Các chủ xe điện cần bỏ ngay thói quen này khi sạc xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng

Hà Nội đang bước vào giai đoạn đầu hè với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt mốc 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài khiến nhiều chủ xe, đặc biệt là người dùng xe điện, lo ngại hệ thống pin hoặc mô tơ sẽ bị quá nhiệt khi vận hành và sạc điện.

Từ tâm lý đó, không ít tài xế hình thành thói quen mở nắp ca-pô mỗi khi dừng xe tại trạm sạc với suy nghĩ khoang máy sẽ thoát nhiệt nhanh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, đây là quan niệm không có nhiều cơ sở thực tế.

Trên hầu hết các mẫu xe điện hiện nay, bộ pin dung lượng lớn đều được đặt dưới sàn xe, đi kèm lớp vỏ bảo vệ kín cùng hệ thống làm mát riêng biệt bằng chất lỏng tuần hoàn hoặc quạt tản nhiệt chuyên dụng.

Nhiệt phát sinh trong quá trình sạc cũng được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý nhiệt độc lập, hoàn toàn không phụ thuộc vào khoang ca-pô phía trước.

Bên dưới nắp capo của một mẫu xe điện.

Ngoài bộ pin dưới sàn, khu vực bên dưới nắp ca-pô của xe điện còn bố trí nhiều linh kiện điện tử quan trọng như bộ chuyển đổi điện, bộ sạc tích hợp, ECU điều khiển hay module phân phối điện cao áp. Các chi tiết này cũng sinh nhiệt trong quá trình vận hành, nhưng đều đã được trang bị cơ chế làm mát riêng bằng dung dịch tuần hoàn kết hợp quạt gió.

Đáng chú ý, phần lớn linh kiện điện trên xe điện đều được bọc kín nhằm chống nước và bụi bẩn. Vì vậy, luồng gió tự nhiên từ việc mở hé ca-pô gần như không tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận cần giải nhiệt. Điều này đồng nghĩa việc mở nắp ca-pô khi sạc không mang lại hiệu quả làm mát rõ rệt như nhiều người vẫn nghĩ.

Không chỉ kém hiệu quả về mặt kỹ thuật, thói quen này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn. Khi mở ca-pô trong lúc sạc hoặc đỗ xe ngoài trời, khoang trước dễ bị bụi bẩn, nước mưa hoặc côn trùng xâm nhập.

Trong một số trường hợp, động vật nhỏ có thể chui vào khu vực dây điện hoặc các module điện tử, làm tăng nguy cơ chập cháy.

Nguy hiểm hơn, nếu tài xế quên đóng chặt nắp ca-pô trước khi di chuyển, sự cố bật tung nắp ca-pô hoàn toàn có thể xảy ra khi xe chạy tốc độ cao.

Một trường hợp xe điện bị bật nắp capo khi đang đi trên cao tốc ghi nhận vào năm 2025.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp nắp ca-pô bất ngờ bật ngược lên kính chắn gió trên cao tốc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chốt khóa chưa được cài kín hoặc cơ cấu khóa bị lỏng sau nhiều lần đóng mở.

Khi xe vận hành ở tốc độ lớn, luồng không khí đi vào khe hở giữa nắp ca-pô và thân xe sẽ tạo ra áp suất khí động học rất mạnh. Lực ép này đủ khả năng hất ngược nắp ca-pô lên kính lái chỉ trong tích tắc.

Sự cố này đặc biệt nguy hiểm bởi người lái sẽ mất hoàn toàn tầm nhìn phía trước. Ở tốc độ cao, chỉ vài giây không quan sát được mặt đường cũng đủ dẫn tới va chạm nghiêm trọng.

Ngoài nguy cơ tai nạn, cú bật mạnh còn có thể làm cong bản lề, vỡ kính lái và biến dạng phần đầu xe, kéo theo chi phí sửa chữa lớn. Việc nắp ca-pô không đóng kín cũng tạo điều kiện để nước mưa và bụi bẩn xâm nhập khoang kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ bền của các chi tiết điện tử.

Theo khuyến cáo từ các kỹ sư, giải pháp an toàn và hiệu quả hơn là đỗ xe ở nơi thông thoáng, hạn chế để xe phơi nắng quá lâu, sử dụng trạm sạc đạt chuẩn và kiểm tra định kỳ hệ thống làm mát pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trước mỗi hành trình, tài xế cũng cần kiểm tra kỹ tình trạng khóa nắp ca-pô để đảm bảo cơ cấu chốt đã vào đúng vị trí an toàn. Sự cẩn trọng nhỏ trước khi khởi hành có thể giúp ngăn chặn những tình huống nguy hiểm trong quá trình vận hành xe mùa nắng nóng.