Sản phụ Melany Basualdo (32 tuổi, sống ở Buenos Aires, Argentina) vừa sinh 3 bé gái Damaris, Aymara và Emily với cân nặng lần lượt là 1,43 kg, 1,41 kg và 1,54 kg. Các bé được thụ thai theo cách tự nhiên và là trường hợp sinh ba cùng trứng nên trông giống hệt nhau.

Melany vượt cạn trước ngày dự sinh 10 tuần. Cô sinh ở tuần thai thứ 30 (thai từ 39 đến 41 tuần được coi là đủ tháng). Người mẹ tự hào nói: " Các con khá ngoan, mặc dù thai kỳ phức tạp nhưng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và các bé khỏe mạnh. Tôi rất hạnh phúc khi có chúng. Đó là một điều may mắn, nguồn tự hào to lớn đối với tôi”.

Sản phụ cho biết cô sử dụng khoảng 15 chiếc tã lót cho 3 em bé mỗi ngày.

Damaris, Aymara và Emily là cặp sinh ba giống hệt nhay đặc biệt. (Ảnh: Jam Press)

Melany (ngoài cùng bên trái) vui mừng với sự chào đời của ba con gái. (Ảnh: Jam Press)

Các bé được sinh ra tại Bệnh viện Cuenca Alta Nestor Kirchner Canuelas ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 5/8/2023. Người phát ngôn của bệnh viện, bác sỹ Arrua cho biết: "Ba em bé sinh non ở tuần thứ 30. Trong những ngày đầu đời, các bé ổn định, do sinh non nên cần thở oxy và hỗ trợ hô hấp cơ học dưới sự kiểm soát chặt chẽ".

Trong chương trình truyền hình Telenoche được phát sóng mới đây, người dẫn chương trình Nelson Castro cho biết: " Đây là một trường hợp rất đặc biệt. Tỷ lệ sinh ba cùng trứng tự nhiên là một trong 200 triệu trường hợp".

Có hai loại đa thai là khác trứng và cùng trứng. Đa thai khác trứng xảy ra khi nhiều trứng được thụ tinh cùng lúc bởi các tinh trùng khác nhau. Còn với trường hợp đa thai cùng trứng, một trứng được thụ tinh với một tinh trùng, sau đó tách thành nhiều phôi. Do có chung cấu trúc di truyền nên những đứa trẻ cùng trứng trông giống hệt nhau.

Trong trường hợp của sản phụ trên, một quả trứng của cô được thụ tinh với một tinh trùng và tách thành ba phôi.

Melany chụp ảnh cùng các con gái. (Ảnh: Jam Press)

Ba bé hiện 6 tháng tuổi và vẫn nằm chung cũi. (Ảnh: Jam Press)

Melany cho biết, việc chăm sóc ba đứa trẻ là công việc "rất phức tạp" nhưng các bé rất ngoan. Ba em bé hiện đã 6 tháng tuổi và vẫn nằm chung cũi.

Người mẹ không nêu chi tiết các biến chứng khi mang thai. Tuy nhiên, phụ nữ mang đa thai có nhiều nguy cơ phải đối mặt với các vấn đề như tiểu đường thai kỳ và tiền sản giật - một biến chứng có thể dẫn đến tổn thương các hệ cơ quan như thận.