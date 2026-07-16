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Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc đến AI cũng phải ‘tự ái”, dàn sao nam mê như điếu đổ

An Nhi
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Mỹ nhân này có nhan sắc là gu của nhiều nam thần.

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Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của Kpop thế hệ 4, chắc chắn phải kể đến Karina (aespa). Không chỉ nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, nữ thần tượng sinh năm 2000 còn từng vươn lên Top 10 của bảng xếp hạng danh giá này vào năm 2025, trở thành một trong những idol Kpop sở hữu visual được quốc tế đánh giá cao nhất.

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Thế nhưng với các fan, những con số này chỉ mang tính chất “tham khảo” bởi mỗi lần Karina xuất hiện lại khiến nhiều người phải "phát sốt" vì nhan sắc khó tin. Mới đây, loạt hình ảnh thời kỳ quảng bá Welcome To MY World bất ngờ được netizen "đào" lại.

Mái tóc bạch kim, làn da trắng bóc cùng thần thái siêu thực khiến Karina trông như một nhân vật bước ra từ thế giới giả tưởng. Không ít bình luận thừa nhận nếu những bức ảnh này không đi kèm video hậu trường sẽ nhầm đây là sản phẩm của AI hoặc đồ họa 3D.

Chính vì vậy cái tên "AI sống" đã gắn liền với Karina ngay từ những ngày đầu ra mắt. Hay thậm chí nhiều người còn khẳng định AI cũng phải "tự ái" vì chưa chắc đã tạo ra một visual hoàn hảo như Karina. Gương mặt nhỏ với đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt lớn, tỷ lệ cơ thể nổi bật cùng vóc dáng gần như hoàn hảo khiến cô trở thành một trong những visual có tính nhận diện cao nhất Kpop hiện nay.

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Karina ra mắt vào tháng 11/2020 với vai trò trưởng nhóm aespa dưới trướng SM Entertainment. Ngay từ ca khúc debut Black Mamba , nhóm đã tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ concept kết hợp giữa thế giới thực và vũ trụ ảo, trong đó Karina là gương mặt đại diện rõ nét nhất cho hình tượng "idol AI" mà SM xây dựng.

MV Black Mamba - aespa

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Visual vô thực của Karina gây sốt ngay từ khi mới debut

Chỉ sau vài năm, aespa liên tục ghi dấu với hàng loạt bản hit như Next Level, Savage, Spicy, Drama, Supernova hay Armageddon , trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop thế hệ thứ tư. Nhóm liên tục chinh phục các bảng xếp hạng, giành nhiều giải Daesang và mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Song song với hoạt động nhóm, Karina cũng từng bước xây dựng dấu ấn cá nhân. Trước khi chính thức có sản phẩm solo, cô đã phát hành OST Sad Waltz cho bộ phim Song of the Bandits (2023), đồng thời tham gia nhiều dự án kết hợp cùng nghệ sĩ SM như Hot & Cold The Cure.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2024 khi SM Entertainment phát hành UP - ca khúc solo đầu tiên của Karina sau thời gian chỉ biểu diễn trong concert. Không chỉ trực tiếp tham gia viết lời cho bài hát, Karina còn cho thấy màu sắc âm nhạc cá tính hơn với giai điệu mạnh mẽ cùng phần trình diễn đậm chất performance. UP nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc solo được chú ý nhất của các thành viên aespa, đạt Real Time All-kill trên các nền tảng nhạc số Hàn Quốc và thậm chí được chứng nhận RIAJ Gold tại Nhật Bản nhờ lượng stream ấn tượng.

MV Up - Karina

- Ảnh 8.

UP của Karina đạt Real Time All-kill BXH nhạc số Hàn Quốc gồm #1 Bugs, #1 MelOn, #1 Genie và #1 FLO

Sở hữu từ nhan sắc đến tài năng, Karina từ lâu đã được fan gọi vui là "gu của cả showbiz". Không ít khoảnh khắc các nam thần tượng vô tình bị máy quay ghi lại cảnh nhìn chăm chú hoặc trầm trồ trước visual của nữ idol tại các lễ trao giải.Karina cũng từng gây chú ý với chuyện tình ngắn ngủi cùng nam diễn viên Lee Jae Wook sau khi cả hai gặp nhau tại một sự kiện thời trang ở Milan. Dù mối quan hệ chỉ kéo dài trong thời gian khoảng 5 tuần, sức hút của cô vẫn là đề tài được truyền thông và công chúng quan tâm.

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Karina từng có mối tình ngắn ngủi với nam diễn viên Lee Jae Wook

- Ảnh 10.

Các sao nam không khỏi mê mệt mỗi khi Karina biểu diễn trên sân khấu

Nữ idol từng góp mặt trong MV Too Bad của thủ lĩnh BIGBANG với màn nhảy đôi ngắn nhưng đủ gây bão. Sau đó, những lần G-DRAGON tương tác trên mạng xã hội hay xuất hiện tại concert của aespa càng khiến người hâm mộ bàn tán. Đáng chú ý hơn, G-DRAGON tiếp tục hợp tác với aespa trong dự án âm nhạc mới, đánh dấu lần hiếm hoi nam nghệ sĩ kết hợp với một nhóm nhạc nữ trực thuộc SM Entertainment.

MV Too Bad - G-Dragon

- Ảnh 11.

G-Dragon và Karina từng có màn hợp tác trong ca khúc Too Bad

Ảnh: X

Nữ đại gia được NSƯT, phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam gọi là ân nhân, say đắm suốt 21 năm
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aespa

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