Cả tháng nay, tôi mang nặng 1 bí mật mà nếu lộ ra, bi kịch sẽ ập đến, tôi chẳng dám nói với vợ vì cái miệng của cô ấy

Thanh Uyên
|

Có những chuyện đúng sai không còn đơn giản như người ngoài nhìn thấy.

Tôi là đàn ông, năm nay 35 tuổi, đã có gia đình riêng nhưng vẫn sống gần nhà anh trai nên chuyện bên đó tôi biết khá nhiều.

Chị dâu tôi là người phụ nữ mà trước đây ai trong họ cũng khen. Chị xinh đẹp, ăn nói khéo léo, lại giỏi làm ăn. Chị mở cửa hàng kinh doanh riêng, thu nhập mỗi tháng có khi gấp vài lần anh trai tôi. Nhờ chị mà nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ.

Ngược lại, anh trai tôi lại là người khiến cả nhà nhiều lần ngán ngẩm. Anh có ngoại hình cao ráo, đẹp trai, nhưng tính tình nóng nảy và lười biếng. Công việc thay đổi liên tục, làm chỗ nào cũng chỉ được vài tháng rồi nghỉ. Tiền bạc trong nhà gần như đều do chị dâu gánh vác. Thế nhưng anh vẫn thường xuyên chê bai, khó chịu với vợ.

Tôi từng chứng kiến anh quát chị dâu chỉ vì bữa cơm không hợp khẩu vị. Có lần anh còn đập vỡ chiếc điện thoại của chị giữa sân. Những chuyện ấy khiến tôi không có nhiều thiện cảm với anh ruột của mình.

Khoảng 1 tháng trước, tôi vô tình nhìn thấy chị dâu ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông lạ. Ban đầu tôi nghĩ đó là đối tác làm ăn nhưng rồi vài lần khác, tôi lại bắt gặp họ đi cùng nhau, vẫn ở quán cà phê đó, tình cờ làm sao, nó nằm ngay dưới tầng 1 tòa nhà công ty tôi.

Ảnh minh họa

Tôi không nghe được họ nói gì, cũng không có bằng chứng gì rõ ràng. Nhưng cách họ nhìn nhau khiến tôi cảm thấy mối quan hệ ấy không đơn thuần chỉ là công việc.

Từ hôm đó, tôi rơi vào trạng thái khó xử.

Nếu nói cho anh trai biết, tôi sợ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Với tính khí của anh, chuyện đánh chửi, đập phá là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí tôi còn sợ anh làm ra những việc nghiêm trọng hơn. Chị dâu có sai hay không thì tôi cũng không muốn thấy một bi kịch xảy ra.

Nhưng nếu im lặng, tôi lại cảm thấy mình đang che giấu điều gì đó với anh trai.

Nhiều đêm nằm cạnh vợ, tôi từng muốn kể ra để nhẹ lòng và bàn bạc xem nên làm thế nào. Nhưng vợ tôi vốn không giữ được bí mật, một chuyện nhỏ trong xóm chỉ cần biết buổi sáng thì đến chiều cả khu phố đều nghe thấy. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, danh dự của chị dâu, của các cháu và cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên tôi cứ giữ kín trong lòng.

Mỗi lần sang nhà anh chị, nhìn anh trai nằm dài xem điện thoại còn chị dâu tất bật lo công việc rồi cơm nước cho con, tôi lại thấy mọi thứ phức tạp hơn mình nghĩ. Tôi không biết mối quan hệ kia thực sự là gì. Tôi cũng không biết chị dâu đã đi đến giới hạn nào. Nhưng tôi hiểu một điều rằng cuộc hôn nhân ấy từ lâu đã đầy những vết nứt.

Có những chuyện đúng sai không còn đơn giản như người ngoài nhìn thấy. Giờ nếu tôi nói ra thì sợ xảy ra chuyện, giữ im lặng thì day dứt, tôi vẫn không biết mình nên làm thế nào?

