Các chủ xe ô tô, xe máy Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Bắc Ninh, ngày 19/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã công bố danh sách các phương tiện chạy quá tốc độ trong thời gian từ 11/9 đến 19/9. Trong số 49 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp xe vi phạm mang biển kiểm soát Hà Nội.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện trường hợp xe mô tô có biển số 29K2-08968 vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Đồng thời, với lỗi này, lực lượng chức năng phát hiện 11 trường hợp xe ô tô vi phạm mang biển số: 29LD-317.77; 29D-303.6; 29C-749.01; 29H-313.97; 30A-010.02; 30E-191.61; 30F-132.90; 30F-345.59; 30G-778.04; 30H-030.03; 30K-936.95.

Tại Thanh Hóa, ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã có thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 21/8 đến ngày 31/8.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp xe ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm: 30E-494.28; 30A-669.62; 30G-767.17; 30F-066.23; 29A-793.18.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện 4 trường hợp xe mô tô mang biển Hà Nội vi phạm: 29H1-915.78; 29C1-113.26; 29L2-8694; 29D2-368.86.

Theo thông báo từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".