Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 17 tuổi gây bão toàn cầu, cạo trọc đầu mà vẫn xinh

Cái tên mới nhất của Việt Nam góp mặt trong đề cử đẹp nhất thế giới khiến nhiều fan nhạc tự hào.

Ngày 13/8, TC Candler tiếp tục cập nhật danh sách đề cử cho bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho nữ. Trong dàn sao mới được gọi tên, Pháo là đại diện Việt Nam. Nữ rapper xuất hiện cùng danh sách đề cử với nhiều mỹ nhân quốc tế, trong đó có minh tinh Hollywood Gal Gadot. Thời gian gần đây, nhiều sao Việt liên tiếp gây chú ý khi được TC Candler đề cử vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới, có thể kể đến Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Xê, Lamoon... và mới nhất là Pháo.

Pháo góp mặt trong danh sách đề cử cho bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho nữ

Dù việc được đề cử chưa đồng nghĩa với việc chính thức lọt Top 100, sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt cho thấy nhan sắc của sao Việt ngày càng nhận được sự quan tâm từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. TC Candler là chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh và nghệ thuật của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với bảng xếp hạng thường niên "100 Gương mặt đẹp nhất thế giới" (Independent Critics List) dành cho cả nam và nữ.

Tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, Pháo sinh năm 2003 và bắt đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia mùa đầu tiên của King Of Rap vào năm 2020. Khi ấy, nữ rapper mới 17 tuổi nhưng nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, kỹ năng viết rap sắc bén cùng chất giọng đặc trưng. Thành tích Á quân trở thành bệ phóng giúp Pháo từ một rapper underground bước ra ánh sáng, dần trở thành một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop.

Pháo tham gia King of Rap năm 2020

Sau cuộc thi, Pháo liên tục tạo dấu ấn qua nhiều sản phẩm âm nhạc. Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô phải kể đến 2 Phút Hơn. Dù bản gốc được phát hành từ đầu năm 2020, ca khúc chỉ thực sự bùng nổ trên phạm vi quốc tế khi phiên bản 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) được lan truyền mạnh mẽ. Bản remix do KAIZ thực hiện nhanh chóng trở thành hiện tượng hiếm có của âm nhạc Việt. 2 Phút Hơn được ghi nhận là ca khúc Việt Nam đầu tiên cán mốc 50 triệu lượt stream trên Spotify vào cuối năm 2021. Không dừng lại ở đó, ca khúc còn vươn lên vị trí No.1 Global Shazam, trở thành bài hát Việt đầu tiên đạt được thành tích này.

2 Phút Hơn (Kaiz remix) là hit toàn cầu của Pháo

Thành công của 2 Phút Hơn cũng đưa Pháo trở thành nghệ sĩ Việt Nam thứ hai sau Sơn Tùng M-TP ghi tên trên các bảng xếp hạng chính thức của Billboard, với việc lọt Top 10 Billboard World Digital Song Sales và đạt vị trí thứ 39 trên Billboard Hot Dance/Electronic Songs. Sức lan tỏa của ca khúc được thúc đẩy mạnh mẽ bởi trào lưu "Zero Two Dance", từng phủ sóng TikTok, Reels và Douyin. Điệu nhảy gắn với nhân vật anime Zero Two khiến giai điệu của 2 Phút Hơn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội toàn cầu. Nhiều idol Kpop và nghệ sĩ châu Á cũng hưởng ứng trào lưu này. Đáng chú ý, hai thành viên BTS là Suga và Jin từng gây chú ý khi nhún nhảy theo giai điệu ca khúc tại một bữa tiệc hậu concert ở Las Vegas.

2 Phút Hơn của Pháo tạo trend nhảy toàn cầu, BTS cũng "đu trend"

Không chỉ phủ sóng mạng xã hội, 2 Phút Hơn còn được phát tại một trận đấu NBA giữa Utah Jazz và Memphis Grizzlies vào năm 2021, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý khi âm nhạc Việt Nam xuất hiện tại một sân chơi thể thao chuyên nghiệp của Mỹ. Sức nóng của ca khúc thậm chí thu hút sự chú ý trực tiếp từ rapper Tyga. Tháng 7/2021, nam rapper Mỹ chủ động hợp tác cùng Pháo trong phiên bản remake quốc tế mang tên 2 Phút Hơn (Make It Hot) [KAIZ Remix]. Việc một nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng của Mỹ tham gia vào sản phẩm của nữ rapper Việt Nam càng cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của bản hit.

Một trong những quyết định lớn nhất sự nghiệp Pháo là cạo trọc đầu

Nếu 2 Phút Hơn đưa Pháo đến gần khán giả quốc tế thì hình ảnh cá tính lại trở thành một phần không thể tách rời trong hành trình nghệ thuật của nữ rapper. Tháng 8/2024, Pháo khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc húi cua tại sự kiện ra mắt chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ. Đằng sau quyết định thay đổi ngoại hình táo bạo này là một hành động mang ý nghĩa nhân văn. Pháo đã cắt 40 cm tóc để hiến tặng cho các bệnh nhi ung thư thông qua chương trình "Trạm tóc ước mơ". Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã ấp ủ ý định này từ lâu và mong muốn tự tay trao đi món quà tinh thần cho những bệnh nhân đang điều trị.

Việc cắt tóc cũng giúp Pháo thích nghi tốt hơn với môi trường quân đội, nơi cô phải đối mặt với thời tiết nắng nóng, cường độ vận động cao và lịch sinh hoạt đặc thù. Tuy nhiên, nữ rapper không sử dụng tóc giả để che đi diện mạo mới. Pháo từng thẳng thắn từ chối những yêu cầu thương mại liên quan đến việc đội tóc giả sau khi cắt tóc. Cô chia sẻ: "Mình đi làm thiện nguyện, giờ cắt tóc xong đội tóc giả thì ra thể thống gì nữa." Quan điểm này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng, khi nữ rapper lựa chọn giữ nguyên diện mạo mới thay vì đánh đổi ý nghĩa của hành động thiện nguyện vì công việc thương mại.

Thời điểm cạo trọc đầu, Pháo vẫn giữ được khí chất nổi bật

Mái tóc ngắn không làm giảm sức hút của Pháo. Ngược lại, diện mạo gai góc giúp cô mở ra một hướng thời trang mới với phong cách vị lai, trang sức đúc 3D và những thiết kế cá tính. Hình ảnh nữ rapper trở nên sắc lạnh, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.

Năm 2025, Pháo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với ca khúc Sự Nghiệp Chướng. Sản phẩm nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 Trending và thu hút hàng chục triệu lượt xem, song cũng gây nhiều tranh luận khi gắn với những ồn ào tình cảm liên quan đến ViruSs.

Năm 2025, Pháo có nhiều hoạt động đáng chú ý

Sau đó, Pháo mở rộng hình ảnh khi tham gia Em Xinh Say Hi. Tại chương trình, nữ rapper cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt hơn khi không chỉ rap mà còn thử sức với vũ đạo, biểu diễn sân khấu và nhiều concept khác nhau. Sự xuất hiện tại chương trình giúp tên tuổi Pháo tiếp tục được hâm nóng, đồng thời cho thấy cô đang dần thoát khỏi hình tượng rapper underground gai góc để hướng đến hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng.

Đến dịp Tết Bính Ngọ 2026, Pháo tiếp tục có bước chuyển lớn khi lấn sân điện ảnh. Cô được Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính trong dự án Thỏ Ơi!!, đảm nhận nhân vật Nhật Hạ (Thỏ) - một cô gái có diễn biến tâm lý phức tạp, trải qua nhiều biến cố cảm xúc, những mối quan hệ độc hại và xung đột hôn nhân. Dù vẫn nhận một số ý kiến cho rằng diễn xuất chưa hoàn toàn tròn trịa vì thiếu kinh nghiệm, phần đông khán giả ghi nhận nỗ lực của Pháo cũng như tiềm năng điện ảnh của cô. Thỏ Ơi!! sau đó trở thành một trong những phim gây chú ý tại phòng vé Tết 2026, với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, giúp tên tuổi Pháo tiếp tục vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

Pháo thử sức với hình ảnh người đẹp

Sau lần đầu lấn sân điện ảnh, Pháo lại gây sốc khi ghi danh tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Trước đó, không nhiều khán giả nghĩ nữ rapper Gen Z sẽ bước vào một đấu trường nhan sắc. Trong bộ ảnh dự thi, Pháo xuất hiện với diện mạo khác biệt so với hình ảnh gai góc quen thuộc. Visual sắc sảo, thần thái tự tin cùng vóc dáng ngày càng thăng hạng giúp nữ rapper nhận được nhiều lời khen. Sự xuất hiện này cũng cho thấy Pháo đang có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Từ một rapper gây ấn tượng bằng mái tóc cá tính và phong cách mạnh mẽ, cô ngày càng tự tin khai thác vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ và thời thượng.

Tuy nhiên, sau khi lọt Top 31, Pháo quyết định rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026. Theo thông tin được công bố, nữ rapper dừng hành trình vì các bên chưa đạt được tiếng nói chung và thống nhất về một số điều kiện hợp tác.

Hiện tại, Pháo vẫn tập trung cho âm nhạc

Hiện tại, Pháo vẫn tập trung cho âm nhạc. Mới đây, nữ rapper úp mở về một dự án mới, khiến người hâm mộ và khán giả yêu nhạc không khỏi mong chờ. Từ cô gái 17 tuổi bước ra từ King Of Rap, tạo nên hiện tượng 2 Phút Hơn trên phạm vi toàn cầu, đến một nữ rapper dám cạo trọc đầu để hiến tóc cho bệnh nhi ung thư, thử sức ở truyền hình, điện ảnh và đấu trường nhan sắc, Pháo đang cho thấy hành trình phát triển không ngừng của một nghệ sĩ Gen Z.

Nhan sắc hiện tại của Pháo

Việc được TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới vì thế càng tạo thêm một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình đa dạng của nữ rapper. Dù kết quả cuối cùng vẫn cần chờ công bố, riêng việc xuất hiện trong danh sách đề cử cùng những tên tuổi quốc tế đã là một tín hiệu đáng chú ý đối với Pháo nói riêng và nghệ sĩ Việt nói chung.