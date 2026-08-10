Ca sĩ Việt nhận bằng khen tỉnh Cà Mau: Chạy show không xuể sau hit 321 triệu views, hạnh phúc bên hôn phu Đại úy

Hòa Minzy nhận bằng khen của tỉnh Cà Mau
Mới đây, thông tin Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự chú ý. Theo nội dung nữ ca sĩ đăng tải, cô vừa nhận bằng khen của tỉnh Cà Mau vì những đóng góp cho địa phương. Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh bằng khen cùng khoảnh khắc tại buổi lễ khánh thành cây cầu An Hòa số 06. Đây là công trình do nữ ca sĩ trao tặng, nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và sinh hoạt.
Trong bài đăng, Hòa Minzy cũng gửi lời chúc đến bà con sau khi cây cầu mới được đưa vào sử dụng. Nữ ca sĩ viết lời chúc mong bà con luôn an toàn, vui vẻ trong sinh hoạt và cuộc sống. Việc được tỉnh Cà Mau trao bằng khen tiếp tục bổ sung một dấu mốc mới vào chuỗi hoạt động cộng đồng mà Hòa Minzy tham gia trong thời gian qua.
Trước cột mốc này, Hòa Minzy đã nhiều lần xuất hiện tại các hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa và những chương trình dành cho thanh niên. Tháng 3/2025, cô là một trong 300 thanh niên tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam.
Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII. Đến tháng 6/2026, nữ ca sĩ được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Cô cùng Hà Myo là hai nghệ sĩ trẻ góp mặt trong danh sách 111 Ủy viên được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Bên cạnh những dấu mốc trên, Hòa Minzy còn tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, lễ kỷ niệm, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng quy mô lớn. Hình ảnh nữ ca sĩ tại các sự kiện thường gắn với văn hóa Bắc Ninh, quan họ, trang phục truyền thống và những câu chuyện về việc đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng trẻ.
Việc liên tiếp góp mặt trong các hoạt động cộng đồng cũng khiến những chia sẻ của Hòa Minzy về các dự án thiện nguyện, văn hóa nhận được sự quan tâm. Mới nhất, hình ảnh bằng khen của tỉnh Cà Mau tiếp tục thu hút chú ý khi được chính nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.
Sự nghiệp thăng hạng vượt bậc sau Bắc Bling
Sau hơn 10 năm hoạt động, sự nghiệp của Hòa Minzy đang bước vào giai đoạn có nhiều thành tích đáng chú ý. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành Quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Tuy nhiên, những năm đầu bước ra từ cuộc thi, nữ ca sĩ hoạt động khá sôi nổi nhưng chưa có một bản hit đủ lớn để đưa tên tuổi lên vị trí nổi bật. Rời Bỏ trở thành dấu mốc đầu tiên giúp Hòa Minzy tạo ấn tượng rõ nét với khán giả, sau đó cô tiếp tục có nhiều sản phẩm được chú ý như Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Thị Mầu.
Bắc Bling trở thành bước ngoặt lớn trong chặng đường hoạt động của Hòa Minzy
Tuy nhiên, vào năm 2025, Bắc Bling trở thành bước ngoặt lớn trong chặng đường hoạt động của Hòa Minzy. Ca khúc kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh cùng sự góp mặt của NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew. MV hiện đạt khoảng 321 triệu lượt xem trên YouTube, từng có ngày đạt hơn 5,6 triệu lượt xem và trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất sự nghiệp nữ ca sĩ.
Thành công của Bắc Bling cũng kéo theo loạt thành tích đáng nể cho Hòa Minzy. Cô từng được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen vì những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Ca khúc tiếp tục được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music. Đầu năm 2026, Hòa Minzy còn có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi thực hiện fan concert solo đầu tiên, cho thấy sức ảnh hưởng và sự nghiệp ngày càng thăng tiến sau hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc.
Cùng với sự nghiệp có nhiều bước tiến, cuộc sống riêng của Hòa Minzy hiện cũng được công chúng chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ và hôn phu Thăng Văn Cương chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm trước truyền thông, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cả hai được cho là bắt đầu quen biết khi Hòa Minzy tham gia ghi hình Sao Nhập Ngũ vào năm 2022. Sau khi công khai mối quan hệ, những hình ảnh đời thường của Hòa Minzy bên hôn phu cũng liên tục được khán giả quan tâm.
Ở thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm hoạt động, Hòa Minzy có nhiều dấu mốc nổi bật từ âm nhạc, văn hóa đến hoạt động cộng đồng. Thành công của Bắc Bling mở ra một giai đoạn mới, trong khi chuyện tình cảm với Thăng Văn Cương cũng khiến cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ nhận thêm nhiều sự quan tâm.
Ảnh: FBNV