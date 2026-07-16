Các đại sứ EU không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt chống Nga thứ 21

Theo một nguồn tin ngoại giao tại Brussels, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 21 chống Nga.

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

"Các đại sứ EU kết thúc cuộc họp về gói trừng phạt thứ 21 chống Nga mà không đạt được thỏa hiệp nào. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần tới", một nguồn tin ngoại giao tại Brussels nói với giới báo chí hôm 15/7.

Nguồn tin cho biết thêm, mức giá trần đối với dầu thô Urals của Nga ở mức 44 USD/thùng vẫn có hiệu lực không thay đổi cho đến ngày 23/7, khi các cuộc đàm phán về gói trừng phạt thứ 21 được nối lại.

Ngày 15/7 được xem là hạn chót ở Brussels để phê duyệt gói trừng phạt thứ 21.

Dù bị trì hoãn, gói trừng phạt chống Nga thứ 21 được đánh giá có quy mô lớn, bao gồm đề xuất bổ sung 250 cá nhân và thực thể, siết chặt quản lý đội tàu "bóng tối" vận chuyển dầu, các hạn chế về tài chính và lần đầu tiên đưa ngành thủy sản vào diện bị trừng phạt.

Mặc dù gói biện pháp này chưa được chính thức thông qua, nhưng đề xuất của nó cho thấy rõ định hướng chính sách của EU, đặc biệt là việc tăng cường tập trung vào rủi ro né tránh thuế liên quan đến các nước thứ ba, tài sản tiền điện tử và hoạt động hàng hải.