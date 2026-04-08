Các cặp đôi hạnh phúc quan hệ bao nhiêu lần một tuần?

Hầu hết mọi người không nhận ra khi đời sống tình dục của họ bắt đầu thay đổi.

Theo thời gian, những gì từng dễ dàng giờ trở nên tốn công sức. Và rồi đột nhiên bạn tự hỏi: “Vậy là hết rồi sao? Đây có phải chỉ là tình dục trong hôn nhân thôi sao?” Và rồi nỗi lo lắng âm thầm len lỏi: “Liệu chúng ta có làm chuyện đó ‘đủ nhiều’ không?”

Trải nghiệm này không hề hiếm, theo tiến sĩ Nicole McNichols, giáo sư về tình dục học tại Đại học Washington, Mỹ. Và thực tế, có lẽ tần suất quan hệ của bạn “bình thường” hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên, một đời sống tình dục thỏa mãn trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào cũng cần sự tò mò, chủ ý, và đúng vậy, một mức độ lên kế hoạch nhất định. Điều đó dẫn đến câu hỏi: “Chúng ta nên hướng tới điều gì?”

Sự thật khiêm tốn đến bất ngờ

Nhiều người cho rằng một đời sống tình dục tốt đồng nghĩa với việc quan hệ cực kỳ thường xuyên. Trên thực tế, dữ liệu lại kể một câu chuyện dễ chịu hơn nhiều.

Theo tiến sĩ Nicole, các nghiên cứu quy mô lớn liên tục cho thấy rằng các cặp đôi quan hệ tình dục khoảng một lần mỗi tuần hoặc nhiều hơn báo cáo mức độ hài lòng trong mối quan hệ và hạnh phúc tổng thể cao nhất.

Tiến sĩ Nicole cho biết: “Thú vị là, những nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng quan hệ nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Trên thực tế, mối liên hệ giữa tần suất tình dục và mức độ hạnh phúc gần như “chững lại” sau mức một lần mỗi tuần.”

Điều này cho thấy rằng, trái với những gì ta có thể nghĩ, những cặp đôi hài lòng nhất về tình dục không phải là những người quan hệ mỗi ngày, hay thậm chí nhiều hơn một lần mỗi tuần. Dù việc quan hệ thường xuyên như vậy hoàn toàn không có gì sai, dữ liệu cho thấy khi các cặp đôi ép bản thân phải làm nhiều hơn mức họ thực sự mong muốn, áp lực đó thường phản tác dụng.

Ảnh minh họa

Vì sao chờ “có hứng” lại không hiệu quả?

Một trong những lầm tưởng dai dẳng nhất về tình dục là bạn chỉ nên làm khi thực sự có tâm trạng. Nhưng giống như nhiều điều khác trong cuộc sống, đôi khi cảm giác “sẵn sàng” chỉ xuất hiện sau khi bạn đã bắt đầu.

Theo tiến sĩ Nicole, niềm tin này đặc biệt gây vấn đề trong các mối quan hệ lâu dài. Nghiên cứu về ham muốn tình dục cho thấy với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, ham muốn thường mang tính phản ứng hơn là tự phát. Nó xuất hiện sau khi sự kết nối về thể chất hoặc cảm xúc đã bắt đầu.

“Nếu bạn chờ đợi cả hai cùng tự nhiên có hứng vào cùng một thời điểm, bạn có thể sẽ phải chờ vô thời hạn.” tiến sĩ Nicole viết.

Đó là lý do vì sao nhiều nhà lâm sàng và nhà nghiên cứu hiện nay khuyến khích các cặp đôi chủ động hơn với tình dục. Không phải theo cách cứng nhắc hay mang tính “giao dịch”, mà là theo cách thừa nhận rằng ham muốn thường đến sau hành động, chứ không phải ngược lại.

Vì sao lên lịch cho "chuyện ấy" lại hiệu quả?

Việc lên lịch cho chuyện tình dục thường bị xem là thiếu lãng mạn. Nhưng khi nhìn rộng hơn, nó giống một hình thức ưu tiên hơn là một thất bại.

Tiến sĩ Nicole giải thích: “Chúng ta lên lịch tập thể dục, lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè, thậm chí cả thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, chúng ta lại thường kỳ vọng rằng tình dục—một điều gắn chặt với sức khỏe thể chất lẫn mối quan hệ—sẽ tự nhiên xảy ra.”

Những cặp đôi duy trì đời sống tình dục thỏa mãn theo thời gian thường có một điểm chung: họ tạo ra những điều kiện cho sự kết nối. Điều đó có thể là dành riêng thời gian để ở bên nhau ít nhất một lần mỗi tuần mà không bị xao nhãng, chậm lại vào cuối ngày, hoặc chủ động chuyển từ “chế độ công việc” sang “chế độ quan hệ”.

“Theo cách này, bạn không chỉ lên kế hoạch cho việc quan hệ, mà còn lên kế hoạch tạo ra những điều kiện giúp nó dễ xảy ra hơn, thay vì kỳ vọng một trong hai người có thể “bật công tắc” ngay lập tức.” tiến sĩ Nicole viết.

Quan trọng là, việc lên lịch không đồng nghĩa với nghĩa vụ. Nó có nghĩa là tạo ra cơ hội. Nếu một hoặc cả hai người thực sự không có hứng vào thời điểm đó, mục tiêu là sự linh hoạt, không phải áp lực.

Ảnh minh họa

Vai trò của những cử chỉ thân mật

Trong nhiều mối quan hệ, thứ biến mất đầu tiên không phải là tình dục, mà là sự đụng chạm. Và nếu thời điểm duy nhất các cặp đôi chạm vào nhau là một lần mỗi tuần khi họ dự định thân mật, điều đó có thể trở thành một công thức đầy áp lực dẫn đến thất bại.

Theo tiến sĩ Nicole, những cử chỉ nhỏ—nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn khi bạn bước vào nhà—thường dần biến mất khi các cặp đôi tập trung nhiều hơn vào các vấn đề khác trong cuộc sống. Theo thời gian, mối quan hệ có thể bắt đầu giống như một sự hợp tác để quản lý cuộc sống hơn là một nguồn kết nối cảm xúc hay thể chất.

Nghiên cứu liên tục cho thấy sự đụng chạm đầy yêu thương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự gần gũi. Nó củng cố sự gắn bó, tăng cảm giác an toàn, và có thể giúp duy trì ham muốn tình dục theo thời gian.

Những gì diễn ra ngoài phòng ngủ cũng quan trọng

Các khó khăn về tình dục thường bắt nguồn từ những động lực không liên quan trực tiếp đến tình dục.

Tiến sĩ Nicole giải thích: “Một trong những phát hiện nhất quán nhất trong nghiên cứu về mối quan hệ là vai trò của sự công bằng trong việc phân chia công việc gia đình. Khi một người gánh vác phần lớn trách nhiệm trong nhà, điều đó có thể dẫn đến kiệt sức và oán giận—cả hai đều là “kẻ thù” của ham muốn.

Các nghiên cứu cho thấy những cặp đôi chia sẻ việc nhà một cách công bằng hơn thường có tần suất quan hệ cao hơn và mức độ hài lòng lớn hơn. Không phải vì việc nhà hấp dẫn, mà vì sự công bằng nuôi dưỡng thiện chí, và thiện chí tạo ra điều kiện cho sự thân mật.

Nói cách khác, lên kế hoạch cho sự thân mật mỗi tuần một lần là một mục tiêu tuyệt vời, nhưng rất khó xảy ra nếu sự oán giận đang dâng cao. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự biết ơn và việc ghi nhận tất cả những gì người bạn đời của bạn làm.

Kết luận

“Nếu có một điều đọng lại sau nhiều thập kỷ nghiên cứu về tình dục và các mối quan hệ, đó là: Tình dục tốt không phải là sự hoàn hảo, tần suất siêu cao, hay sự hưng phấn liên tục.” tiến sĩ Nicole cho biết.

“Đúng vậy, quan hệ tình dục đều đặn rất quan trọng đối với hạnh phúc của mối quan hệ, nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Và cuối cùng, sự kết nối, chủ động và sự đáp lại mới quan trọng hơn một con số cụ thể.”



