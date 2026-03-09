Các nhà đầu tư đổ xô đến Venezuela thời “hậu Maduro” để tìm kiếm cơ hội

Toàn cảnh Caracas, Venezuela

Ba chuyến đi dành cho nhà đầu tư đang được tổ chức bởi các nhóm tư vấn riêng biệt, với sự tham gia của Trans-National Research có trụ sở tại New Jersey và Orinoco Research, một công ty tư vấn nghiên cứu chuyên biệt có trụ sở tại Caracas, cùng với những nỗ lực tương tự của Signum Global Advisors, theo một nguồn tin từ nhà đầu tư và những người sáng lập các công ty này.

Các chuyến đi do Trans-National và Orinoco tổ chức trước đây chưa từng được công bố, trong khi một số chi tiết về chuyến đi do Signum tổ chức đã được công khai.

Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới và đang gánh hơn 100 tỷ USD nợ cần tái cơ cấu - đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro vào tháng 1/2026. Việc Washington và Caracas đồng ý tái thiết lập quan hệ ngoại giao hôm thứ Năm cũng là một bước tiến lớn hướng tới việc tái gắn kết với nền kinh tế từng nằm trong số thịnh vượng nhất Mỹ Latinh.

“Đây giống như một chiếc lò xo cơ hội đang bị nén lại,” Jesse Cole, Chủ tịch Sky Drop Capital, người dự định tham gia một trong các chuyến đi đầu tư sắp tới tới Venezuela, cho biết và nhận định nước này đặc biệt hấp dẫn trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghệ.

Cole, có trụ sở tại Miami, từng thành lập một cơ sở sản xuất tại nước này vào năm 1998 nhưng đã rời đi vào năm 2011 sau nhiều năm chính phủ của cựu Tổng thống Hugo Chavez thúc đẩy việc quốc hữu hóa các ngành công nghiệp trọng yếu, dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy.

Hiện nay, ông cho rằng điều kiện đang cải thiện nhanh chóng và cho biết đã nhận được sự quan tâm từ các văn phòng quản lý tài sản của các gia đình siêu giàu, các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao và các quỹ đầu tư tư nhân muốn rót từ 25 triệu đến 100 triệu USD mỗi bên vào Venezuela.

“Venezuela mà tôi rời đi trước đây, tôi không nghĩ đó sẽ là Venezuela mà tôi sắp quay trở lại,” Cole nói.

Các chuyến khảo sát đầu tư được tổ chức

Một chuyến đi dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/3 do Trans-National Research tổ chức, theo một nguồn tin nắm rõ sự việc.

Trans-National chuyên hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng quan hệ tại các thị trường “frontier” (thị trường mới nổi sơ khai), theo ông Marc Zeepvat - Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu của công ty. Ông xác nhận có chuyến đi nhưng từ chối xác nhận chính xác ngày hoặc chương trình làm việc.

“Mối quan tâm rõ ràng của các nhà đầu tư là nắm bắt tình hình ổn định kinh tế vĩ mô và chính trị,” Zeepvat nói.

Orinoco Research cũng đang tổ chức một chuyến đi khác vào tháng 4, theo nhà sáng lập Elias Ferrer.

Các quan chức cấp cao của Venezuela sẽ tham gia các cuộc gặp riêng với nhà đầu tư, Ferrer cho biết. Những người tham gia chủ yếu là các chủ nợ trái phiếu muốn thu thập thông tin và trao đổi ý tưởng về quá trình tái cấu trúc nợ của quốc gia, trong khi các nhà đầu tư dầu khí và bất động sản cũng đã đăng ký.

Ferrer cho biết hầu hết người tham gia sự kiện kéo dài 2 ngày, với chi phí 7.000 USD/người, là người Mỹ và ông sẽ hỗ trợ họ xin thị thực. Sau sự kiện, chương trình còn bao gồm chuyến nghỉ dưỡng biển tới quần đảo Los Roques gần đó, nổi tiếng với làn nước trong vắt, bãi cát trắng và các nhà nghỉ mộc mạc.

Ngoài ra, Signum cũng tổ chức một hội nghị kéo dài hai ngày tại Venezuela từ 22-24/3, đã thu hút 55 người tham gia.

“Venezuela có nhiều lợi thế lớn, bao gồm trữ lượng năng lượng và sự hậu thuẫn của Mỹ,” Charles Myers, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Signum, cho biết.

Ông Myers cho biết, khoảng một nửa số người đi cùng Signum là các nhà quản lý tài sản và quỹ đầu cơ, nhiều trong số đó sở hữu hoặc gần đây đã mua trái phiếu do chính phủ Venezuela hoặc tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA phát hành, cả hai đều đã vỡ nợ từ năm 2017.

Nhiều cuộc gặp cấp cao trong chương trình

Theo bản dự thảo chương trình họp mà Reuters tiếp cận, các cuộc gặp dự kiến quy tụ nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ lâm thời Venezuela.

Delcy Rodriguez, đương kim quyền Tổng thống và từng là phó của ông Maduro, xuất hiện trong một bản chương trình họp, nguồn tin nhà đầu tư cho biết.

CEO của PDVSA, Hector Obragon, cũng được liệt kê tham dự hai sự kiện. Trans-National quảng bá các cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Anabel Pereira và nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Laura Guerra, trong khi chương trình của Orinoco có Bộ trưởng Khai khoáng Hector Silva và CEO Sở giao dịch chứng khoán Jose Grasso.

Ferrer của Orinoco từ chối bình luận về chương trình.

Bộ Truyền thông Venezuela - cơ quan phụ trách trả lời báo chí cho chính phủ - cũng như PDVSA và ngân hàng trung ương chưa phản hồi các yêu cầu bình luận. Sở giao dịch chứng khoán Caracas cũng chưa phản hồi.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết các công ty khai khoáng, khoáng sản chiến lược, dầu khí đang hành động với “tốc độ Trump” để đầu tư vào thị trường Venezuela mới mở.

“Bộ trưởng Burgum đã gặp Delcy Rodriguez và các nhà đầu tư từ nhiều ngành tại Venezuela trong tuần này, cho thấy tiến triển nhanh chóng và sự quan tâm lớn đối với việc đưa dòng vốn quay trở lại quốc gia này,” Rogers nói, nhắc đến Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người vừa kết thúc chuyến thăm Venezuela hôm thứ Năm.

Cơ hội đi kèm sự thận trọng

Hành động của Mỹ hồi tháng 1 đã làm thay đổi cục diện đối với các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một quá trình tái cấu trúc nợ khổng lồ cũng như cơ hội rót vốn vào các lĩnh vực như khai khoáng, năng lượng, bất động sản và du lịch.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng tới Caracas ngay lập tức.

Petar Atanasov, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu nợ chính phủ tại Gramercy Funds Management - một quỹ phòng hộ có khoản đầu tư dài hạn tại Venezuela - cho biết họ tạm thời chưa lên kế hoạch tới nước này.

“Hy vọng khi mọi thứ tiếp tục bình thường hóa, điều đó có thể xảy ra trong tương lai không xa,” Atanasov nói. “Vẫn còn một chút do dự của một số người về tình hình tại đó.”

Các lệnh trừng phạt vẫn là rào cản đối với nhà đầu tư, vì Washington chưa dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với quyền Tổng thống Rodriguez và nhiều quan chức cấp cao khác.

“Ở thời điểm hiện tại, các giao dịch thực sự vẫn chưa thể diễn ra,” Zeepvat của Trans-National nói. “Chúng tôi phải cẩn trọng để không cung cấp tư vấn hay dịch vụ cho các đối tác đang bị trừng phạt.”