Khi nói đến việc viết một bản sơ yếu lý lịch hoàn hảo, hầu hết mọi người hiếm khi nghĩ nhiều đến việc sử dụng phông chữ nào.

Là giám đốc điều hành của một công ty viết sơ yếu lý lịch, tôi xem xét hàng nghìn hồ sơ xin việc mỗi năm. Công việc của tôi cũng bao gồm việc nói chuyện với các giám đốc nhân lực và nhà tuyển dụng để hiểu điều mà họ tìm kiếm ở các ứng viên ngày nay, và nhiều người trong số họ đều đồng ý rằng: Chọn một phông chữ dễ đọc là rất quan trọng.

Trên thực tế, thời gian sàng lọc ban đầu trung bình cho sơ yếu lý lịch của ứng viên chỉ là 7,4 giây, theo một nghiên cứu từ The Ladders, một trang web tìm kiếm việc làm.

"Sơ yếu lý lịch tốt nhất" – CV mà các nhà tuyển dụng dành nhiều thời gian và sự tập trung nhất – là bản CV sở hữu "tiêu đề từng phần và tiêu đề lớn được phân chia rõ ràng, và tất cả đều được viết bằng một phông chữ rõ ràng," nghiên cứu nói.

Các phông chữ tốt nhất cho sơ yếu lý lịch của bạn

Các yếu tố hàng đầu cần xem xét khi chọn một phông chữ là tính chuyên nghiệp, thiết kế, khoảng cách và quan trọng nhất là dễ đọc.

Ngoài ra, nhiều công ty sử dụng ATS (hệ thống theo dõi ứng viên) để hợp lý hóa quy trình tuyển dụng và có thể sẽ có vấn đề xảy ra nếu hệ thống không nhận dạng được phông chữ của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng thứ gì đó quá độc đáo hoặc khác biệt, đã đến lúc cập nhật phông chữ cho sơ yếu lý lịch của bạn.

Dưới đây là bảy lựa chọn yêu thích của tôi cho năm 2021 đến 2022:

1. Arial

Phông chữ sans-serif (Theo nghĩa Latin, sans serif nghĩa là "without serif – không có chân", tức là kiểu font chữ không có chân, đặc điểm "nhận dạng" dễ thấy nhất của font chữ này là gọn gàng, hiện đại, nét chữ gần như đều nhau) này thường được sử dụng để xây dựng thương hiệu và thiết kế trang web, ấn phẩm online...

Phông chữ này là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc đang ứng tuyển cho công việc marketing.

2. Georgia

Georgia rất giống với phông chữ Times New Roman, ngoại trừ việc nó rộng hơn một chút. Nhiều người cũng thấy nó dễ đọc hơn, đó là lý do tại sao báo The New York Times sử dụng nó làm phông chữ chính.

3. Helvetica

Phông Helvetica nhìn chung được đánh giá là một phông chữ mang nét thanh lịch và hiện đại hơn. Sử dụng phông chữ này nếu bạn muốn thêm một vài nét tinh tế vào sơ yếu lý lịch của mình đồng thời vẫn duy trì được tính chuyên nghiệp giống như một số phông chữ truyền thống.

4. Tahoma

Có cấu trúc phần thân hẹp hơn so với một số phông chữ khác trong danh sách này, phông Tahoma mang lại một cảm giác rất kỹ thuật, khiến cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những người trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.

5. Times New Roman

Đây vẫn là "món khoái khẩu" số 1 của tôi. Vẫn luôn là một trong những phông chữ phổ biến nhất được sử dụng hiện nay, Times New Roman mang phong cách truyền thống, cổ điển và dễ nhận biết.

6. Trebuchet MS

Trebuchet MS có một "ngoại hình" dày hơn, kiểu chữ san-serif tròn của nó khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên mới tốt nghiệp, những người phải "cố gắng lấp đầy một trang" sơ yếu lý lịch bằng kinh nghiệm, kỹ năng và thành tích của mình.

7. Verdana

Bạn cần "nhồi nhét" thêm kha khá thông tin vào sơ yếu lý lịch của mình? Hãy sử dụng Verdana, vì nó được thiết kế để dễ đọc ngay cả khi văn bản ở dạng bản in nhỏ trên màn hình máy tính.

Kích thước phông chữ cũng quan trọng

Nếu phông chữ của bạn quá nhỏ, nhà tuyển dụng sẽ phải nheo mắt để đọc sơ yếu lý lịch của bạn. Nếu nó quá lớn, sơ yếu lý lịch của bạn trông sẽ cồng kềnh và cuối cùng sẽ dài hơn mức cần thiết.

Để tránh mắc phải bất kỳ lỗi nào về kích thước và định dạng phông chữ, đây là ba quy tắc chung tôi muốn chia sẻ với các bạn:

Tiêu đề: 12pt đến 16pt.



Nội dung: 10pt đến 12pt.

Bạn luôn có thể sử dụng kích thước phông chữ để điều chỉnh độ dài của sơ yếu lý lịch của mình. Ví dụ: nếu sơ yếu lý lịch của bạn dài 1,5 trang khi sử dụng phông chữ 10pt, hãy cân nhắc tăng kích thước phông chữ lên 12pt để sơ yếu lý lịch của bạn gần đủ hai trang.

Tất nhiên, sau cùng thì thứ thu phục nhà tuyển dụng vẫn là kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, nhưng việc sử dụng phông chữ rõ ràng với kích thước phù hợp sẽ tăng cơ hội giúp sơ yếu lý lịch của bạn được chú ý nhiều hơn theo cách mà nó xứng đáng.

Tác giả của bài viết là Peter Yang, một chuyên gia nghề nghiệp và là Giám đốc điều hành của Resume Writing Services (Dịch vụ Viết Sơ yếu lý lịch), công ty mẹ của ResumeGo. Trước đó, anh từng làm việc với tư cách là trưởng phòng thuê nhân lực và giám đốc tuyển dụng.