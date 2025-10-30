Cá voi lớn dài 4m lụy bờ tại bãi biển Đà Nẵng, hàng trăm người dân đến thắp hương

Sáng ngày 30/10, hàng trăm người dân và ngư dân Đà Nẵng đã đổ về bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn qua địa bàn phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) - nơi cá Ông nằm bờ để thắp hương, bày tỏ lòng tiếc thương với “thần bảo hộ” ngoài biển khơi của ngư dân đánh bắt.

Đến sáng 30/10, lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại khu vực bãi biển nơi cá Ông dạt vào, chờ thời tiết thuận lợi để đưa xác cá lên bờ và tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương. Công tác được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và gìn giữ nghi thức tín ngưỡng truyền thống.

Trước đó, theo thông tin trên báo công an thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 21h30 tối 29/10, người dân phát hiện một cá voi lớn, dài khoảng gần 4 mét lụy bờ tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn qua phường Liên Chiểu).

Hàng trăm người dân có mặt tại nơi cá Ông nằm bờ để thắp hương, bày tỏ lòng tiếc thương

Nguồn ảnh: Facebook

Xác cá Ông được phát hiện vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 29/10.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, tránh người dân hiếu kỳ tiếp cận quá gần.

Theo ngư dân địa phương, những ngày qua do mưa lớn kéo dài, nhiều khả năng con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ sau khi đã chết ngoài khơi.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công lý, theo tín ngưỡng lâu đời của ngư dân miền Trung, cá voi thường được gọi kính cẩn là “cá Ông” và được xem là linh vật, là vị thần che chở, cứu giúp người đi biển khi gặp nạn giữa trùng khơi. Mỗi khi “cá Ông lụy” (chết dạt vào bờ), ngư dân đều tổ chức nghi lễ cúng tiễn trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn và cầu mong bình an cho những chuyến ra khơi.