Cả thế giới đang choáng ngợp trước thiên thần Victoria's Secret này: "Viên ngọc đen" đẹp như AI lập trình, đổi đời ngoạn mục nhờ 1 bức ảnh

Cuộc đời của thiên thần nội y gen Z này "như phim".

Sáng 19/10 (giờ Việt Nam), Victoria's Secret Fashion Show 2026 đã chính thức diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), chiêu đãi khán giả toàn cầu bằng những màn trình diễn nóng bỏng và mãn nhãn. Ngay sau khi show diễn nội y đình đám khép lại, cái tên Anok Yai trở thành tâm điểm bàn tán, phần catwalk của cô cũng được chia sẻ rầm rộ trên khắp mạng xã hội.

Tái xuất Victoria's Secret Fashion Show 2026, Anok Yai một lần nữa khiến giới mộ điệu phải trầm trồ trước visual đẹp như tạc tượng, vóc dáng thanh mảnh nhưng cân đối, đôi chân dài miên man cùng thần thái lạnh lùng, sắc sảo tựa nữ thần. Đáng chú ý, trên mạng xã hội X, nhiều netizen nhận xét hình ảnh của chân dài trên sàn diễn mang cảm giác đẹp đến mức phi thực tế, chẳng khác nào một nhân vật 3D được AI tạo ra. Từ những đường nét sắc sảo trên gương mặt đến tỷ lệ hình thể ấn tượng, tất cả đều khiến Anok Yai trông như bước ra từ thế giới đồ họa.

Màn trình diễn viral khắp MXH của Anok Yai tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Nguồn: X.



Tái xuất trên sàn diễn nội y lừng danh, Anok Yai một lần nữa khiến giới thời trang phải nín thở trước vẻ đẹp tựa tuyệt tác điêu khắc. Ảnh: Getty Images.

Cô xuất hiện như một vị nữ thần bước ra từ thần thoại: tỷ lệ hình thể hoàn hảo, vóc dáng thanh thoát, đôi chân dài miên man cùng thần thái kiêu kỳ, sắc lẹm đến mê hoặc. Ảnh: Getty Images.

Sức hút quyến rũ ấy lớn đến mức trên mạng xã hội X, hàng loạt cư dân mạng đã không tiếc lời tán thưởng, thậm chí ví von vẻ đẹp của cô là "phi thực tế" -tuyệt mỹ đến mức tưởng chừng chỉ có thể là kiệt tác 3D do trí tuệ nhân tạo (AI) khắc họa nên. Ảnh: Getty Images.

Cô gái nhập cư nghèo khó và hành trình đổi đời từ một bức ảnh "gây bão"

Anok Yai sinh năm 1997, tại Ai Cập trong một gia đình gốc Nam Sudan. Năm Anok được 2 tuổi, gia đình cô chuyển tới Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới. Như những cô gái da màu khác, Anok từng lớn lên trong sự kỳ thị, bị chê bai ngoại hình xấu xí và trông như đàn ông. Do trải qua cuộc sống nhập cư đầy thiếu thốn, Anok Yai chưa từng nghĩ mình sẽ vào showbiz. Ước mơ ban đầu của cô là trở thành một bác sĩ.

Thế nhưng, bước ngoặt cuộc đời của Anok Yai đã diễn ra vào năm 2017. Khi đó, nhiếp ảnh gia Steve Hall vô tình ghi lại thái đỉnh cao cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu của Anok Yai tại 1 lễ hội tổ chức trong khuôn viên trường đại học. Bức ảnh sau đó được đăng tải lên mạng và viral không tưởng.

Chỉ sau 1 đêm, Anok Yai - từ cô sinh viên ngành hóa sinh của Đại học Plymouth State - đã trở thành hiện tượng được các công ty người mẫu hàng đầu thế giới săn đón. Kể từ giây phút đó, cánh cửa hào quang rực rỡ đã mở ra với Anok Yai. Cô được xem là minh chứng cho câu nói "nghề chọn người", với hành trình bước chân vào làng mẫu không khác gì kịch bản phim.

Bức ảnh giúp Anok Yai đổi đời. Ảnh: X.

Nổi tiếng sau một đêm nhờ may mắn, nhưng chính sự nỗ lực kiên trì mới là chìa khóa giúp Anok Yai trụ vững và bứt phá. Năm 2018, chỉ sau 1 năm bước chân vào nghề, cô đi vào lịch sử khi trở thành người mẫu da màu thứ hai (sau huyền thoại Naomi Campbell) được nhà mốt Prada trao vị trí First Face đắt giá.

Với nhan sắc hoàn mỹ từ đầu đến chân, thần thái ma mị high-fashion và sở hữu những bước catwalk cực kỳ cuốn hút, Anok Yai được hàng loạt các ông lớn của giới thời trang cao cấp như Saint Laurent, Mugler, Valentino, Versace... liên tục "chọn mặt gửi vàng", giao cho cô những vị trí quan trọng trong các buổi trình diễn BST mới. Năm 2024, cô lần đầu ra mắt trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show. Kể từ đó, cô tiếp tục góp mặt trong các show diễn của hãng nội y, bao gồm chương trình năm 2025 tại New York và show diễn năm 2026 tại Los Angeles (Mỹ).

Không chỉ thống trị sàn catwalk, Anok Yai còn là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí thời trang danh giá nhất thế giới và thường xuyên có các màn lên đồ chặt chém khiến các mỹ nhân đình đám "hít khói" ở sự kiện danh tiếng. Năm 2023, Anok Yai từng "giật sạch spotlight" của Phạm Băng Băng, Irina Shay trong show diễn Xuân/Hè 2024 của Mugler. Dát 98.000 viên pha lê Swarovski lên người ở Met Gala 2024, Anok Yai làm lu mờ hàng loạt mỹ nhân. Bộ cánh này không chỉ giúp Anok lọt top mặc đẹp nhất Met Gala mà còn khiến Jennie (BLACKPINK) bị chê bai mặc xấu. Tranh cãi "đẹp - xấu giữa Anok và Jennie" trở thành đề tài nóng suốt mùa Met năm đó.

Sau 9 năm không ngừng khẳng định bản thân trong làng mốt thế giới, Anok Yai đã gặt hái "quả ngọt" khi trở thành một trong những chân dài được săn đón hàng đầu hiện nay. Cô được công chúng yêu mến gọi là "viên ngọc trai đen", "viên kim cương đen". Năm 2025 trở thành cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp của Anok Yai khi cô xuất sắc ẵm giải Người mẫu của năm do Hội đồng Thời trang Anh (British Fashion Council) trao tặng. Danh hiệu cao quý này không chỉ là lời khẳng định cho tài năng và nỗ lực bền bỉ, mà còn tôn vinh sức ảnh hưởng sâu sắc của chân dài trong hành trình tái định nghĩa chuẩn mực sắc đẹp toàn cầu. Bước sang năm 2026, Anok Yai tiếp tục khẳng định danh tiếng của mình khi được tạp chí TIME vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Anok Yai được tạp chí TIME vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Instagram.

Nguồn: X, Page Six