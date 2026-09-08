HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Các "pin thủ" chắc sẽ thích iPhone 18 Pro Max vì nâng cấp chỉ 9% này

Phạm Hoàng
|

Tin đồn mới cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin lên tới 5.567mAh, tăng tối đa 9% so với thế hệ trước và vượt mốc 5.000mAh lần đầu trên iPhone.

Pin có thể tăng 9%

Theo thông tin được Tom's Guide dẫn lại, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin dung lượng từ 5.391mAh đến 5.567mAh. Mức 5.567mAh được cho là dành cho phiên bản Mỹ chỉ hỗ trợ eSIM, trong khi dung lượng cụ thể của các phiên bản khác có thể thấp hơn.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ vượt qua mức 5.088mAh của iPhone 17 Pro Max, hiện là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Mức tăng tương ứng khoảng 6% đến 9%, tùy phiên bản.

Ảnh: internet.

Trong nhiều năm, iPhone thường có dung lượng pin thấp hơn các đối thủ Android cùng phân khúc. Chẳng hạn, iPhone X năm 2017 chỉ có pin 2.716mAh, trong khi Pixel 2 XL đạt 3.520mAh và Galaxy S8+ có pin 3.500mAh.

Dù vậy, Apple vẫn duy trì thời lượng sử dụng tốt nhờ khả năng tối ưu giữa chip do hãng tự phát triển và iOS. Cách hệ điều hành quản lý các tác vụ chạy nền cũng giúp iPhone đạt thời lượng sử dụng thực tế cao hơn những gì dung lượng pin đơn thuần có thể cho thấy.

iPhone đã bắt đầu vượt đối thủ về dung lượng pin

iPhone 17 Pro Max đánh dấu lần đầu tiên một mẫu iPhone Pro Max có dung lượng pin lớn hơn các flagship Ultra của Samsung và dòng Pro XL của Google. Trong các bài kiểm tra của PhoneArena, Galaxy S26 vẫn hoạt động lâu hơn iPhone 17 Pro Max khoảng 7 phút, lần lượt đạt 7 giờ 53 phút và 7 giờ 46 phút.

Ảnh: internet.

Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự tăng dung lượng lên tối đa 5.567mAh, Apple sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách về phần cứng pin với các đối thủ Android. Tuy nhiên, dung lượng pin lớn hơn chưa đồng nghĩa thời lượng sử dụng sẽ tăng tương ứng, bởi kết quả thực tế còn phụ thuộc vào màn hình, chip xử lý, modem và cách hệ điều hành quản lý năng lượng.

Pin silicon-carbon có thể là bước tiếp theo

Một số smartphone Android hiện đã sử dụng pin silicon-carbon, cho phép nhà sản xuất tăng dung lượng trong cùng không gian nhờ mật độ năng lượng cao hơn. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max được đề cập trong bài viết sở hữu pin 9.210mAh và đạt 13 giờ 32 phút trong bài kiểm tra của PhoneArena.

Tin đồn về các tính năng của bộ đôi iPhone Pro mới.

Samsung được cho là có thể áp dụng công nghệ pin silicon-carbon trên dòng Galaxy S27 ra mắt vào năm sau. Google và Apple cũng có khả năng sử dụng công nghệ này trong các thế hệ smartphone tiếp theo, mở ra khả năng tăng đáng kể dung lượng pin mà không phải đánh đổi quá nhiều về độ dày thiết bị. Tham khảo giá và mua các sản phẩm Apple chính hãng TẠI ĐÂY.

Ngày iPhone 18 ra mắt đã rất gần: Liệu iPhone 17 sẽ giảm giá, giữ nguyên hay bị khai tử?
Tags

iPhone 18 Pro Max

Apple

Android

Galaxy S26

pin silicon-carbon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại