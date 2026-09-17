Ca sĩ Việt hát 4 bài nhận 1.5 tỷ đồng: Bỏ học Y 1 lần nổi tiếng cả nước, đại diện Việt Nam ra quốc tế

Hơn 10 năm kể từ khi về nước, nữ ca sĩ này chỉ cần hát 4 bài là có được cả gia tài.

Theo thông tin trong ngành tổ chức sự kiện, cát-xê hiện tại của Tóc Tiên cho một show thương mại là khoảng 1,5 tỷ đồng. Với mức giá này, nữ ca sĩ thường trình diễn trong khoảng 15-20 phút, tương đương 4-5 ca khúc tùy thỏa thuận. Đây là mức thù lao dành cho top nghệ sĩ hạng A, hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện thông tin Tóc Tiên có mức cát-xê khoảng 700 triệu đồng. Sau nhiều năm hoạt động và duy trì vị thế trên thị trường, con số được cho là đã tăng đáng kể. Tóc Tiên hiện vẫn xuất hiện thường xuyên tại các sân khấu thương mại và là một trong những cái tên được nhiều đơn vị tổ chức sự kiện quan tâm.

Theo thông tin trong ngành tổ chức sự kiện, cát-xê hiện tại của Tóc Tiên cho một show thương mại là khoảng 1,5 tỷ đồng

Tóc Tiên thuộc nhóm vocalist hiếm hoi có giọng hát, vũ đạo và trình diễn sân khấu đều "cân đẹp", chuẩn nghệ sĩ toàn năng. Các set diễn của cô thường được đầu tư cực kỳ chất lượng, bám sát tinh thần từng show/thương hiệu mà cô đồng hành. Do đó, mỗi lần Tóc Tiên đi diễn đều viral, tạo được sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng liên tục cập nhật kỹ năng, nâng cao khả năng chuyên môn của mình. Nhờ vậy, Tóc Tiên dù tự nhận là mất "lửa nghề", nhưng kể từ Chị Đẹp 2024 đến nay cô chưa từng ế show, duy trì lịch trình biểu diễn xuyên suốt 12 tháng trong năm.

Thông tin về mức cát-xê 1,5 tỷ đồng của Tóc Tiên được lan truyền trong giới booking show và các agency tổ chức sự kiện chỉ mang tính chất tham khảo. Cát-xê thực tế của nghệ sĩ có thể thay đổi tùy tính chất chương trình, quy mô sự kiện, thời lượng biểu diễn cũng như thỏa thuận cụ thể với ban tổ chức.

Tóc Tiên bắt đầu đi hát chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi và được biết đến rộng rãi sau khi giành giải nhất Yo! Cùng ước mơ xanh năm 2003, khi mới 14 tuổi, với hình ảnh “cô bé tóc xù”. Sau đó, cô phát hành Nụ Cười Nắng Mai, Thiếu Nữ, thi đỗ Đại học Y Dược TP.HCM cùng một số trường đại học khác rồi sang Mỹ du học. Tuy nhiên, tại Mỹ, Tóc Tiên quyết định dừng việc học ngành Y để theo đuổi ca hát. Lựa chọn này từng khiến nữ ca sĩ và mẹ xảy ra mâu thuẫn gay gắt, không nói chuyện suốt 10 năm. Quyết định đánh đổi này đã mang đến một ngôi sao.

Bước ngoặt lớn đến với Tóc Tiên vào năm 2015, khi cô trở về Việt Nam và tham gia The Remix. Hình ảnh cá tính cùng những màn trình diễn được đầu tư giúp nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, Ngày Mai kết hợp Hoàng Touliver cùng phần vũ điệu cồng chiêng trở thành dấu ấn nổi bật, góp phần đưa tên tuổi Tóc Tiên trở lại mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt, vụt sáng thành sao hạng A.

Sau The Remix, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm và từng bước định hình màu sắc âm nhạc riêng. Tóc Tiên có cả loạt hit quốc dân như Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Em Không Là Duy Nhất,... Năm 2022, Tóc Tiên ra mắt album phòng thu CONG, với nhiều ca khúc gây chú ý như 1 Cọng Tóc Mai, 906090,... định hình hình ảnh cá tính và khả năng cân trọn bộ kỹ năng biểu diễn từ hát đến nhảy.

Bên cạnh ca hát, Tóc Tiên còn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Giọng Hát Việt, đồng thời xuất hiện với vai trò giám khảo tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam và Ca Sĩ Mặt Nạ. Những hoạt động này giúp nữ ca sĩ duy trì độ nhận diện trước công chúng trong những giai đoạn không phát hành sản phẩm âm nhạc với tần suất dày đặc. Tóc Tiên cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia Thanh Sói. Đây là một trong những dự án đánh dấu việc nữ ca sĩ mở rộng hoạt động sang diễn xuất bên cạnh âm nhạc và truyền hình.

Năm 2024, Tóc Tiên gây sốt khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 và giành ngôi vị Quán quân. Thời điểm này, Tóc Tiên chia sẻ bản thân từng mất động lực làm nghề. Nhưng tại chương trình, cô thử sức với vô vàn sân khấu nổi bật, cuối cùng đã tỏa sáng thêm một lần nữa và củng cố vị thế vocalist-performer hàng đầu Việt Nam.

Bước sang năm 2026, Tóc Tiên tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện tại nhiều sự kiện. Tóc Tiên cũng khiến Vbiz dậy sóng khi tuyên bố ly hôn nhà sản xuất quyền lực Touliver. Tháng 6/2025, cô trở lại với sản phẩm người còn thương em không, thu hút sự chú ý với những phân cảnh tình cảm cùng nam thần mới nổi Trần Ngọc Vàng. Phần hình ảnh của sản phẩm kéo theo nhiều bàn luận trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện những đồn đoán về mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nhưng chưa được xác nhận.

Hiện tại, Tóc Tiên vẫn luôn là gương mặt được các nhà làm show săn đón nhất. Tần suất đi diễn đáng nể, luôn xuất hiện dày đặc ở thị trường biểu diễn và sự kiện thương mại. Trong thời điểm cô không phát hành sản phẩm âm nhạc quá xuyên suốt, việc vẫn xuất hiện tại nhiều sân khấu và hoạt động thương hiệu khiến thông tin về mức cát-xê của nữ ca sĩ được quan tâm.

Mới đây, Tóc Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế tại Eurovision Song Contest Asia. Theo thông báo từ ban tổ chức, ca khúc Tóc Tiên trình diễn tại Eurovision Song Contest Asia sẽ được lựa chọn thông qua cuộc thi Thanh Âm Việt Nam. Đây là sân chơi được giới thiệu với mục đích tìm ra bài hát chính thức mà đại diện Việt Nam sẽ mang đến chương trình. Theo kế hoạch được ban tổ chức công bố, Eurovision Song Contest Asia sẽ tổ chức vòng chung kết duy nhất vào ngày 14/11 tại Thái Lan.

Việc Tóc Tiên được xác nhận là đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Trước khi thông tin chính thức được công bố, những đồn đoán về việc nữ ca sĩ tham gia chương trình đã xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, một bộ phận khán giả quốc tế cũng dành sự chú ý cho đại diện Việt Nam thông qua các bài đăng và cuộc thảo luận liên quan đến cuộc thi.