Thu giữ nhiều kit test và thuốc điều trị Covid-19 không có nguồn gốc

Ngày 23/2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 (thuộc Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra xe máy do Bùi Đức Toàn điều khiển, đang dừng đỗ trước cửa số nhà 612 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định Toàn đang vận chuyển 2 thùng carton chứa 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại 10 viên/vỉ/hộp), hàng do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.



Lực lượng chức năng kiểm tra thuốc không hóa đơn chứng từ.

Cùng thời điểm, tổ công tác liên ngành tiếp tục kiểm tra xe máy do Đinh Văn Hiểu điều khiển, đang dừng đỗ tại địa chỉ ngõ 477 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Qua kiểm tra phát hiện Hiểu vận chuyển 1 thùng carton chứa hàng hoá là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại 10 viên/vỉ/hộp), hàng do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đinh Văn Hiểu trình bày được Bùi Đức Toàn thuê chuyển số hàng trên để giao cho khách. Bước đầu, Bùi Đức Toàn khai nhận đã mua trôi nổi trên thị trường số hàng hoá trên để bán kiếm lời.

Hiện toàn bộ hàng hoá, phương tiện vận tải vi phạm đã được Đội QLTT số 12 tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, thuốc Arbidol màu đỏ 200mg (loại vừa bị tạm giữ) hiện không có trong danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện loại thuốc này lại đang được quảng cáo là hàng “xách tay” của Nga và đang công khai rao bán trên thị trường, được nhiều người dân tìm mua.

Tương tự, ngày 23/2, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng gia dụng của bà Nguyễn Thị Ngân, có địa chỉ tại Khu N20 - tổ 1 - khối 6 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện thu giữ hàng trăm kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng của bà Nguyễn Thị Ngân đang bày bán 260 bộ kit test nhanh Covid-19 (loại test nước bọt) do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Giá bán niêm yết ghi tại địa điểm kinh doanh là 65.000 đồng/ bộ, tổng trị giá số hàng hóa trên là 16,9 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngân, đại diện hộ kinh doanh đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và các giấy tờ có liên quan đến lô hàng hóa trên.

Đối tượng Hoàng Thúy Hạnh cùng tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 17/2 và 18/2, có 2 vụ vận chuyển thuốc nhập lậu do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc xuất xứ cũng đã được Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện.

Cơ quan Công an đã thu giữ tổng cộng 800 hộp thuốc, đây là loại thuốc gần đây trên mạng xã hội được rao bán nhiều với quảng cáo phòng và chữa bệnh COVID-19.

Theo đó, khoảng 11h ngày 18/2, tại đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 29H-562.78 do Hoàng Thuý Hạnh (SN 1991), trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, phát hiện và thu giữ trên xe giấu 400 hộp thuốc dạng viên con nhộng (loại 2 vỉ/hộp; 12 viên/vỉ), trên bao bì có chữ nước ngoài, quảng cáo dùng để uống phòng, chống dịch Covid-19.

Tất cả số hàng này Hạnh đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hạnh khai nhận đã nhờ mua số hàng này từ Trung Quốc về với số tiền 26 triệu đồng để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.

Cận cảnh những hộp thuốc chữ nước ngoài quảng cáo chữa COVID-19 không chứng. Lúc 18h ngày 17/2, cũng tại địa điểm trên, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ quả tang 400 hộp thuốc chữa COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ do Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), trú tại số 65, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, Lạng Sơn chở trên xe máy.

Đối tượng khai mua số hàng này trên mạng xã hội Facebook tổng số tiền 30 triệu đồng mang về để bán kiếm lời. Hiện, toàn bộ số hàng trên đã đươc tạm giữ, để xử lý theo quy định của pháp luật.