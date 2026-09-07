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Ca sĩ Việt hát 3 ca khúc giá 1,2 tỷ đồng: Thủ khoa Nhạc viện nổi tiếng 30 năm, có biệt thự ở trung tâm TP.HCM

Mộc Cam
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Thông tin về giá cát-xê của nữ ca sĩ một lần nữa gây xôn xao cõi mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội, một bảng danh sách cát-xê của một loạt nghệ sĩ được lan truyền nhanh chóng, thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Trong số những cái tên xuất hiện, Mỹ Tâm lập tức gây chú ý khi mức cát-xê được cho là lên tới khoảng 1,2 tỷ đồng cho một buổi biểu diễn.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 1.

Mỹ Tâm gây xôn xao với mức cát xê 1,2 tỷ đồng cho mỗi buổi biểu diễn

Theo danh sách đang được chia sẻ, cát-xê của Mỹ Tâm rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng cho một buổi biểu diễn. Nếu đối chiếu với quy mô các show thông thường của nghệ sĩ, con số này có thể tương đương với giá của việc biểu diễn khoảng 3 bài hát. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ trước mức cát-xê được đưa ra, trong khi không ít ý kiến cho rằng với vị thế của Mỹ Tâm hiện tại, con số này thậm chí còn có thể cao hơn.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 2.

Giá cát-xê của Mỹ Tâm từ lâu luôn được nhiều người nhận định thuộc nhóm cao hàng đầu làng giải trí Việt, tương xứng với vị thế và danh tiếng mà nữ ca sĩ duy trì trong nhiều năm

Thực tế, giá cát-xê của Mỹ Tâm từ lâu luôn được nhiều người nhận định thuộc nhóm cao hàng đầu làng giải trí Việt, tương xứng với vị thế và danh tiếng mà nữ ca sĩ duy trì trong nhiều năm. Con số 1,2 tỷ đồng vẫn chỉ mang tính chất tham khảo, bởi mức cát-xê thực tế có thể thay đổi tùy vào tính chất từng chương trình, quy mô sân khấu, thời lượng biểu diễn cũng như những yêu cầu riêng của mỗi show.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 3.

Mỹ Tâm đã có gần ba thập kỷ đứng trong hàng ngũ những giọng ca nổi tiếng hàng đầu của Vpop.

Mỹ Tâm đã có gần ba thập kỷ đứng trong hàng ngũ những giọng ca nổi tiếng hàng đầu của Vpop. Từng là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, Mỹ Tâm bước vào con đường âm nhạc với nền tảng được đào tạo bài bản trước khi trở thành một trong những giọng ca quen thuộc của Vpop. Từ đầu những năm 2000, cô nhanh chóng ghi dấu với loạt ca khúc quen thuộc như Hát Với Dòng Sông, Ước Gì, Cây Đàn Sinh Viên, Tình Lỡ Cách Xa hay Họa Mi Tóc Nâu. Đây đều là những ca khúc góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Mỹ Tâm trong thời kỳ Vpop bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 4.

Mỹ Tâm sỡ hữu danh sách hit và chuỗi album đồ sộ trong 30 năm đi hát

Không chỉ sở hữu nhiều bản hit, Mỹ Tâm còn xây dựng sự nghiệp thông qua loạt album và những album âm nhạc được đầu tư quy mô. Các sản phẩm như Mãi Yêu, Yesterday & Now, Hoàng Hôn Thức Giấc, Vút Bay, Trở Lại, TâmTâm 9 lần lượt đánh dấu nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Cùng với đó là một loạt ca khúc được khán giả yêu thích như, Vì Em Quá Yêu Anh, Như Một Giấc Mơ, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em, Người Hãy Quên Em Đi, Anh Đợi Em Được Không, Hẹn Ước Từ Hư VôĐúng Cũng Thành Sai.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 5.
Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 6.

Mỹ Tâm duy trì việc thực hiện liveshow riêng qua nhiều năm, với quy mô ngày càng lớn

Một điểm đáng chú ý trong sự nghiệp Mỹ Tâm là cô duy trì việc thực hiện liveshow riêng qua nhiều năm, với quy mô ngày càng lớn. Từ Yesterday & Now, Sóng Đa Tần, Heartbeat đến Tri Âm. Việc liên tục thực hiện các liveshow lớn cũng cho thấy sức hút của Mỹ Tâm bền bỉ đến mức nào. Trong suốt 3 thập kỷ, không nhiều nghệ sĩ Việt có thể liên tiếp thực hiện những concert quy mô lớn, thậm chí đưa chương trình của mình đến sân vận động và thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Không chỉ trong nước, Mỹ Tâm còn là số ít ca sĩ có show diễn cá nhân tại nước ngoài, điển hình là tại Mỹ. Với Mỹ Tâm, đây gần như đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình hoạt động, khi mỗi lần trở lại với một liveshow riêng, cô vẫn có thể tạo được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 7.

Toà nhà có giá trị được đồn đoán giá trị xấp xỉ 100 tỷ đồng giữa trung tâm TP.HCM của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 8.

Bên cạnh cơ ngơi giữa trung tâm thành phố, Mỹ Tâm còn được biết là sở hữu một khu nhà vườn tại Củ Chi

Cùng với âm nhạc, thành công trong sự nghiệp cũng giúp Mỹ Tâm sở hữu khối tài sản đáng nể. Một trong những tài sản từng được nhắc đến nhiều khi nói về Mỹ Tâm là tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM. Năm 2012, nữ ca sĩ khai trương trụ sở làm việc tại đây. Thời điểm đó, truyền thông từng đưa tin và đồn đoán cơ ngơi này có giá trị xấp xỉ 100 tỷ đồng, nhờ nằm trên tuyến đường trung tâm, tập trung nhiều hoạt động kinh doanh và văn phòng. Bên cạnh cơ ngơi tại trung tâm thành phố, Mỹ Tâm còn sở hữu một khu nhà vườn ở Củ Chi.

Mỹ Tâm cát - xê 1 , 2 tỷ đồng và sự nghiệp 30 năm lừng lẫy tại Vpop - Ảnh 9.

Những gì Mỹ Tâm đã làm trong suốt nhiều năm qua vẫn là cơ sở để công chúng đặt nữ ca sĩ vào nhóm những cái tên có giá biểu diễn cao trên thị trường hiện nay.

Vì thế, câu chuyện về mức cát-xê 1,2 tỷ đồng nhanh chóng trở thành đề tài được chú ý cũng dễ hiểu. Một buổi diễn của Mỹ Tâm hiện nay không đơn thuần được định giá dựa trên vài phút xuất hiện trên sân khấu, mà còn gắn với tên tuổi đã được tích lũy qua nhiều năm, kho bài hát quen thuộc và khả năng tạo sức hút cho một chương trình. Dẫu chưa thể xác nhận con số đang lan truyền có phải mức cát-xê thực tế hay không, những gì Mỹ Tâm đã làm trong suốt nhiều năm qua vẫn là cơ sở để công chúng đặt nữ ca sĩ vào nhóm những cái tên có giá biểu diễn cao trên thị trường hiện nay.

Ảnh:FBNV/ MXH

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Tags

mỹ tâm

cát xê

ca sĩ

Vpop

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