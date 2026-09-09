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Các đồng minh châu Âu công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Hoàng Vân
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Sau cuộc họp ngày 8/9, các đồng minh châu Âu của Ukraine đã công bố một vòng viện trợ quân sự mới cho nước này.

Hệ thống phòng không Patriot.

Đức tuyên bố sẽ tiếp tế thêm tên lửa đánh chặn Patriot và máy bay chiến đấu F-16, cũng như tài trợ cho việc mua sắm UAV.

Những đóng góp mới này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ không phận và duy trì năng lực chiến đấu của Ukraine.

Vương quốc Anh cam kết chi 135 triệu USD để mua vũ khí của Mỹ thông qua cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Anh cũng công bố kế hoạch cung cấp thêm 95.000 UAV cho Ukraine vào cuối năm nay, cùng với hàng chục nghìn quả đạn pháo tầm xa được tài trợ bởi các quốc gia khác.

Hà Lan đã cam kết 300 triệu USD cho dự án Drone Line, được thiết kế để mở rộng khả năng UAV của Ukraine, và sẽ cung cấp 300 tên lửa chống UAV.

Khoản đóng góp này được đưa ra trong bối cảnh các hệ thống không người lái tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động tấn công và phòng thủ.

Na Uy đang cung cấp gói viện trợ trị giá 200 triệu USD đã được công bố trước đó để mua tên lửa Patriot.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cam kết 2 triệu euro cho nhiên liệu thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO, và tuyên bố sẽ giao các tên lửa phòng không và đạn pháo.

Các đồng minh khác cũng tuyên bố đóng góp thêm.

Lithuania sẽ cung cấp 10 triệu USD thông qua PURL, trong khi Ba Lan đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới trị giá 58 triệu USD, bao gồm cả thiết bị phòng không.

Thụy Điển tuyên bố gói hỗ trợ 28 triệu USD, bao gồm khoản đóng góp 14 triệu USD cho PURL.

Estonia cũng xác nhận sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm 2027, duy trì mức viện trợ ít nhất là 0,25% GDP.

Cam kết này mang lại tầm nhìn dài hạn hơn cho nhu cầu quân sự của Ukraine khi cuộc chiến tiếp diễn.

Theo Defense Express
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