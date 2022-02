Cả tin "con tôi ngoan", nhiều phụ huynh tá hỏa khi biết sự thật

Từ đầu tháng 10/2021, khi Bình Dương trở lại trạng thái "bình thường mới" thì các vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời xảy ra khá nhiều mà phần lớn đối tượng gây án là trẻ vị thành niên. Tối 2/2, La Chí Cường (SN 2005) cùng bạn nhậu tại một quán ăn trên đường DT.743, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Lúc này, đối tượng Huỳnh Ngọc Duy (SN 2006, quê Đồng Nai) đến rủ Cường và nhóm bạn cùng đi hỗ trợ đánh nhau với nhóm của Trương Văn Đạt (SN 2001, ngụ TP. Dĩ An), do Duy có mâu thuẫn với Đạt từ trước. Dù chẳng biết Đạt là ai và mâu thuẫn như thế nào, ai đúng ai sai nhưng cả Cường và nhóm bạn đồng ý chẳng chút do dự.



Khoảng 0h50 ngày 3/2, khi đã ngà ngà say, Cường và Duy cùng khoảng 10 đối tượng quyết định đi tìm nhóm của Đạt để "dạy cho một bài học". Khi đi đến ngã tư Bình Trị (phường Tân Định, TP Dĩ An), nhóm của Cường phát hiện nhóm của Đạt với hơn 10 người đang dừng xe tại đây liền ập tới dùng hung khí chém loạn xạ. Trong lúc xô xát, La Chí Cường dùng dao đâm trúng người La Huỳnh Quốc Huy khiến Huy tử vong tại chỗ…

L.T.T.L. (SN 2006, quê Bình Phước); N.T.P.A (SN 2006) và Nguyễn Văn Phú (SN 2002), cùng quê Nghệ An, là bạn bè có quen biết từ trước. Khoảng 16h ngày 28/12/2021, L. đến nhà A. ở phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên) để chơi thì gặp Phú tại đây. Tại đây, giữa Phú và L. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì Phú cho rằng L. nói xấu Phú trên mạng xã hội.

Để chứng tỏ mình không phải dạng vừa, Phú về nhà lấy một dao tự chế quay lại nhà A. hăm dọa sẽ "xử" khi L. ra về. Do lo sợ nên L. gọi điện cho bạn trai là Trần Gia Kiệt (SN 2005) đến để đánh Phú. Kiệt rủ thêm 8 đối tượng khác mang theo súng, hung khí đi tìm Phú. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi thấy Phú đang đi trên đường, Kiệt cùng đồng bọn lập tức bao vây và dùng súng bắn 5 phát hướng về người Phú, trong đó 1 phát trúng vào cổ chân của Phú rồi tiếp tục dùng hung khí tấn công đến khi nạn nhân chạy thoát khỏi hiện trường...

Khoảng 19h ngày 14/12/2021, nhóm thanh niên khoảng 20 người do đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 2005, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu xảy mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, nên cả nhóm rủ nhau mang theo hung khí đi tìm nhóm đối thủ để trả thù.

Khi đi đến quán cà phê nằm trên đường Võ Thị Sáu, thấy một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê, Lộc và đồng bọn tưởng nhầm là đối thủ nên đã xông vào dùng dao, kiếm chém loạn xạ gây thương tích cho 3 người. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đập phá đồ đạc và bàn ghế của quán cà phê rồi bỏ đi khỏi hiện trường...

Qua các vụ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật cho thấy hầu hết trẻ đều sống chung với gia đình, đang còn độ tuổi đi học và thuộc thành phần khá giả. Đặc biệt, thời điểm mà trẻ gây án, tụ tập sử dụng ma túy, đua xe thường diễn ra từ nửa đêm trở về sáng.

Nhưng khi được cơ quan Công an thông báo con mình phạm tội thì hầu hết các bậc phụ huynh mới vỡ lẽ là bị con mình nói dối. "Mỗi tháng một vài ngày nó bảo cho con sang nhà bạn để học nhóm vì học online nó không hiểu hết bài. Thấy con có ý thức học tập vậy nên vợ chồng tôi liền đồng ý chứ đâu có ngờ…" - bà N.T.L, một phụ có con phạm tội nói trong nước mắt.

Còn phụ huynh T.V.N ở TP Thủ Dầu Một thì cho biết mình lo cho con khá đầy đủ về vật chất nhưng cũng thừa nhận chưa quan tâm đúng mực con mình. "Cháu nó nhiều lần xin đi qua đêm khi thì đi học ở nhà bạn, khi thì đi chơi xa, còn hôm nó tham gia đánh nhau có xin phép cho đi 2 ngày để tham gia phát quà từ thiện ở tỉnh Bình Phước cùng Đoàn thiện nguyện nào đó do phường tổ chức.

Tôi nghe thì biết vậy chứ cũng không tìm hiểu gì thêm. Giờ tôi mới biết những lần trước đây con nói dối đi qua đêm tham gia đua xe, nhậu nhẹt. Lúc ở nhà con lầm lì, ít nói, tôi nghĩ chắc do tính nó hiền nên cũng ít khi tâm sự, hỏi han…", ông N. trải lòng.

Theo một điều tra viên Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương thì đây cũng là hai "chiêu" phổ biến mà trẻ vị thành niên thường sử dụng để qua mặt ba mẹ tham gia vào các vụ ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Trong khi đó, để hóa giải chiêu thức này chỉ cần các bậc phụ huynh gọi điện cho phụ huynh là bạn học của con mình để xác nhận là có thể phát hiện ra. Hoặc khi chúng có biểu hiện thường xuyên xin đi qua đêm thì các bậc làm cha mẹ cần phải quan tâm, lưu ý, tìm hiểu cặn kẽ để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn con mình.