Hotline: 0943 113 999
Các công ty an ninh tư nhân ở Nga dự kiến được trang bị vũ khí hạng nặng

Bạch Dương |

Các công ty an ninh tư nhân (PSC) tham gia bảo vệ những cơ sở chiến lược đang được đề nghị biên chế vũ khí chiến đấu.

Công ty an ninh tư nhân Nga sẽ được trang bị vũ khí hạng nặng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Mikhail Sheremet - một nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) từ vùng Crimea, đồng thời là thành viên của Ủy ban An ninh, nói với RIA Novosti.

"Một dự thảo luật liên bang đã được soạn thảo, cho phép một số tổ chức an ninh tư nhân được trang bị vũ khí hạng nặng trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Sheremet cho biết.

Theo vị nghị sĩ, dự luật liên quan sẽ được trình lên quốc hội xem xét sau khi hoàn tất mọi thủ tục phê duyệt cần thiết.

"Tôi tin tưởng rằng điều này sẽ tăng cường đáng kể an ninh chống khủng bố và củng cố việc bảo vệ các cơ sở chiến lược, bao gồm cả lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, đồng thời nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, chẳng hạn như cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của đối phương", vị nghị sĩ cho biết.

Công ty an ninh tư nhân Nga sẽ được trang bị vũ khí hạng nặng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Các công ty an ninh tư nhân Nga sẽ được trang bị vũ khí quân dụng hạng nặng khi dự luật đã có?

Ông Sheremet tiết lộ, quyền sử dụng vũ khí chiến đấu tạm thời như đề xuất sẽ được trao cho các tổ chức an ninh tư nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hoặc lãnh thổ thuộc diện yêu cầu an ninh chống khủng bố.

Mặc dù vậy, đề xuất trên đã vướng phải một số lo ngại, bởi kinh nghiệm về việc giao vũ khí hạng nặng như: Xe tăng, tên lửa phòng không, hệ thống pháo binh... cho công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã gây ra những hệ lụy khá lớn và chưa có gì đảm bảo điều này sẽ không lặp lại với các PSC tương lai.

Theo RIA Novosti
