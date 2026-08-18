Các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mở tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB sẽ nhận được cảnh báo trong trường hợp sau

Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền tại quầy, khách hàng Agribank có thể nhận được cảnh báo nếu tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo.

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Theo Agribank, khi phát hiện tài khoản người nhận có dấu hiệu rủi ro, hệ thống AgriNotify sẽ đưa ra cảnh báo để khách hàng kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra lại giao dịch và cân nhắc trước khi hoàn tất.

AgriNotify hiện được tích hợp trên các kênh ngân hàng số của Agribank như Agribank Plus, eBanking trên Mobile Banking và Internet Banking, áp dụng với giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Agribank và chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Đáng chú ý, cơ chế cảnh báo đã được mở rộng sang giao dịch tại quầy. Với các giao dịch chuyển tiền tại quầy, hệ thống hỗ trợ cảnh báo đối với tài khoản mở tại Agribank và 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB.

Theo số liệu Agribank công bố, tính đến ngày 31/7/2026, AgriNotify đã ghi nhận hơn 247.000 lượt cảnh báo giao dịch, trong đó hơn 140.000 giao dịch được tạm dừng hoặc hủy bỏ, với tổng giá trị hơn 491 tỷ đồng.

Không chỉ Agribank, nhiều ngân hàng đã bổ sung các lớp kiểm soát tương tự trên ứng dụng ngân hàng số và tại quầy.

Chẳng hạn, Vietcombank triển khai VCB Alert, tự động kiểm tra thông tin tài khoản nhận tiền khi khách hàng thực hiện giao dịch và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ gian lận. Các ngân hàng như BIDV, VietinBank, MB, VPBank... cũng đang áp dụng các cơ chế cảnh báo rủi ro khi khách hàng thực hiện chuyển tiền. Về cơ bản, hệ thống sẽ đối chiếu thông tin tài khoản thụ hưởng với dữ liệu cảnh báo và hiển thị thông báo nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Điểm chung của các giải pháp này là tạo thêm một bước kiểm tra ngay trước khi giao dịch được hoàn tất. Trong trường hợp khách hàng đang bị đối tượng lừa đảo thúc ép chuyển tiền, cảnh báo xuất hiện đúng thời điểm có thể giúp người dùng dừng lại, kiểm tra lại thông tin và tránh quyết định vội vàng.

Mới nhất, KienlongBank còn triển khai cơ chế mạnh hơn khi không chỉ cảnh báo mà chủ động từ chối xử lý giao dịch nếu tài khoản nhận được xác định có rủi ro cao. Tính năng được ngân hàng đưa vào hoạt động từ ngày 17/8/2026.

Theo KienlongBank, khi khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, hệ thống tự động đối chiếu tài khoản hoặc thẻ thụ hưởng với dữ liệu nghi ngờ gian lận từ nhiều nguồn hợp lệ, trong đó có SIMO247 của Ngân hàng Nhà nước. Với tài khoản có rủi ro thấp hoặc đang trong diện theo dõi, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để khách hàng cân nhắc và tự quyết định tiếp tục hay hủy giao dịch. Trong khi đó, với tài khoản đã được xác minh liên quan đến gian lận hoặc có rủi ro cao, KienlongBank sẽ chủ động từ chối xử lý, không cho phép chuyển tiền.