Các nhà khoa học đã mở một ngôi mộ bí mật 2.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha và phát hiện một thứ không ngờ

Một chiếc bình La Mã 2.000 năm tuổi được khai quật ở miền nam Tây Ban Nha đã mang lại một phát hiện vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại: loại rượu lâu đời nhất từng được tìm thấy vẫn còn ở dạng lỏng . Chất lỏng màu đỏ này, được các nhà khoa học xác nhận, đã nằm trong cùng một vật chứa với hài cốt người được hỏa táng trong gần hai thiên niên kỷ.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2019, khi một gia đình ở Carmona tình cờ phát hiện ra một ngôi mộ bí mật trong quá trình xây dựng nhà của họ. Các nhà khảo cổ sau đó xác nhận rằng công trình này vẫn được niêm phong và không bị xâm phạm, một trường hợp hiếm hoi vì nhiều địa điểm chôn cất của người La Mã đã bị khai quật hoặc cướp phá theo thời gian.

Bên trong, một số bình đựng tro cốt cùng với các vật dụng liên quan đến nghi lễ tang lễ. Một chiếc bình ngay lập tức thu hút sự chú ý. José Rafael Ruiz Arrebola từ Đại học Córdoba giải thích rằng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một chiếc bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng, làm dấy lên những câu hỏi mà chỉ có các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm mới có thể trả lời.

Ngôi mộ có 8 hốc chôn cất, với 6 bình đựng tro cốt được làm từ các chất liệu như đá, thủy tinh, chì và sa thạch. Mỗi bình chứa tro cốt của một người. Hai cái tên, Hispanae và Senicio, vẫn còn nhìn thấy được.

Việc bảo tồn địa điểm này được coi là đặc biệt. Các khu mộ La Mã thường được đánh dấu và để lộ ra ngoài, điều này khiến chúng dễ bị hư hại theo thời gian. Khu mộ này, được khắc trực tiếp vào đá và ẩn dưới lòng đất, vẫn không bị xáo trộn trong khoảng 2.000 năm và bảo tồn gần như hoàn hảo các hiện vật bên trong.

Chất lỏng bí ẩn hóa ra là rượu vang cổ đại

Chiếc bình đựng chất lỏng còn chứa các mảnh xương, một chiếc nhẫn vàng khắc hình thần Janus, và những mảnh kim loại được cho là đến từ một chiếc giường tang lễ. Như Ruiz Arrebola đã nói: "Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi mở chiếc bình ra và thấy bên trong chứa đầy chất lỏng".

Các nhà nghiên cứu đầu tiên kiểm tra xem chất lỏng có thể đến từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như sự xâm nhập của nước hay không. Câu trả lời đến từ phân tích hóa học. Các nhà khoa học đã xác định được bảy polyphenol đặc trưng của rượu vang, khẳng định nguồn gốc của nó.

Hình ảnh bên trong và hiện vật từ ngôi mộ La Mã được niêm phong phát hiện ở Carmona, Tây Ban Nha. Nguồn ảnh: Juan Manuel Román

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học, các hợp chất này rất giống với những hợp chất được tìm thấy trong rượu vang từ Andalucía. Chất lỏng này cũng có độ pH là 7,5, cho thấy độ ổn định đáng ngạc nhiên.

"Chúng tôi tìm kiếm các dấu ấn sinh học, là các hợp chất hóa học cho biết rõ ràng một chất cụ thể là gì," Ruiz Arrebola nói. "Trong trường hợp này, chúng tôi tìm kiếm các polyphenol chỉ có trong rượu vang – và chúng tôi đã tìm thấy bảy loại polyphenol trong rượu vang. Chúng tôi đã so sánh các polyphenol đó với các polyphenol trong rượu vang từ vùng Andalucía này – và chúng trùng khớp."

Mặc dù có màu nâu đỏ, loại rượu này ban đầu lại có màu trắng. Việc thiếu axit syringic, thường có trong rượu vang đỏ, đã chứng minh điều đó. Trải qua nhiều thế kỷ, các phản ứng hóa học đã dần dần làm thay đổi màu sắc của nó.

Trước đó, chai rượu Speyer được phát hiện ở Đức, có niên đại khoảng năm 325 sau Công nguyên, được coi là loại rượu lỏng lâu đời nhất còn được bảo quản. Tuy nhiên, phát hiện về chai rượu Carmona đã vượt qua kỷ lục đó và thiết lập một chuẩn mực mới.

Rượu vang cổ nhất được tìm thấy bên trong một ngôi mộ kín ở Tây Ban Nha.

Thành phần của nó cho thấy những điểm tương đồng với các loại rượu vang hiện đại như Montilla-Moriles hoặc rượu sherry từ Jerez, cho thấy sự tiếp nối trong các phương pháp sản xuất rượu vang khu vực kéo dài gần hai nghìn năm. Còn về việc nếm thử, ý tưởng này đã được đề cập, chủ yếu là nói đùa.

"Nó hoàn toàn không độc hại – chúng tôi đã tiến hành phân tích vi sinh rồi." Ông ấy nói thêm, "Nhưng tôi vẫn hơi lo ngại vì loại rượu này đã tiếp xúc với hài cốt hỏa táng của một người La Mã trong suốt 2.000 năm. Chất lỏng hơi đục vì có lẫn xương. Nhưng tôi đoán bạn có thể lọc nó và thử. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn người khác thử trước."

