý gì khi đi lại trong giai đoạn này?

Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, chủ yếu liên quan tới dơi ăn quả và một số động vật trung gian. Trích thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus này có tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40% đến 75%, và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Tuy vậy, theo WHO và CDC Mỹ, nguy cơ nhiễm Nipah đối với khách du lịch hiện được đánh giá ở mức thấp, nếu người dân tuân thủ các khuyến cáo cơ bản về phòng dịch. Trích khuyến nghị của WHO, du khách nên tránh tiếp xúc trực tiếp với dơi, lợn hoặc động vật ốm, không sử dụng thực phẩm sống hoặc đồ uống có nguy cơ bị động vật hoang dã tiếp xúc.

Theo CDC Mỹ, người đi du lịch đến các khu vực từng ghi nhận Nipah cần rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, và chủ động theo dõi sức khỏe sau chuyến đi. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, ho, khó thở trong vòng 21 ngày sau khi rời vùng có dịch, du khách được khuyến cáo đến cơ sở y tế sớm và thông báo rõ lịch sử di chuyển.

Ảnh minh hoạ

Các cơ quan y tế quốc tế cũng lưu ý, việc kiểm tra y tế tại sân bay hiện nay không nhằm hạn chế du lịch, mà để phát hiện sớm và giảm thiểu rủi ro lây lan trong cộng đồng. Trích nhận định từ The Economic Times, nhiều chuyên gia cho rằng đây là "biện pháp phòng ngừa cần thiết, giúp các quốc gia chủ động ứng phó mà không gây gián đoạn lớn tới hoạt động đi lại quốc tế".

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang được theo dõi sát sao, du khách được khuyến nghị giữ tâm lý bình tĩnh, cập nhật thông tin từ nguồn chính thống và tuân thủ hướng dẫn y tế, thay vì hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng.