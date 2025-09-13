HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Các nước đồng loạt áp đặt biện pháp trừng phạt Nga

Ban Thời sự |

Anh, New Zealand, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.


Chính phủ Anh thông báo bổ sung 3 cá nhân và 27 pháp nhân vào danh sách trừng phạt, đồng thời cấm 70 tàu thuyền Nga cập cảng nước này.

New Zealand hạ giá trần đối với dầu mỏ Nga xuống 47,6 USD/thùng và mở rộng danh sách trừng phạt với 19 cá nhân, tổ chức cùng 19 tàu thuyền liên quan đến cung cấp vũ khí hóa học và các hệ thống thanh toán thay thế. Nhật Bản áp đặt biện pháp với 52 tổ chức, 10 cá nhân Nga và 3 tổ chức Belarus, bao gồm hạn chế thanh toán và giao dịch vốn.

Các nước đồng loạt áp đặt biện pháp trừng phạt Nga- Ảnh 1.

Cờ Nga và cờ EU. (Ảnh: AA)

Liên minh châu Âu dự kiến công bố gói trừng phạt mới vào ngày 15/9 khi phối hợp cùng Mỹ - đánh dấu lần đầu tiên từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trước đó, các nước phương Tây nhiều lần áp đặt biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Nga - Ukraine. Moscow phản đối các lệnh trừng phạt này và đưa ra những động thái đáp trả.

Giữa mùa cao điểm, triệu tấn hàng Mỹ thất thu tỷ USD vì Trung Quốc ‘ngó lơ’, chọn nguồn Brazil
Tags

Ukraine

Mỹ

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Nhật Bản

EU

Anh

new zealand

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại