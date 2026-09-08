Các "pin thủ" chắc sẽ thích iPhone 18 Pro Max vì nâng cấp chỉ 9% này

Tin đồn mới cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị viên pin lên tới 5.567mAh, tăng tối đa 9% so với thế hệ trước và vượt mốc 5.000mAh lần đầu trên iPhone.

Pin có thể tăng 9%

Theo thông tin được Tom's Guide dẫn lại, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin dung lượng từ 5.391mAh đến 5.567mAh. Mức 5.567mAh được cho là dành cho phiên bản Mỹ chỉ hỗ trợ eSIM, trong khi dung lượng cụ thể của các phiên bản khác có thể thấp hơn.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ vượt qua mức 5.088mAh của iPhone 17 Pro Max, hiện là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Mức tăng tương ứng khoảng 6% đến 9%, tùy phiên bản.

Ảnh: internet.

Trong nhiều năm, iPhone thường có dung lượng pin thấp hơn các đối thủ Android cùng phân khúc. Chẳng hạn, iPhone X năm 2017 chỉ có pin 2.716mAh, trong khi Pixel 2 XL đạt 3.520mAh và Galaxy S8+ có pin 3.500mAh.

Dù vậy, Apple vẫn duy trì thời lượng sử dụng tốt nhờ khả năng tối ưu giữa chip do hãng tự phát triển và iOS. Cách hệ điều hành quản lý các tác vụ chạy nền cũng giúp iPhone đạt thời lượng sử dụng thực tế cao hơn những gì dung lượng pin đơn thuần có thể cho thấy.

iPhone đã bắt đầu vượt đối thủ về dung lượng pin

iPhone 17 Pro Max đánh dấu lần đầu tiên một mẫu iPhone Pro Max có dung lượng pin lớn hơn các flagship Ultra của Samsung và dòng Pro XL của Google. Trong các bài kiểm tra của PhoneArena, Galaxy S26 vẫn hoạt động lâu hơn iPhone 17 Pro Max khoảng 7 phút, lần lượt đạt 7 giờ 53 phút và 7 giờ 46 phút.

Ảnh: internet.

Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự tăng dung lượng lên tối đa 5.567mAh, Apple sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách về phần cứng pin với các đối thủ Android. Tuy nhiên, dung lượng pin lớn hơn chưa đồng nghĩa thời lượng sử dụng sẽ tăng tương ứng, bởi kết quả thực tế còn phụ thuộc vào màn hình, chip xử lý, modem và cách hệ điều hành quản lý năng lượng.

Pin silicon-carbon có thể là bước tiếp theo

Một số smartphone Android hiện đã sử dụng pin silicon-carbon, cho phép nhà sản xuất tăng dung lượng trong cùng không gian nhờ mật độ năng lượng cao hơn. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max được đề cập trong bài viết sở hữu pin 9.210mAh và đạt 13 giờ 32 phút trong bài kiểm tra của PhoneArena.

Tin đồn về các tính năng của bộ đôi iPhone Pro mới.

Samsung được cho là có thể áp dụng công nghệ pin silicon-carbon trên dòng Galaxy S27 ra mắt vào năm sau. Google và Apple cũng có khả năng sử dụng công nghệ này trong các thế hệ smartphone tiếp theo, mở ra khả năng tăng đáng kể dung lượng pin mà không phải đánh đổi quá nhiều về độ dày thiết bị. Tham khảo giá và mua các sản phẩm Apple chính hãng TẠI ĐÂY.