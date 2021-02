Các nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga?

The Washington Post dẫn các tài liệu liên quan tiết lộ các nhà ngoại giao Mỹ trên khắp thế giới đã "phàn nàn về quyết định phân phối vắc-xin Covid-19 của cấp trên họ".

"Tại Nga, một số nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Moscow cho phép họ tiêm vắc-xin Sputnik V do Nga sản xuất sau khi Washington không thể cam kết cung cấp vắc-xin Covid-19 trong tương lai gần. Bộ Ngoại giao Mỹ không khuyến nghị nhân viên của mình dùng vắc-xin mà để họ tự quyết định sức khỏe của bản thân" - The Washington Post đưa tin hôm 18-2.

Cũng theo tờ báo, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu 315.000 liều vắc-xin Covid-19 cho toàn bộ nhân viên trên khắp thế giới nhưng hiện mới chỉ nhận được 23% trong số đó.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow - Nga. Ảnh: Sputnik News

Hôm 19-2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã gửi giấy mời đến tất cả đại sứ quán ở nước này, kêu gọi nhân viên của họ đi tiêm chủng.



Trong khi Mỹ chưa phê duyệt vắc-xin Sputnik V, loại vắc-xin này đã được cho phép sử dụng ở 29 quốc gia khác nhau, bao gồm Argentina, Mexico và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)...

Các nhà phát triển vắc-xin Nga cũng nộp đơn xin phép Liên minh châu Âu (EU) thông qua vắc-xin Sputnik V tại Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA). Tuần trước, Hungary trở thành quốc gia EU đầu tiên tiêm chủng vắc-xin theo công thức do Nga sản xuất bất chấp việc không được Brussels chấp thuận. Ở Nga, quá trình tiêm chủng hàng loạt bắt đầu từ tháng 1 năm nay.

Sputnik V do Viện Gamaleya của Nga sản xuất. Đây là vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới được đăng ký hồi tháng 8 năm ngoái. Vào tháng 2 năm nay, tạp chí y khoa The Lancet (Anh) công bố kết quả thử nghiệm sơ bộ giai đoạn III, cho thấy Sputnik V đạt hiệu quả 91,6%.

Trong khi đó, Công ty công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) hôm 16-11-2020 cho biết vắc-xin Covid-19 của họ đạt hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.

Trước đó, gã khổng lồ dược phẩm Pfizer (Mỹ) tuyên bố vắc-xin Covid-19 do tập đoàn này phát triển đạt hiệu quả hơn 90% nhưng cần phải trữ lạnh sâu ở -70 độ C trở xuống.

Còn vắc-xin của Moderna dự kiến ​duy trì ổn định ở nhiệt độ tủ lạnh tiêu chuẩn từ 2-8 độ C trong 30 ngày, tăng so với ước tính trước đó là 7 ngày. Nó có thể duy trì ổn định ở -20 độ C trong tối đa 6 tháng và ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ.