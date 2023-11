Ca sĩ Xuân Đan chính thức nhận lời trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hò Dô 2023

Sau khi công bố DJ hàng đầu Thế giới Don Diablo sẽ đến Việt Nam, ban tổ chức Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hò Dô 2023 vừa chính thức xác nhận, ca sĩ Xuân Đan sẽ biểu diễn tại sân khấu chính của Hò Dô diễn ra vào tối 22/12 sắp tới, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (quận 1, TPHCM).

Quay lại sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc, tháng 11 vừa qua, Xuân Đan đã mang tới một hình ảnh vừa quen vừa lạ vừa duyên dáng vừa hài hước trong MV mới "Hit me up".

Nam ca sĩ sinh năm 1988 từng được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Xuân Diệu của giới rap Việt" bởi hình ảnh hiền lành, giản dị cũng như sự chọn lọc trong việc sắp xếp ca từ, viết nhạc như làm thơ lúc mới nổi ở giai đoạn 2015.

Ca sĩ Xuân Đan sẽ trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hò Dô 2023 vào ngày 22/12 tới.

Chính vì thế, việc nam rapper cho ra mắt MV "Hit me up" và thừa thắng xông lên với EP "Đan xinh in love", khiến nhiều người cho rằng đây là một màn "tái sinh" của hình tượng này. Nghệ danh Xuân Đan cũng chính là sự kết hợp giữa Xuân Diệu và Đan Lê (tên khai sinh của nam ca sĩ).



Đến nay sau hơn 3 tuần ra mắt, MV "Hit me up" đã thu hút hơn 20 triệu lượt nghe, chiếm lĩnh tốp đầu trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và phủ sóng khắp nơi nhờ màu sắc âm nhạc vừa hiện đại vừa cổ điển, với tạo hình đậm chất điện ảnh.

Là cái tên đang được chú ý bởi màn comeback hoành tráng, việc Xuân Đan xác nhận tham gia trình diễn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Dô càng khiến chương trình thêm thu hút.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, nam ca sĩ sẽ chiêu đãi người hâm mộ với MV từng mang về 98 triệu lượt xem ở 3 năm trước. Ngoài ra, Xuân Đan cũng sẽ trình diễn nhiều ca khúc khác.

Nam rapper được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh: "Xuân Diệu của giới rap Việt".

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hò Dô 2023 được tổ chức bởi Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM và do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM phối hợp thực hiện. Chương trình được bắt đầu từ tháng 9/2023 đến hết tháng 12/2023, trải qua 4 đêm công diễn.



So với các sự kiện âm nhạc quy mô lớn khác diễn ra cùng thời điểm, điểm đặc biệt của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hò Dô 2023 là không bán vé, đây là chủ trương của UBND TP.HCM với mục đích tạo nên một lễ hội vì cộng đồng, người dân.

Trong đó, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hò Dô 2023 là một chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại âm nhạc từ EDM, Rock tới RAP Jazz, Pop… và âm nhạc truyền thống pha trộn với các thể loại âm nhạc đương đại với sự góp mặt trình diễn của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.