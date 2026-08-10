Ca sĩ Việt nhận bằng khen tỉnh Cà Mau: Chạy show không xuể sau hit 321 triệu views, hạnh phúc bên hôn phu Đại úy

Nữ ca sĩ liên tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật sau hơn 10 năm ca hát.

Hòa Minzy nhận bằng khen của tỉnh Cà Mau

Mới đây, thông tin Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự chú ý. Theo nội dung nữ ca sĩ đăng tải, cô vừa nhận bằng khen của tỉnh Cà Mau vì những đóng góp cho địa phương. Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh bằng khen cùng khoảnh khắc tại buổi lễ khánh thành cây cầu An Hòa số 06. Đây là công trình do nữ ca sĩ trao tặng, nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và sinh hoạt.

Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh nhận bằng khen của tỉnh Cà Mau vì những đóng góp cho địa phương.

Trong bài đăng, Hòa Minzy cũng gửi lời chúc đến bà con sau khi cây cầu mới được đưa vào sử dụng. Nữ ca sĩ viết lời chúc mong bà con luôn an toàn, vui vẻ trong sinh hoạt và cuộc sống. Việc được tỉnh Cà Mau trao bằng khen tiếp tục bổ sung một dấu mốc mới vào chuỗi hoạt động cộng đồng mà Hòa Minzy tham gia trong thời gian qua.

Trước cột mốc này, Hòa Minzy đã nhiều lần xuất hiện tại các hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa và những chương trình dành cho thanh niên. Tháng 3/2025, cô là một trong 300 thanh niên tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam.

Tháng 6/2026, Hòa Minzy được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV