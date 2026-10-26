Cả vạn người xoay xở thoát khỏi sân Mỹ Đình lúc nửa đêm

Nhiều khán giả cho biết họ không thể đặt xe trên ứng dụng và phải thỏa thuận giá cả trực tiếp với tài xế. Mức giá được các tài xế đưa ra cao gấp nhiều lần giá trên ứng dụng khiến nhiều khán giả gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương tiện phù hợp.