Hơn 30 năm làm nghề, nữ ca sĩ vẫn giữ sức hút bền bỉ với loạt dấu mốc ấn tượng.

Sự xuất hiện của Chia Tay Trong Mưa trong tựa game GTA VI đang khiến khán giả Việt bất ngờ, kéo theo sự chú ý dành cho Phương Thanh, nữ ca sĩ từng có thời kỳ phủ sóng khắp cả nước, sở hữu loạt hit đình đám và những dấu mốc mà không phải nghệ sĩ nào cùng thời cũng chạm tới.

Ca khúc Chia Tay Trong Mưa của Phương Thanh xuất hiện trong tựa game GTA VI

Những ngày qua, Chia Tay Trong Mưa bất ngờ được cộng đồng game thủ Việt phát hiện trong hệ thống radio của GTA VI. Ca khúc do Phương Thanh thể hiện xuất hiện giữa danh sách nhạc quốc tế của tựa game đình đám toàn cầu, thậm chí khiến streamer nổi tiếng IShowSpeed phấn khích khi nhận ra giai điệu Việt Nam, nhún nhảy theo nhạc và gọi tên người hâm mộ Việt trong livestream. Một ca khúc đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ nay xuất hiện ở sân chơi toàn cầu, đưa cái tên Phương Thanh trở lại với sự chú ý theo cách khá đặc biệt.

Chia Tay Trong Mưa - Phương Thanh

Sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, Phương Thanh tên thật là Bùi Thị Phương Thanh. Nữ ca sĩ bắt đầu được chú ý từ những năm 1990 và nhanh chóng tạo dựng vị trí riêng trong thị trường âm nhạc Việt. Thời điểm đó, nhạc Việt có không ít giọng ca nữ nổi bật theo đuổi sự mềm mại, ngọt ngào, nhưng Phương Thanh lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Chất giọng khàn, dày, cách hát mạnh mẽ, đôi khi gai góc cùng khả năng đẩy cảm xúc đến cao trào đã tạo nên một màu sắc khó trộn lẫn.

Không phải kiểu giọng hát chiều lòng người nghe bằng sự trau chuốt hay nhẹ nhàng, Phương Thanh mang đến cảm giác trực diện, bản năng và có phần nổi loạn. Cách xử lý những nốt cao từng khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng nữ ca sĩ hát quá dữ dội, thậm chí giống gào thét. Nhưng cũng chính điều từng gây tranh luận ấy lại trở thành dấu ấn riêng, khiến khán giả chỉ cần nghe vài câu hát đã có thể nhận ra Phương Thanh. Cô không cần xây dựng hình tượng quá cầu kỳ, bởi giọng hát và phong thái trên sân khấu đã đủ để tạo nên cá tính.

Cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000 là giai đoạn tên tuổi Phương Thanh phát triển mạnh mẽ

Cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000 là giai đoạn tên tuổi Phương Thanh phát triển mạnh mẽ. Trống Vắng, Một Thời Đã Xa, Giã Từ Dĩ Vãng, Khi Giấc Mơ Về, Tình Cờ liên tiếp trở thành những ca khúc quen thuộc với khán giả. Nữ ca sĩ xuất hiện dày đặc trên các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình, thị trường băng đĩa và những sự kiện âm nhạc lớn. Phương Thanh khi ấy không chỉ là một ca sĩ sở hữu hit mà còn là gương mặt có sức hút đủ lớn để khán giả tìm đến sân khấu vì muốn xem cô biểu diễn trực tiếp.

Trong loạt ca khúc làm nên tên tuổi, Một Thời Đã Xa là nhạc phẩm mang dấu ấn đặc biệt. Bài hát gắn với những cảm xúc tình yêu dang dở, nhớ nhung và mất mát, cũng là những trải nghiệm mà Phương Thanh từng chia sẻ có sự đồng cảm. Cô không chọn cách phô diễn kỹ thuật quá nhiều mà đặt cảm xúc vào từng câu hát, khiến ca khúc trở nên gần gũi với người nghe. Đáng chú ý, đây còn là bài hát đầu tiên Phương Thanh ký độc quyền. Ở thời điểm hơn 20 năm trước, hình thức ký độc quyền ca khúc vẫn chưa phổ biến, quá trình từ khi ký đến thu âm và phát hành đĩa kéo dài khoảng hai năm.

Phương Thanh là một trong số ít nghệ sĩ có live show cá nhân từ rất sớm

Sức hút của Phương Thanh còn được thể hiện rõ nhất qua những sân khấu trực tiếp. Nữ ca sĩ sở hữu nguồn năng lượng mạnh, khả năng khuấy động khán giả và phong cách biểu diễn không quá phụ thuộc vào vũ đạo hay những màn dàn dựng phức tạp. Cô thường tạo cao trào bằng chính giọng hát, cách tương tác gần gũi và sự máu lửa trong từng tiết mục. Đây là yếu tố giúp Phương Thanh trở thành cái tên đắt show, được săn đón tại nhiều chương trình ca nhạc trong thời kỳ nhạc Việt phát triển mạnh mẽ.

Năm 2001, Phương Thanh ghi dấu ấn với liveshow riêng tại Sân vận động Quân khu 7. Trong bối cảnh concert cá nhân tại sân vận động chưa phải mô hình phổ biến, việc một nữ ca sĩ tổ chức chương trình riêng ở địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn người được xem là dấu mốc đáng chú ý. Liveshow còn gây ấn tượng bởi mức độ đầu tư sân khấu, với 4 cần cẩu được sử dụng để đưa Phương Thanh từ trên cao xuống. Nhóm Mây Trắng cũng tham gia hát bè trong chương trình. Đây là một trong những dấu mốc cho thấy sức hút của Phương Thanh ở thời kỳ hoàng kim, khi cô đủ khả năng tạo nên những sân khấu quy mô lớn mang dấu ấn cá nhân.

Phương Thanh chia sẻ lại thông tin về quảng cáo Coca Cola trên trang cá nhân, tiết lộ hợp đồng đại diện thương hiệu cách đây 25 năm có giá trị lên tới 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại

Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu, Phương Thanh còn từng sở hữu mức thu nhập quảng cáo đáng chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ lại thông tin về quảng cáo Coca Cola trên trang cá nhân, tiết lộ hợp đồng đại diện thương hiệu cách đây 25 năm có giá trị lên tới 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Trong bối cảnh showbiz Việt đầu những năm 2000, đây là mức thù lao đáng nể, cho thấy sức hút và độ nhận diện của Phương Thanh khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Không chỉ phủ sóng trên các sân khấu ca nhạc, nữ ca sĩ còn là gương mặt được những thương hiệu lớn lựa chọn.

Thị trường âm nhạc dần thay đổi, những thế hệ nghệ sĩ mới xuất hiện và Phương Thanh cũng không còn phủ sóng dày đặc như thời đỉnh cao. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn, chương trình giải trí và các sự kiện âm nhạc. Những ca khúc từng làm nên tên tuổi cô vẫn được khán giả nhớ đến, đặc biệt là thế hệ trưởng thành trong thời kỳ nhạc Việt sôi động cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Hơn 30 năm làm nghề, Phương Thanh vẫn giữ sức hút bền bỉ với loạt dấu mốc ấn tượng.

Hơn 30 năm hoạt động, Phương Thanh vẫn sở hữu những ca khúc có sức sống bền bỉ, đủ để khán giả nhận ra ngay khi giai điệu vang lên. Từ những sân khấu từng đông kín người đến khoảnh khắc Chia Tay Trong Mưa bất ngờ xuất hiện trong GTA VI, âm nhạc của nữ ca sĩ vẫn có cách tìm đến những khán giả mới, vượt khỏi giới hạn thời gian và cả thị trường trong nước. Sự chú ý dành cho Phương Thanh lần này cũng là dịp để nhìn lại một thời hoàng kim của nhạc Việt, khi giọng hát khàn đặc trưng ấy từng làm nên những dấu ấn khó thay thế.

Ảnh: FBNV