Cả thiên hạ có đúng 1 người lên phim đẹp đến phong thần, ngoài đời lại xấu không tả nổi

Trương Lăng Hách đang gây chú ý với tác phẩm cổ trang Trục Ngọc . Những chủ đề về ngoại hình, diễn xuất, phát ngôn hay thế lực đứng sau lưng nâng đỡ anh liên tục chiếm vị trí cao trên bảng từ khóa hot nhất MXH Weibo. Có thể nói, hiện tại, ở Trung Quốc, Trương Lăng Hách là ngôi sao gây bàn tán nhiều nhất.

Trong đó, khán giả nhận thấy Trương Lăng Hách trong bộ phim Trục Ngọc quá đẹp. Nam diễn viên dường như không có khoảnh khắc nào xấu. Mỗi góc máy của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt đều căn chuẩn chỉnh để làm tôn lên gương mặt với các đường nét góc cạnh nam tính của Trương Lăng Hách.

Trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đẹp hoàn hảo. Ánh sáng cũng trở thành công cụ tôn lên nhan sắc của nam diễn viên

Thậm chí, khán giả còn bình luận "lọn tóc của Trương Lăng Hách cũng hoàn mỹ"

Theo QQ , Trương Lăng Hách thực tế là một người có ngũ quan đẹp. Tuy nhiên, do anh có quá khứ từng tăng cân nhiều đạt tới hơn 100 kg, khi giảm cân vẫn để lại những di chứng nhất định như làn da lỏng lẻo thiếu săn chắc. Bên cạnh đó, khả năng quản lý biểu cảm của Trương Lăng Hách chưa tốt. Dù bình thường rất điển trai, nhưng khi đọc thoại hoặc rơi vào tình huống cần bộc lộ cảm xúc mạnh, Trương Lăng Hách thường lộ nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt.

Trong các dự án trước như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ , dù tạo hình của Trương Lăng Hách khá đẹp nhưng anh vẫn chê là "nhìn gian" mỗi khi đọc lời thoại. Thậm chí, Trương Lăng Hách còn có những cảnh quay xấu để đời khi đóng phim trong quá khứ.

Thế nhưng, trong phim Trục Ngọc , Trương Lăng Hách đẹp tới mức hoàn mỹ, xứng đáng "phong thần". Những cảnh bị thương của nam diễn viên mang vẻ đẹp yếu đuối đậm chất bi thương. Những cảnh khác lại có vẻ đẹp nam tính cuốn hút. Quả thật, đạo diễn Tăng Khánh Kiệt rất biết cách chọn góc máy, đánh ánh sáng phù hợp với gương mặt của nam diễn viên. Đạo diễn đã nhấn mạnh vào những ưu điểm như đôi mắt biết nói, sống mũi cao thẳng hay góc nghiêng đẹp để càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Trương Lăng Hách.

Đạo diễn khéo léo làm nổi bật các ưu điểm của Trương Lăng Hách

Cảnh quay giàu cảm xúc giúp nâng thẩm mỹ của phim và nhan sắc diễn viên lên tầm cao mới

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng trong Trục Ngọc , đạo diễn Tăng Khánh Kiệt sử dụng bộ lọc quá dầy. Lớp filter tinh xảo giúp Trương Lăng Hách xóa đi các khuyết điểm trên gương mặt, sở hữu làn da đều màu mịn màng hoàn hảo, đẹp hơn tranh vẽ.

Nhưng thực tế ngoài đời, do giảm cân nhanh, Trương Lăng Hách lộ gương mặt gầy với gò má cao thiếu sức sống. Mỗi khi nam diễn viên cười, ngũ quan nhăn lại làm giảm đi vẻ điển trai lạnh lùng trước đó.

Khán giả cũng tổng hợp loại hình ảnh Trương Lăng Hách ngoài đời, cho thấy nam diễn viên phải dựa nhiều vào các công cụ làm đẹp, bộ lọc để che đi khuyết điểm trên gương mặt, trở thành nam thần hoàn mỹ trong mắt khán giả. Chính vì vậy, có sự khác biệt rõ rệt giữa hình ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa và ảnh được truyền thông tung hô của Trương Lăng Hách.

Hình ảnh ngoài đời của Trương Lăng Hách không đẹp hoàn hảo như trong phim

Thực tế, nam diễn viên có cấu trúc gương mặt đẹp nhưng làn da nhiều khuyết điểm

Vì vậy, Trương Lăng Hách phải dựa vào các lớp filter để trở nên mịn màng hơn

Hình ảnh trong phim và ngoài đời của Trương Lăng Hách có sự khác biệt lớn

Nam diễn viên rất dễ kém sắc khi cười

Ngoài ra, Trương Lăng Hách còn đang vướng lùm xùm làm giả số liệu, tạo thành tích ảo để gia tăng danh tiếng. Lỗi kỹ thuật đã được nền tảng Tencent Video giải thích nhưng vẫn không thuyết phục được công chúng. Khán giả cho rằng bộ phim Trục Ngọc hot nhưng số liệu chưa tương xứng, có dấu hiệu được nền tảng giúp làm giả số liệu.

Bên cạnh đó, Trương Lăng hách còn gây tranh cãi phân biệt chủng tộc. Cụ thể, khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy của đài Hồ Nam, Trung Quốc, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Trong biểu cảm của Trương Lăng Hách ý chê bai vì Điền Hi Vi vẽ xấu, không giống với mình. Nhưng câu bình luận "sinh ra ở Đông Nam Á" đi kèm cho thấy nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, gắn "Đông Nam Á" với định nghĩa "ngoại hình xấu", vì vậy khán giả chỉ trích nam diễn viên đang phân biệt chủng tộc.

Trương Lăng Hách đang vướng nhiều lùm xùm đời tư

Câu bình luận của Trương Lăng Hách ngay lập tức nhận lại những chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ Việt Nam và cả các nước Đông Nam Á khác. Việc tỏ ra thượng đẳng, cho rằng mình đẹp hơn người Đông Nam Á thể hiện tư tưởng phân biệt chủng tộc đáng lên án của Trương Lăng Hách. Đồng thời, điều này cũng cho thấy nam diễn viên thấy tinh tế, EQ thấp.

Sau đó, Trương Lăng Hách đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả Đông Nam Á. Tuy nhiên, nam diễn viên không đăng tải bài viết riêng trên Instagram mà chỉ viết một bình luận vào bài đăng đã có từ 4 ngày trước khi vụ scandal nổ ra. Ngoài ra, phía Trương Lăng Hách cũng yêu cầu show giải trí cắt phần thoại gây tranh cãi của mình. Hành vi lấp liếm của nam diễn viên tiếp tục gây ra những tranh cãi, chỉ trích từ phía khán giả Đông Nam Á cũng như chính tại Trung Quốc.