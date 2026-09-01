Ca sĩ Việt hát ca khúc 10 tỷ view vang danh Đại lễ: Gánh nợ 28 tỷ ở tuổi 20, đoạn tâm thư thấy rõ sự thật

Dòng tâm thư cũ bất ngờ viral, hé lộ chuỗi ngày đẫm nước mắt vượt qua những “chông gai” lớn nhất cuộc đời của nam ca sĩ.

Những ngày gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Threads, một bức thư tay được nam ca sĩ Đông Hùng viết từ năm 2017 gửi cho em trai bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại và thu hút lượng tương tác lớn. Giữa thời điểm cái tên Đông Hùng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng qua chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, những dòng tâm sự cũ ấy như lời giải thích cho bản lĩnh và sự kiên cường của nam ca sĩ ở hiện tại.

Những ngày gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Threads, một bức thư tay được nam ca sĩ Đông Hùng viết từ năm 2017 gửi cho em trai bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại và thu hút lượng tương tác lớn

Trong đoạn thư gửi em trai tên Huy, Đông Hùng từng viết rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của anh trong nhiều năm là thấy em đi học đều đặn và ngoan ngoãn. Anh coi em trai là động lực để vượt qua cay đắng, chấp nhận tuổi trẻ của mình bị vùi dập, miễn sao em có thể sống trọn vẹn ký ức đẹp của tuổi học trò. Bức ảnh chụp hai anh em tại sân bay cùng lời nhắn nhủ giản dị nhưng nặng gánh tinh thần ấy đã chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả, gợi mở lại một hành trình dài vượt qua giông bão của giọng ca sinh năm 1993.

Đông Hùng không phải là cái tên xa lạ với giới chuyên môn lẫn công chúng yêu nhạc Việt. Bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ Sao Mai điểm hẹn 2012 với giải thưởng Ca sĩ triển vọng, anh tiếp tục khẳng định thực lực khi lọt vào Top 3 Vietnam Idol 2013 phát sóng đầu năm 2014. Sở hữu chất giọng nam cao nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng tư duy xử lý bài hát khỏe khoắn, nam ca sĩ nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và được đánh giá là một trong những giọng ca trẻ tiềm năng nhất thời điểm đó.

Sở hữu chất giọng nam cao nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng tư duy xử lý bài hát khỏe khoắn, nam ca sĩ được đánh giá là một trong những giọng ca trẻ tiềm năng nhất thời điểm đó

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa nghệ thuật vừa mở rộng, biến cố gia đình bất ngờ ập đến khiến sự nghiệp của anh bị gián đoạn nghiêm trọng. Khoản nợ lên tới 28 tỷ đồng do mẹ kinh doanh thua lỗ cùng các khoản vay nặng lãi đã đẩy Đông Hùng ở tuổi đôi mươi vào vị thế một trụ cột bất đắc dĩ. Anh chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, gánh vác toàn bộ trách nhiệm tài chính của gia đình và chi trả học phí cho em trai.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa nghệ thuật vừa mở rộng, biến cố gia đình bất ngờ ập đến khiến sự nghiệp của anh bị gián đoạn nghiêm trọng

Bên cạnh việc nhận mọi show diễn lớn nhỏ ở bất kỳ sân khấu nào có thể, anh không ngần ngại làm thêm các công việc tay chân như phụ hồ, rửa bát, trông xe để tích cóp từng đồng mưu sinh. Nam ca sĩ từng trải qua những khoảnh khắc cay đắng khi chủ nợ bủa vây, ngồi ngay dưới hàng ghế khán giả hoặc đứng chờ ở cánh gà để thu tiền cát-xê ngay sau khi anh vừa hoàn thành phần biểu diễn. Đỉnh điểm diễn ra vào năm 2017, khi anh gặp biến cố xô xát liên quan đến nợ nần dẫn đến thương tích nặng ở tay. Những gánh nặng tài chính đè nặng khiến anh phải gạt bỏ nhiều kế hoạch âm nhạc cá nhân, thậm chí có thời điểm từng hoài nghi về khả năng tồn tại của bản thân trước áp lực quá lớn.

Đỉnh điểm diễn ra vào năm 2017, khi anh gặp biến cố xô xát liên quan đến nợ nần dẫn đến thương tích nặng ở tay

Sau mười năm miệt mài đi hát để tháo gỡ từng gánh nặng tài chính, tháng 6 năm 2023, Đông Hùng chính thức đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ qua dự án The 30? Project với album vật lý cùng MV Gánh Đời, ca khúc do nhạc sĩ Đức Trí viết tặng riêng từ chính câu chuyện đời anh, với sự đồng hành sản xuất từ bà xã Anh Thư. Sự kiên trì và nghiêm túc với nghề cuối cùng đã mang lại cho Đông Hùng những quả ngọt xứng đáng. Anh trở thành giọng ca quen thuộc được "chọn mặt gửi vàng" trong các chương trình nghệ thuật quốc gia quy mô lớn, các đêm nhạc chính luận đòi hỏi kỹ thuật vocal và tư duy xử lý tác phẩm đỉnh cao.

Anh trở thành giọng ca quen thuộc được "chọn mặt gửi vàng" trong các chương trình nghệ thuật quốc gia quy mô lớn, các đêm nhạc chính luận đòi hỏi kỹ thuật vocal và tư duy xử lý tác phẩm đỉnh cao

Điển hình cho sự công nhận ấy là màn trình diễn thăng hoa ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) vào năm 2025. Tiết mục không chỉ khoe trọn giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Đông Hùng mà còn bùng nổ thành một hiện tượng âm nhạc quốc dân.

Điển hình cho sự công nhận ấy là màn trình diễn thăng hoa ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) vào năm 2025

Sức hút mãnh liệt từ sân khấu đại lễ đã đưa video trình diễn bứt phá thẳng lên Top 1 Trending YouTube mảng Âm nhạc, đồng thời tạo nên cơn sốt toàn mạng xã hội. Các đoạn clip cắt ngắn phủ sóng dồn dập trên TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts, cán mốc kỷ lục hơn 10 tỷ lượt xem cho toàn bộ các nội dung gắn nhạc ca khúc.

Sức hút mãnh liệt từ sân khấu đại lễ đã đưa video trình diễn bứt phá thẳng lên Top 1 Trending YouTube mảng Âm nhạc, đồng thời tạo nên cơn sốt toàn mạng xã hội

Bước ngoặt lớn tiếp theo giúp anh kết nối sâu sắc hơn với khán giả chính là màn xuất hiện tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong đêm tâm sự sau vòng Công diễn 5, Đông Hùng đã lần đầu trải lòng về những tự ti chôn giấu suốt nhiều năm. Anh thổ lộ rằng do quá khứ chủ yếu đi hát kiếm tiền trả nợ, không có nhiều sản phẩm cá nhân nên khi đứng giữa những đồng nghiệp có hàng loạt bản hit, anh cảm thấy rất nhỏ bé. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ bản thân đã già trước tuổi và phải học cách cúi đầu nhiều lần mới có thể tồn tại qua giông bão. Dù vậy, anh cũng thừa nhận khoảng thời gian 3 đến 5 phút ngắn ngủi trên sân khấu chính là lúc anh cảm thấy mình được thực sự sống, giúp anh dần lấy lại sự tự tin và niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Bước ngoặt lớn tiếp theo giúp anh kết nối sâu sắc hơn với khán giả chính là màn xuất hiện tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Từ một nam ca sĩ từng thừa nhận có thời điểm không nghĩ mình có thể sống tiếp đến hiện tại, Đông Hùng giờ đây đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp âm nhạc đang độ chín muồi. Tình cảm yêu thương cùng sự công nhận từ đồng nghiệp và công chúng đang giúp anh tự tin viết tiếp những chương mới rực rỡ nhất trên con đường nghệ thuật.

Ảnh: FBNV/ Tổng hợp