Khoảng 30 doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam được xướng tên tại lễ trao giải Global Excellence Conclave (GEC) 2026, tổ chức ngày 22/11 tại Bangkok (Thái Lan), ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực kinh doanh, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Lễ trao giải Global Excellence Conclave (GEC) 2026 diễn ra ngày 22/11 tại khách sạn Amari, Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của các đại diện doanh nghiệp, nhà giáo dục và những cá nhân có thành tựu trong nhiều lĩnh vực.

Theo thông tin từ ban tổ chức, khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam cùng các cá nhân đã được vinh danh tại sự kiện. Các giải thưởng tập trung ghi nhận đóng góp trong hoạt động lãnh đạo doanh nghiệp, đổi mới giáo dục, sáng tạo và phát triển cộng đồng.

GEC là chương trình quốc tế kết hợp hội nghị, trao giải và kết nối chuyên môn, được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia. Tại kỳ Bangkok 2026, chương trình có 3 nhóm giải thưởng chính gồm Global Education Awards dành cho các nhà giáo dục, cơ sở đào tạo và cá nhân có đóng góp cho lĩnh vực giáo dục; Global Business Awards ghi nhận doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo; Global Young Icon Awards tôn vinh những gương mặt trẻ có thành tựu trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp hoặc hoạt động xã hội.

Trong số những đại diện Việt Nam được vinh danh có TS. Phạm Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Kỹ thuật số City Land, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA). Bà nhận Giải thưởng Lãnh đạo doanh nghiệp của năm.

Cùng được trao giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp của năm có TS. Phạm Hồng Kỳ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Golf Rào Nan Phong Nha và TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Trường Trung cấp Miền Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1.

Ở lĩnh vực giáo dục, TS. Hoàng Bảo Ngọc, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Viện Đại học Hanoi Open E-Learning (HOE), được trao Giải thưởng Tác động giáo dục toàn cầu. Đây là hạng mục ghi nhận những đóng góp đối với hoạt động giáo dục, trong đó có việc mở rộng cơ hội tiếp cận học tập và phát triển các mô hình đào tạo.

Trong khi đó, TS. Vũ Hương Giang nhận Giải thưởng Tác động xã hội và Lãnh đạo cộng đồng, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực xã hội và hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh các cá nhân tiêu biểu kể trên, khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam cũng được vinh danh tại kỳ GEC 2026 ở Bangkok. Các đại diện đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần tạo nên sự đa dạng về ngành nghề, mô hình hoạt động và kinh nghiệm quản trị tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, quy trình xét chọn của GEC được thực hiện theo từng hạng mục. Ứng viên gửi hồ sơ và tài liệu minh chứng, sau đó trải qua các bước sàng lọc, lập danh sách rút gọn và đánh giá cuối cùng của hội đồng giám khảo. Tiêu chí đánh giá được xây dựng phù hợp với từng lĩnh vực, chú trọng vai trò của cá nhân, kết quả hoạt động và những giá trị mang lại cho tổ chức hoặc cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao giải, GEC còn tổ chức các phiên thảo luận và kết nối chuyên môn, tạo cơ hội để đại diện doanh nghiệp, giáo dục từ nhiều quốc gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm khả năng hợp tác. Trước Bangkok, chương trình từng được tổ chức tại Dubai và một số thành phố khác.

Sau kỳ tổ chức tại Thái Lan, GEC dự kiến tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2027. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm không gian kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục Việt Nam với các đối tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác.

Nếu được tổ chức theo kế hoạch, kỳ GEC tại Hà Nội sẽ là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp trong nước giới thiệu mô hình hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận cộng đồng chuyên gia, đối tác nước ngoài ngay tại thị trường Việt Nam.