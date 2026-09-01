Chỉ với một câu hát gây nghiện, cả thế giới tìm kiếm người phụ nữ này.

Những ngày gần đây, người dùng TikTok liên tục bắt gặp đoạn giai điệu gây nghiện mang tên Nicole Kidman. Bài hát nhanh chóng trở nên viral, thể hiện phong cách sống và sự tự tin của giới trẻ trên toàn cầu. Người đứng sau hiện tượng âm nhạc này là ADÉLA, nữ ca sĩ trẻ vừa phát hành album đầu tay PRIMA và nhanh chóng vươn lên thành một trong những tân binh Pop nổi bật trong năm 2026. Việc mượn tên một minh tinh Hollywood làm tên bài hát không chỉ giúp tân binh sinh năm 2003 sở hữu bản hit mà còn kích thích sự tò mò của người nghe về nhân vật biểu tượng được nhắc đến trong bài.

Người đứng sau hiện tượng âm nhạc này là ADÉLA, nữ ca sĩ trẻ vừa phát hành album đầu tay PRIMA và nhanh chóng vươn lên thành một trong những tân binh Pop nổi bật trong năm 2026

Sinh năm 2003 tại Bratislava (Slovakia), ADÉLA (tên thật Adéla Jergová) sở hữu nền tảng nghệ thuật vững chắc khi theo học múa ba-lê chuyên nghiệp từ năm 3 tuổi qua các môi trường đào tạo danh tiếng tại Moscow, Vienna và London. Tuy nhiên, tình yêu dành cho văn hóa đại chúng Mỹ từ thuở nhỏ đã thôi thúc cô rời bỏ con đường múa cổ điển để đến Los Angeles theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ.

Năm 2023, ADÉLA thử sức tại Dream Academy, chương trình sống còn quy mô toàn cầu do Hybe Corporation hợp tác cùng Geffen Records tổ chức nhằm tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc KATSEYE. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nữ nghệ sĩ trẻ lại chịu cú sốc bị loại ngay từ vòng đầu tiên sau phần trình diễn vũ đạo nhóm Pink Venom do nhận số lượt bình chọn thấp nhất từ khán giả. Đối mặt với sự loại trừ công khai trên sóng truyền hình, ADÉLA từng thừa nhận đây là "năm tồi tệ nhất cuộc đời". Những diễn biến hậu trường này sau đó xuất hiện trong bộ phim tài liệu Pop Star Academy: Katseye do Netflix phát hành vào năm 2024.

Năm 2023, ADÉLA thử sức tại Dream Academy, chương trình sống còn quy mô toàn cầu được tổ chức nhằm tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc KATSEYE, những đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên

Thế nhưng, thất bại đầu đời không thể dập tắt sự nghiệp của cô gái người Slovakia. Quyết định đi theo con đường solo, ADÉLA phát hành đĩa đơn độc lập Homewrecked vào tháng 9/2024. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên TikTok và lọt vào mắt xanh của nữ ca sĩ Grimes. Bị ấn tượng bởi tư duy âm nhạc của ADÉLA, Grimes đã chủ động nhắn tin ngỏ lời hợp tác. Cả hai cùng nhau sáng tác và Grimes tham gia đồng sản xuất, đồng thời xuất hiện trong MV MachineGirl ra mắt vào tháng 2/2025.

Đà thăng tiến tiếp tục mở ra khi ADÉLA chính thức ký hợp đồng với hai hãng đĩa lớn Capitol Records và Polydor Records vào tháng 5/2025, trước khi trình làng EP The Provocateur vào tháng 8 cùng năm. Khác với hình ảnh từng thấy ở Dream Academy, cô định hình bản thân với phong cách Pop cá tính, táo bạo và gai góc.

Khác với hình ảnh từng thấy ở Dream Academy, cô định hình bản thân với phong cách Pop cá tính, táo bạo và gai góc

Năm 2026 đánh dấu bước bùng nổ mạnh mẽ trong sự nghiệp của ADÉLA. Cô liên tiếp đảm nhận vai trò hát mở màn cho chuyến lưu diễn It's Not That Deep Tour của Demi Lovato vào tháng 4 và tháng 5/2026, trước khi có màn chào sân tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza vào tháng 8. Ca khúc Ain't In LA ra mắt tháng 7/2026 trở thành bản hit đưa cái tên ADÉLA lên vị trí thứ 85 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, giúp cô trở thành nghệ sĩ Slovakia đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Ca khúc cũng vươn lên top 7 Spotify Global, tạo nên cơn sốt với hơn 433.000 video sáng tạo nội dung trên TikTok.

Tiếp nối thành công, ngày 4/9/2026, ADÉLA chính thức ra mắt album studio đầu tay PRIMA, trong đó đĩa đơn chủ đề mang tên Nicole Kidman nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ca khúc mượn hình ảnh và phong thái của Nicole Kidman để truyền tải thông điệp về sự tự tin, sức quyến rũ và cảm giác làm chủ bản thân của người phụ nữ.

Tiếp nối thành công, ngày 4/9/2026, ADÉLA chính thức ra mắt album studio đầu tay PRIMA, trong đó đĩa đơn chủ đề mang tên Nicole Kidman nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý

MV Nicole Kidman được xây dựng như một không gian điện ảnh thu nhỏ, nơi ADÉLA lồng ghép những chi tiết liên quan đến hàng loạt tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của minh tinh Úc như Eyes Wide Shut, Babygirl, Birth và Moulin Rouge! Sau gần hai tuần ra mắt, MV đã vượt mốc 5 triệu lượt xem trên YouTube và nhanh chóng trở thành xu hướng bùng nổ trên TikTok.

MV Nicole Kidman - ADÉLA





Sự phủ sóng của bản hit cũng thôi thúc khán giả tìm kiếm kỹ hơn về cái tên được tôn vinh trong bài hát. Với sự nghiệp trải dài hơn 4 thập kỷ, Nicole Kidman không chỉ là một ngôi sao điện ảnh mà còn đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.

Sinh năm 1967 tại Honolulu (Hawaii) và lớn lên tại Úc, Nicole Kidman học múa ba-lê từ năm 4 tuổi và dấn thân vào nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi qua tác phẩm Bush Christmas (1983). Tên tuổi cô bắt đầu vượt khỏi phạm vi nước Úc nhờ bộ phim giật gân Dead Calm (1989), trước khi chính thức chinh phục thị trường Hollywood thông qua những bom tấn thương mại và nghệ thuật đình đám như Days of Thunder (1990), Far and Away (1992) hay Eyes Wide Shut (1999).

Với sự nghiệp trải dài hơn 4 thập kỷ, Nicole Kidman không chỉ là một ngôi sao điện ảnh mà còn đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu

Đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của Nicole Kidman được khẳng định bằng những giải thưởng điện ảnh danh giá. Cô mang về giải Quả cầu Vàng thứ hai và một đề cử Oscar nhờ vai diễn Satine trong phim ca nhạc Moulin Rouge! (2001). Đến năm 2002, màn hóa thân thành nhà văn Virginia Woolf trong The Hours đã giúp cô trở thành nữ diễn viên người Úc đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Đến năm 2002, màn hóa thân thành nhà văn Virginia Woolf trong The Hours đã giúp cô trở thành nữ diễn viên người Úc đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Nữ diễn viên từng 3 lần có mặt trong danh sách những sao nữ được trả thù lao cao nhất thế giới và 2 lần được tạp chí Time vinh danh trong top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (2004, 2018). Ở tuổi U60, "thiên nga nước Úc" vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao. Không chỉ đắt show diễn xuất, cô còn là nhà sản xuất mát tay thông qua công ty Blossom Films do cô đồng sáng lập, đứng sau thành công của nhiều series truyền hình gây tiếng vang như Big Little Lies hay The Undoing. Trong thời gian tới, Nicole Kidman tiếp tục tái ngộ khán giả trong thương hiệu phim được mong chờ Practical Magic 2.

Ở tuổi U60, "thiên nga nước Úc" vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao

Sự lan tỏa của đĩa đơn Nicole Kidman trên các nền tảng trực tuyến cho thấy sự kết nối hiệu quả giữa âm nhạc đương đại và điện ảnh Hollywood. Việc ADÉLA mượn hình ảnh một biểu tượng Hollywood để khẳng định tuyên ngôn cá nhân không chỉ tôn vinh giá trị của Nicole Kidman, mà còn khẳng định tư duy âm nhạc sắc bén cùng vị thế ngày càng vững chắc của tân binh Pop gốc Slovakia trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Ảnh: X