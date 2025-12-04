Ca sĩ X. hết thời phải đi quảng cáo web cá độ, cái giá phải trả cho hành vi phản bội quá đắt

Mới đây, Xiumin (EXO) xuất hiện với danh xưng đồng chủ tịch một nền tảng game bóng đá có dấu hiệu cá cược trá hình đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nền tảng A được giới thiệu như một “sân chơi cho người yêu bóng đá”, nhưng ngay lập tức bị cư dân mạng bóc ra cơ chế mua vật phẩm bằng tiền thật, giao dịch NFT và hệ thống vote - đặt cược để kiếm thưởng y hệt một web cá độ được nguỵ trang. Điều khiến khán giả phẫn nộ hơn là cách công ty INB100 để cho tên “Xiumin (EXO)” đứng cạnh thương hiệu của nền tảng, đẩy hình ảnh nhóm vào vùng rủi ro giữa lúc EXO đang chật vật giữ lại sự toàn vẹn sau quá nhiều biến động.

Xiumin bị cáo buộc quảng cáo web cá độ trá hình

Phản ứng của fan không hề nhẹ nhàng. Người hâm mộ chỉ trích INB100 phê duyệt hợp đồng thiếu trách nhiệm, làm tổn hại trực tiếp đến tương lai của CBX và uy tín nhóm EXO vốn đang ở giai đoạn mong manh nhất sau loạt tranh chấp pháp lý kéo dài. Đáng nói hơn, một bộ phận cư dân mạng còn cho rằng đây chính là “cái giá” phải trả khi Xiumin chọn rời vòng tay SM để tự tách ra cùng Baekhyun và Chen, bước đi mà đến nay vẫn làm rạn nứt nội bộ, khiến hình ảnh CBX liên tục bị hoài nghi về động cơ và lòng trung thành.

Người hâm mộ chỉ trích INB100 phê duyệt hợp đồng thiếu trách nhiệm, làm tổn hại trực tiếp đến tương lai của CBX và uy tín nhóm EXO vốn đang ở giai đoạn mong manh nhất

Từ tháng 6/2023 đến nay, cuộc chiến giữa CBX và SM Entertainment giống như một vết sẹo chưa bao giờ lành. Ba thành viên từng nộp đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng vì cho rằng SM thiếu minh bạch trong quyết toán và đưa ra các điều khoản thiếu công bằng. Sau khi đạt được thỏa thuận hòa giải, họ vẫn trở lại làm việc với EXO nhưng lập công ty riêng INB100 để điều hành hoạt động cá nhân và nhóm nhỏ CBX. Tuy nhiên, mâu thuẫn tiếp tục bùng nổ vào năm 2024 khi SM cáo buộc INB100 không thực hiện cam kết chia 10% doanh thu cá nhân, trong khi phía CBX phản bác rằng SM đã không làm đúng lời hứa hỗ trợ phân phối âm nhạc, khiến thỏa thuận trở nên bất công.

EXO-CBX gồm Xiumin, Chen, Baekhyun

SM gọi hành vi của CBX là phản bội, CBX gọi yêu cầu của SM là phi lý. Những lời cáo buộc “có thế lực bên ngoài dụ dỗ”, “phá vỡ lòng tin”, “trốn tránh nghĩa vụ tài chính” trở thành tâm điểm của cuộc chiến chưa hồi kết. Người hâm mộ mệt mỏi, truyền thông hỗn loạn, còn EXO - nhóm nhạc đáng lẽ đang chuẩn bị cho hành trình mới, lại vướng vào vũng lầy không hồi kết.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn xuất hiện trong một dự án nhạy cảm bị cáo buộc quảng cáo cá độ trá hình của Xiumin càng khiến hình ảnh nam ca sĩ càng trở nên lung lay. Một nghệ sĩ từng là biểu tượng của tính cách hiền lành, sạch scandal giờ bị chỉ trích “tham tiền”, “bất chấp danh tiếng”, “tự đưa mình vào vùng nguy hiểm”. Chỉ một hợp đồng sai lầm cũng đủ khiến sự nghiệp hơn 10 năm gắn với EXO của Xiumin bị nhìn bằng con mắt khác, nhất là khi fan đang phải ra sức bảo vệ hình ảnh nhóm giữa hàng loạt vụ kiện tụng chồng chéo.

SM gọi hành vi của CBX là phản bội

Trong suốt sự nghiệp, Xiumin từng là mảnh ghép ổn định của EXO với vai trò anh cả có giọng hát nội lực, nhảy tốt. Xiumin còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, nhạc kịch, OST và debut solo với mini album Brand New. Nhưng hiện tại, Xiumin comeback solo không ai đoái hoài, chạm ngưỡng "hết thời" dù vẫn có cộng đồng fan trung thành ủng hộ. Tháng 12/2025, tình thế càng tệ hơn khi SM chính thức công bố EXO sẽ trở lại và tổ chức fan meeting với đội hình 6 thành viên - không có CBX. Dù CBX vẫn còn hợp đồng nhóm với SM, họ bị loại khỏi lịch trình comeback khiến fan sửng sốt và thất vọng. Bị gạt khỏi hoạt động nhóm, việc Xiumin gắn tên mình vào một dự án rủi ro càng như tự tay đẩy danh tiếng lao xuống dốc.