Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này: chiếm 90% thị phần toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc chốt đơn cực khủng

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, bên cạnh phile đông lạnh là sản phẩm xuất khẩu chủ lực truyền thống của cá tra Việt Nam, cá tra giá trị gia tăng (GTGT - loại cá tra được chế biến thêm để nâng cao giá trị) đang dần chứng tỏ tiềm năng và sức tiêu thụ mạnh mẽ. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến ngày 15/7/2025, xuất khẩu cá tra GTGT đạt 28 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng đầu danh sách thị trường tiêu thụ nhiều nhất và tăng trưởng mạnh mẽ nhất về nhập khẩu các sản phẩm cá tra GTGT của Việt Nam là Mỹ, với gần 10 triệu USD nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 459% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương gấp 5,5 lần). Mỹ chiếm 38% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra GTGT Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường. Chỉ tính riêng QII/2025, Mỹ tăng 332% về nhập khẩu sản phẩm này, giá trị đạt hơn 5 triệu USD.

Đứng sau Mỹ, Thái Lan là nhà nhập khẩu cá tra GTGT lớn thứ 2 của Việt Nam, với giá trị đạt 2 triệu USD trong QII/2025, tăng 45% và 4 triệu USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 14% tỷ trọng trong tổng cá tra GTGT Việt Nam xuất khẩu.

Anh, Australia, Nhật Bản, Hà Lan, Malaysia,... lần lượt đứng sau Mỹ và Thái Lan trong danh sách các thị trường đơn lẻ tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm cá tra mã HS16 của Việt Nam. Cụ thể: xuất khẩu cá tra GTGT trong nửa đầu năm 2025 sang Anh đạt 2,2 triệu USD, giảm 5%, chiếm 9% tỷ trọng; sang Australia đạt 1,8 triệu USD, giảm 14%, chiếm 7% tỷ trọng; sang Nhật Bản đạt 1,7 triệu USD, chiếm 7% tỷ trọng; sang Hà Lan đạt 1,3 triệu USD, chiếm 5% tỷ trọng; sang Malaysia đạt 865 nghìn USD, chiếm 3% tỷ trọng trong tổng cá tra GTGT Việt Nam xuất khẩu.

Ngoài ra, mặc dù giá trị xuất khẩu còn khá “khiêm tốn”, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu cá tra mã HS16 sang một số thị trường như Thụy Điển, Campuchia, Trung Quốc, Canada ghi nhận khá ấn tượng trong nửa đầu năm nay, lần lượt là 324%, 232%, 185%, 164%.

Giá trị xuất khẩu cá tra GTGT Việt Nam mặc dù chỉ chiếm 2,5% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường, nhưng vẫn duy trì sức tăng trưởng và cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Hiệp hội kỳ vọng rằng, trong bối cảnh đầy phức tạp của nền kinh tế, đặc biệt là những tác động từ chính sách thuế quan của Nhà trắng, xuất khẩu cá tra GTGT tiếp tục duy trì kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho hành trình về đích tỷ đô của toàn ngành năm 2025.